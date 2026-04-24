Трамп готовится к вторжению в Иран, Зеленский ногой стучится в ЕС. Итоги 24 апреля

Центральное командование ВС США сообщило о резком росте группировки войск и техники у границ Ирана. В Штатах считают, что Трамп решится на вторжение. В ЕС начнутся переговоры о вступлении Украины, Зеленский требует назвать точную дату принятия. Испания не испугалась приостановки членства в НАТО: премьер Санчес заявил об "абсолютном спокойствии"

2026-04-24T18:00

Трамп готовится к наземной операции в ИранеБолее 200 самолетов и вертолетов США и 15 тыс. американских моряков и морских пехотинцев прибыли в регион Ближнего Востока в составе трех авианосных ударных групп. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM)."Впервые за десятилетия три авианосца одновременно действуют на Ближнем Востоке. На борту авианосцев USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) и USS George H.W. Bush (CVN 77) вместе с их авиакрыльями находятся более 200 воздушных судов и 15 000 моряков и морских пехотинцев", - говорится в публикации СЕНТКОМ в X.Ранее CENTCOM проинформировало, что в зону его ответственности прибыла американская ударная группа во главе с авианосцем USS George H. W. Bush.21 апреля портал Военно-морского института США USNI News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что американский авианосец USS Gerald R. Ford, участвовавший в операциях в Венесуэле и Иране, прошел Суэцкий канал и вышел в Красное море после ремонта. Кроме того, в Аравийском море находится ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln.США, таким образом, серьезно нарастили группировку у иранских границ. По данным New York Times, первоначально планировалась переброска около двух тысяч военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.Президент США Дональд Трамп всё ещё "обдумывает катастрофическое наземное вторжение". О его вероятности сообщил сенатор-демократ Крис Мерфи в своем блоге в социальной сети X."Нежелание действующей администрации прекратить конфликт позволяет Тегерану сохранять контроль над важным морским проливом, что приводит к аномальному росту стоимости энергоносителей", - пишет Мерфи.- Наземная операция против Ирана стала бы катастрофой для имиджа Трампа накануне выборов из-за массовых жертв и затяжного конфликта, - заявил в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" политолог Дмитрий Аграновский.Эксперт считает наиболее вероятным сценарий закулисной сделки при сохранении грозной риторики и блокады.В ЕС обсудят прием Украины: каковы ее шансыПереговоры о вступлении Украины в Европейский союз начнутся в ближайшие недели. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Лидеры ЕС подтвердили выполнение условий для начала первого этапа переговоров, но сроки вступления пока не определены.При этом глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает сыпать ультиматумами. Он заявил, что Киев хочет полноценное членство, отвергнув ассоциированный статус."Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны назвать нам дату", - заявил Зеленский.Некоторые страны ЕС, в частности Германия и Франция, говорят о возможности ускоренного вступления Украины в ЕС. Но в этом случае Киев не будет иметь права голоса, а также не сможет рассчитывать на денежные средства, которые распределяются между странами-участницами альянса.Прогноз о вступлении Украины в Евросоюз к 2027 году является фантастичным, так как страна не отвечает множеству критериев, которые лежат в основе содружества, заявил РИА Новости директор Центра европейской информации Николай Топорнин.По его мнению, более реальные кандидаты для вступления в ЕС — это Албания и Черногория.- Конечно, всегда остается какая-то большая возможность того, что к Украине могут применить какой-то особый подход и на многие какие-то недочеты закроют глаза. Но шансов очень мало, ведь в основе европейской интеграции лежат экономические параметры. И если государство им не отвечает, то оно пока не может стать членом ЕС, - заявил Топорнин.Политолог Андрей Кортунов рассказал "ВФокусе Mail", что если Украину в ЕС примут, то союз перестанет существовать. Во всяком случае – в прежнем качестве."Будет ядро настоящих европейцев, а все остальные, включая Украину, отнесут к периферии. Они могут быть членами ЕС, но – неполноправными", - пояснил эксперт.К примеру, по его словам, европейцы не будут допускать украинское продовольствие на рынки ЕС, чтобы не обрушить сельскохозяйственную политику Франции. Или же наложат ограничения на трудоустройство украинцев, на перемещение по территории Евросоюза."Но в любом случае это будет уже другой Евросоюз - не тот, который мы знаем", — подчеркнул политолог."Абсолютное спокойствие": испанцы не испугались приостановки членства в НАТОПремьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал появившиеся в СМИ сведения о намерениях США приостановить членство его страны в НАТО. Заявление было сделано перед началом саммита ЕС на Кипре."Мы не работаем на основе электронных писем, мы работаем на основе официальных документов и позиционирования, которое делает в данном случае правительство США", - заявил Санчес по прибытии на неформальный саммит ЕС.По его словам, "позиция испанского правительства ясна: абсолютное сотрудничество с партнерами, но всегда в рамках международной законности".Премьер заверил, что Мадрид выполняет свои обязательства перед НАТО и является надежным партнером."Поэтому абсолютное спокойствие", - добавил он.Напомним, агентство Reuters сообщало, что в Пентагоне обсуждалась возможность приостановки членства Испании в Североатлантическом альянсе.Политолог-американист Константин Блохин уверен, что подобные угрозы носят информационно‑психологический характер."Речь идёт об информационно‑психологическом давлении. США хотят дисциплинировать союзников, чтобы те были более лояльны. Но реальных шагов, скорее всего, здесь не последует", — заявил эксперт.

Никита Миронов

