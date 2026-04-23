"И это жутко": Замглавы МИД РФ описал отношения России и США, а также высказался на другие темы

Отношения между Россией и США сейчас находятся на самой низкой точке, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин во время общения с журналистами в ООН. Об этом в ночь на 23 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-23T03:59

"Они находятся на самой низкой точке. Это не я так их описываю. Это наши власти так их описывают, и это жутко", — сказал Панкин журналистам, попросившим охарактеризовать отношения между двумя странами при президенте США Дональде Трампе."Прямые контакты между нашими президентами, российским и американским президентом в Анкоридже, были довольно плодотворными. Вероятно, сложность в том, что нет предсказуемости. Утром можно услышать одно, а вечером — другое, противоположное, или на следующий день — действия, противоречащие и тому, и другому. Так что именно высокая непредсказуемость — самая большая проблема", — добавил Панкин.Другие заявления заместителя главы МИД России:🟦 "И вы знаете, почему это делается — из-за безопасности во многих городах. Я имею в виду, у нас сотни дронов летают с Украины с целью бомбить российские объекты, инфраструктуру, города и так далее. Так что это часть электронных средств противодействия атакам дронов", — ответил Панкин на вопрос об ограничении работы интернета в России."Отключение носит довольно временный характер, нет отключений на день или два или на определенные часы. Это происходит, когда есть серьезный риск или очевидная масштабная атака, воздушная атака на город, на регион", — добавил он.🟦 "C Венгрией у нас будут нормальные отношения, потому что венгры довольно прагматичные. Они не закрывают двери", — сказал Панкин журналистам."Они могут изменить определенные подходы, но они зависимы от многих вещей. Они зависят от российских энергоресурсов. Они зависят от атомной энергии, которую производят. Они зависят от Брюсселя в том, что касается обещанных или пока еще не перечисленных фондов поддержки. Они зависят от США. Полагаю, они будут вести свою игру честно", — добавил замминистра.🟦 "Это гуманитарная помощь. Это помощь нашему давнему другу и союзнику - более чем другу и союзнику, стране, которую мы действительно уважаем за её стойкость и способность жить под санкциями и эмбарго столь многие годы. При необходимости мы будем готовы рассмотреть еще поставку или другие формы поддержки", — сказал Панкин в ответ на вопрос о том, стоит ли ожидать, что Россия отправит на Кубу новые танкеры с нефтью.🟦 "Определенно сегодня затронуты все. Было бы глупо говорить, что Россия не затронута... Цены растут, спрос падает, поскольку дорожает топливо, продовольствие, удобрения и многое другое. Это делает нас уязвимыми, поскольку мы импортируем многие вещи, которые становятся более дорогими... Мы зависим от множества ресурсов, но не в критической степени", — ответил Панкин на вопрос о влиянии на Россию ситуации с Ормузским проливом и блокадой США Ирана.🟦 "Да, да... Мы не подвергаемся дискриминации со стороны нового правительства, которое мы полностью признаем и уважаем", — ответил Панкин на вопрос о том, сохраняются ли у РФ хорошие отношения с правительством Венесуэлы во главе с уполномоченным президентом Дельси Родригес.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина.ру, новости, мид, мид рф, оон, россия, сша, дональд трамп, международные отношения, международная политика, интернет, куба, венесуэла, венгрия, ормуз, иран, блокада, война в иране, ближний восток, президент сша, трамп и путин