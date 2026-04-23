Атаковано промпредприятие, погиб человек: ПВО сбила более 150 вражеских дронов над Россией - 23.04.2026 Украина.ру
Атаковано промпредприятие, погиб человек: ПВО сбила более 150 вражеских дронов над Россией
Атаковано промпредприятие, погиб человек: ПВО сбила более 150 вражеских дронов над Россией - 23.04.2026 Украина.ру
Атаковано промпредприятие, погиб человек: ПВО сбила более 150 вражеских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 154 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России, передает 23 апреля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в канале на платформе "Макс" информировал, что в результате атаки на промпредприятие в Новокуйбышевске погиб один человек, по предварительной информации, есть пострадавшие.Также он сообщил, что обломки дрона ВСУ ударили по крыше многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.Очевидцы подтвердили телеграм-каналу SHOT, что взрыв украинского БПЛА повредил крышу жилого дома и квартиры в Самаре. По их словам, дрон летел низко и врезался в верхние этажи многоэтажного здания, его обломки упали на прилегающую территорию. После этого люди заметили дым, часть крыши была разрушена. Также в домах напротив от взрыва выбило стекла. Из-за сохраняющейся угрозы с воздуха в утренний час пик в Самаре остановлен общественный транспорт, работает только метрополитен, сообщил глава города Иван Носков.Также в Самаре и Новокуйбышевске отменены занятия первой смены в школах и детсадах.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тоже информировал об отражении атаки ВСУ."В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито девять воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы", - писал он ночью на платформе "Макс".По информации спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.О других событиях - в материале ВСУ обстреляли Мелитополь. Новости СВО на сайте Украина.ру.
Украина.ру
сво, спецоперация, самара, севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Самара, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Атаковано промпредприятие, погиб человек: ПВО сбила более 150 вражеских дронов над Россией

07:55 23.04.2026 (обновлено: 07:56 23.04.2026)
 
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 154 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России, передает 23 апреля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в канале на платформе "Макс" информировал, что в результате атаки на промпредприятие в Новокуйбышевске погиб один человек, по предварительной информации, есть пострадавшие.
Также он сообщил, что обломки дрона ВСУ ударили по крыше многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.
Очевидцы подтвердили телеграм-каналу SHOT, что взрыв украинского БПЛА повредил крышу жилого дома и квартиры в Самаре. По их словам, дрон летел низко и врезался в верхние этажи многоэтажного здания, его обломки упали на прилегающую территорию. После этого люди заметили дым, часть крыши была разрушена. Также в домах напротив от взрыва выбило стекла.
Из-за сохраняющейся угрозы с воздуха в утренний час пик в Самаре остановлен общественный транспорт, работает только метрополитен, сообщил глава города Иван Носков.
"Временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Метро работает, за исключением наземной станции Юнгородок, вход без жетонов", — проинформировал градоначальник.
Также в Самаре и Новокуйбышевске отменены занятия первой смены в школах и детсадах.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тоже информировал об отражении атаки ВСУ.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито девять воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы", - писал он ночью на платформе "Макс".
По информации спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.
О других событиях - в материале ВСУ обстреляли Мелитополь. Новости СВО на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
