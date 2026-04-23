Атаковано промпредприятие, погиб человек: ПВО сбила более 150 вражеских дронов над Россией

Атаковано промпредприятие, погиб человек: ПВО сбила более 150 вражеских дронов над Россией - 23.04.2026 Украина.ру

Атаковано промпредприятие, погиб человек: ПВО сбила более 150 вражеских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 154 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России, передает 23 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-23T07:55

2026-04-23T07:55

2026-04-23T07:56

Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в канале на платформе "Макс" информировал, что в результате атаки на промпредприятие в Новокуйбышевске погиб один человек, по предварительной информации, есть пострадавшие.Также он сообщил, что обломки дрона ВСУ ударили по крыше многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.Очевидцы подтвердили телеграм-каналу SHOT, что взрыв украинского БПЛА повредил крышу жилого дома и квартиры в Самаре. По их словам, дрон летел низко и врезался в верхние этажи многоэтажного здания, его обломки упали на прилегающую территорию. После этого люди заметили дым, часть крыши была разрушена. Также в домах напротив от взрыва выбило стекла. Из-за сохраняющейся угрозы с воздуха в утренний час пик в Самаре остановлен общественный транспорт, работает только метрополитен, сообщил глава города Иван Носков.Также в Самаре и Новокуйбышевске отменены занятия первой смены в школах и детсадах.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тоже информировал об отражении атаки ВСУ."В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито девять воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы", - писал он ночью на платформе "Макс".По информации спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.О других событиях - в материале ВСУ обстреляли Мелитополь. Новости СВО на сайте Украина.ру.

самара

севастополь

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, самара, севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру