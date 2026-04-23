Атаковано промпредприятие, погиб человек: ПВО сбила более 150 вражеских дронов над Россией - 23.04.2026 Украина.ру
Атаковано промпредприятие, погиб человек: ПВО сбила более 150 вражеских дронов над Россией
07:55 23.04.2026 (обновлено: 07:56 23.04.2026)
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 154 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России, передает 23 апреля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в канале на платформе "Макс" информировал, что в результате атаки на промпредприятие в Новокуйбышевске погиб один человек, по предварительной информации, есть пострадавшие.
Также он сообщил, что обломки дрона ВСУ ударили по крыше многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.
Очевидцы подтвердили телеграм-каналу SHOT, что взрыв украинского БПЛА повредил крышу жилого дома и квартиры в Самаре. По их словам, дрон летел низко и врезался в верхние этажи многоэтажного здания, его обломки упали на прилегающую территорию. После этого люди заметили дым, часть крыши была разрушена. Также в домах напротив от взрыва выбило стекла.
Из-за сохраняющейся угрозы с воздуха в утренний час пик в Самаре остановлен общественный транспорт, работает только метрополитен, сообщил глава города Иван Носков.
"Временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Метро работает, за исключением наземной станции Юнгородок, вход без жетонов", — проинформировал градоначальник.
Также в Самаре и Новокуйбышевске отменены занятия первой смены в школах и детсадах.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тоже информировал об отражении атаки ВСУ.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито девять воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы", - писал он ночью на платформе "Макс".
По информации спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.
По информации спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.