Военный эксперт Кнутов объяснил смысл удара ВСУ по Сызрани
Террористические удары ВСУ по жилым домам в Сызрани, в результате которых погибла 12-летняя девочка и ее бабушка, были нанесены преднамеренно и не являются случайным попаданием дрона. Об этом 22 апреля в беседе с "МК" рассказал военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов
Военный эксперт Кнутов объяснил смысл удара ВСУ по Сызрани
Террористические удары ВСУ по жилым домам в Сызрани, в результате которых погибла 12-летняя девочка и ее бабушка, были нанесены преднамеренно и не являются случайным попаданием дрона. Об этом 22 апреля в беседе с "МК" рассказал военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов
Судя по обрушению подъезда дома, удар был нанесён преднамеренно, - говорит он.
По словам эксперта, это стопроцентно не случайное попадание, тем более что высота дома небольшая, и поэтому запрограммировать беспилотник на то, чтобы он шёл на такой предельно малой высоте прям над крышами домов, представляется сложным.
"Поэтому полагаю, что это была тактика международных террористов, которую сейчас киевский режим использует довольно широко", - заявил Кнутов.
По его словам, главная задача - это затянуть конфликт еще на два года.
"Причём это делается по просьбе Запада, который за это время планирует подготовиться к войне с нашей страной. На днях мне попалось интервью в западных СМИ, где прямо говорится о том, что основная задача - это сделать так, чтоб Россия продолжала вязнуть в конфликте с Украиной", - считает Кнутов.
Что еще делает Украина для противостояния с Россией: Перебежчик Артем Климов: русских надо убивать