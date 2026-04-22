Перебежчик Артем Климов: русских надо убивать
14:28 22.04.2026 (обновлено: 14:39 22.04.2026)
© REUTERS / Stringer
Журналисты раскопали историю предательства 19-летнего оператора БПЛА Артема Климова, перешедшего на сторону Украины. Портал Царьград 22 апреля опубликовал подробности
Как выяснилось, предатель, завербованный СБУ через мессенджер, три месяца сдавал координаты позиций наших подразделений, по которым враг бил артиллерией и дронами. Почти полторы сотни бойцов погибли по его наводке. Из-за его предательства подбиты два русских танка, РСЗО "Тайп", четыре БПЛА-расчёта, четыре миномётных расчёта.
Как установили журналисты, Климов никогда не мечтал о карьере военного, но на срочную службу в армию всё же попал. Отслужив, решил подписать контракт для участия в СВО. Вероятно, уже тогда у него в голове зародился предательский план. Дело в том, что ещё в школьные годы будущий иуда зарекомендовал себя как "трепач" и "стукач".
На СВО Климова отправили радийщиком в тыл в июне прошлого года, но уже через три месяца он отправился в пехоту оператором БПЛА 2-го мотострелкового батальона 102-го полка. Затем на него вышли агенты СБУ и предложили сотрудничество за деньги. Климов согласился.
Сейчас предатель широко дает интервью украинским СМИ. И говорит, что всех русских нужно убивать.
