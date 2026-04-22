"В Европе идет тяжелая борьба": Ищенко о борьбе правых консерваторов и левых либералов - 22.04.2026 Украина.ру
"В Европе идет тяжелая борьба": Ищенко о борьбе правых консерваторов и левых либералов
В Венгрии не пришли к власти левые либералы, как в Польше. Там пришел к власти правый консерватор, который сбежал от Орбана несколько лет назад на почве неудовлетворенных личных амбиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил эксперта, можно ли после выборов в Венгрии говорить об устойчивом тренде на смену пророссийских или проамериканских лидеров и появлении евроцентрического блока. Отвечая на вопрос, Ищенко заявил, что в Европе идет тяжелая борьба: столкновение правых консерваторов и левых либералов. По его словам, левые либералы пока господствуют в большинстве европейских государств. Но предложить какие-то экономические и политические прорывы они не могут, а могут предложить только стагнацию и войну. "Ни то, ни другое европейцев явно не удовлетворяет. Тем более, что война не с Мадагаскаром, а с Россией. А это самоубийство. Хотя с [президентом США Дональдом] Трампом они расправились очень удачно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран, но уже не вернут былой авторитет" на сайте Украина.ру.На фоне событий на Ближнем Востоке европейцы формируют оборонительный альянс, который может стать альтернативой НАТО. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.
"В Европе идет тяжелая борьба": Ищенко о борьбе правых консерваторов и левых либералов

04:00 22.04.2026
 
© AP / Denes ErdosПетер Мадьяр во время митинга в Будапеште, Венгрия
Петер Мадьяр во время митинга в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Венгрии не пришли к власти левые либералы, как в Польше. Там пришел к власти правый консерватор, который сбежал от Орбана несколько лет назад на почве неудовлетворенных личных амбиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил эксперта, можно ли после выборов в Венгрии говорить об устойчивом тренде на смену пророссийских или проамериканских лидеров и появлении евроцентрического блока.
Отвечая на вопрос, Ищенко заявил, что в Европе идет тяжелая борьба: столкновение правых консерваторов и левых либералов.
"При этом правые консерваторы выступают с позиций демократических, левые либералы выступают с позиций тоталитарных. Кто из них в результате победит? В разных странах будет по-разному", — заявил собеседник Украина.ру.
По его словам, левые либералы пока господствуют в большинстве европейских государств. Но предложить какие-то экономические и политические прорывы они не могут, а могут предложить только стагнацию и войну.
"Ни то, ни другое европейцев явно не удовлетворяет. Тем более, что война не с Мадагаскаром, а с Россией. А это самоубийство. Хотя с [президентом США Дональдом] Трампом они расправились очень удачно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран, но уже не вернут былой авторитет" на сайте Украина.ру.
На фоне событий на Ближнем Востоке европейцы формируют оборонительный альянс, который может стать альтернативой НАТО. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.
