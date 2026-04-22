Посол России предложил переименовать Киев
Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов считает неуместным переименование российских территорий политиками других государств. Об этом он заявил в комментарии "Газете.Ru"
2026-04-22T14:41
Поводом стали предложения киевских переговорщиков Вашингтону назвать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в честь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. "Донниленд" предлагалось передать под управление "Совета мира"."Издевки друг над другом, они издеваются, стебутся, поэтому не надо обращать внимание на это... Донбасс — территория Российской Федерации. Они могут все что угодно выдумывать, придумывать, но все написано в российской Конституции. Название дано российской Конституцией. Поэтому пусть они занимаются переименованием Киева", — сказал российский дипломат.По его мнению, серьезным международно-политическим вопросом является продолжение западной поддержки Киева. Посол отметил, что это является долгосрочной угрозой для мира и безопасности и напомнил о заявлениях в Брюсселе о якобы скорой "большой войне" Россией."При этом, что важно подчеркнуть, мы никому не угрожаем. То есть мы угрозы никому не создаем, мы Европе угрозы не создаем. К сожалению, она продолжает создавать угрозы для нашей безопасности. Вот это серьезно", — заявил российский дипломат. Ранее на эту тему: Украина становится обузой, в России говорят о сроках завершения СВО. Хроника событий на утро 22 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
