Посол России предложил переименовать Киев
Посол России предложил переименовать Киев

14:41 22.04.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов считает неуместным переименование российских территорий политиками других государств. Об этом он заявил в комментарии "Газете.Ru"
Поводом стали предложения киевских переговорщиков Вашингтону назвать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в честь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. "Донниленд" предлагалось передать под управление "Совета мира".
"Издевки друг над другом, они издеваются, стебутся, поэтому не надо обращать внимание на это... Донбасс — территория Российской Федерации. Они могут все что угодно выдумывать, придумывать, но все написано в российской Конституции. Название дано российской Конституцией. Поэтому пусть они занимаются переименованием Киева", — сказал российский дипломат.
По его мнению, серьезным международно-политическим вопросом является продолжение западной поддержки Киева. Посол отметил, что это является долгосрочной угрозой для мира и безопасности и напомнил о заявлениях в Брюсселе о якобы скорой "большой войне" Россией.
"При этом, что важно подчеркнуть, мы никому не угрожаем. То есть мы угрозы никому не создаем, мы Европе угрозы не создаем. К сожалению, она продолжает создавать угрозы для нашей безопасности. Вот это серьезно", — заявил российский дипломат.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
