https://ukraina.ru/20260422/ukraina-stanovitsya-obuzoy-v-rossii-govoryat-o-srokakh-zaversheniya-svo-khronika-sobytiy-na-utro-22-1078164839.html

Украина становится обузой, в России говорят о сроках завершения СВО. Хроника событий на утро 22 апреля

В Госдуме заявили, что Россия закончит СВО после выполнения всех задач. В то же время глава евродипломатии признала, что Европа осталась "почти одна" в помощи Киеву. На Ближнем Востоке одновременно с этим президент США Дональд Трамп продлевает перемирие с Ираном до выдвижения Тегераном "единого предложения"

2026-04-22T10:10

эксклюзив

хроники

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

сводка сво

вооруженные силы украины

вс рф

наступление вс рф

россия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075077105_0:90:1350:849_1920x0_80_0_0_2e8fac335b52d52f30d4f70ad0d359ae.jpg

С кем в Киеве разговаривать?Россия завершит специальную военную операцию на Украине после выполнения всех поставленных задач, и в победе нет никаких сомнений. Об этом "Ленте.ру" заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.По словам парламентария, речь идет о "сохранении людей и достижении целей", которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным. Колесник напомнил, что "пока отмены этих задач не было". Когда глава государства посчитает, что для России выгодны "такие-то и такие-то условия, тогда война и закончится", сказал депутат.При этом Колесник отметил, что выполнение задачи может усложнить выделение Европейским союзом кредита Украине на 90 миллиардов евро. Он также усомнился в необходимости вести какие-либо переговоры с Владимиром Зеленским.Колесник считает, что разговаривать на тему завершения конфликта с нынешним киевским руководством "смысла нет", поскольку Зеленский "нелегитимен и все время врет". Обсуждать завершение спецоперации, по мнению депутата, можно только с посредниками вроде США, однако сейчас говорить о завершении конфликта преждевременно.Накануне Владимир Путин заявил, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция на Украине. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит реализовывать те цели, которые были поставлены в начале спецоперации. Путин также отметил, что боевые действия — это всегда сложная и опасная вещь, но задачи будут выполнены.Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что для победы в специальной военной операции переговоры не обязательны.Украина — европейский крестМежду тем глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что партнеры Европейского союза не хотят помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины, что вызывает серьезное беспокойство в европейских столицах. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге. Каллас отметила, что Европа является крупнейшим донором в Судане, Сомали и других регионах мира, однако ситуация с Украиной складывается иначе."Но там, где у нас есть проблема — это Украина — мы там одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, это тоже неправда, но это вызывает у нас беспокойство", — сказала глава евродипломатии.Официальный Брюссель фактически признал, что союзники Европейского союза по глобальной повестке не разделяют энтузиазма ЕС в отношении дальнейшей поддержки киевского режима. Ранее западные СМИ неоднократно сообщали об усталости от украинского конфликта как среди населения европейских стран, так и среди их международных партнеров, которые все больше переключают внимание на другие региональные кризисы, включая эскалацию на Ближнем Востоке.Две недели перемирия превратились в бесконечное ожидание: что происходит на Ближнем Востоке Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном, который будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит "единое предложение" по урегулированию. Соответствующую публикацию он разместил в соцсети Truth Social.По словам американского лидера, руководство Пакистана обратилось к США с просьбой продлить режим прекращения огня до тех пор, пока Тегеран "не сможет выработать единое предложение".При этом иранская сторона уже дала понять, что не намерена признавать односторонние решения Вашингтона. Как сообщило государственное телевидение Исламской республики, Тегеран не признает объявленное Трампом прекращение огня, имеет полное право не соблюдать его и будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.Вашингтон продлевает режим прекращения огня на своих условиях, требуя от Тегерана консолидированного предложения, в то время как Иран демонстративно игнорирует американские заявления и оставляет за собой право на любые действия, исходя из собственных интересов. На этом фоне переговорный процесс, который должен был пройти в Исламабаде, остается под вопросом, а эскалация в регионе продолжает нарастать. Ранее, 20 апреля, США атаковали иранское судно в Оманском заливе, а Тегеран нанес ответные удары беспилотниками по американским кораблям.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких направлениях специальной военной операции. На Добропольском направлении российские подразделения ведут бои у Новоалександровки и Василевки. Российские бойцы закрепились у шахты Водянская, продолжают продвижение в Белицком, а также со стороны Нового Донбасса к шахте Белицкая. Противник оказывает сопротивление, однако инициатива остается за российскими штурмовыми группами.На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои у Приморского и Степногорска. Боевые столкновения идут на подступах к Чаривному и Гуляйпольскому. Украинские формирования пытаются удерживать занимаемые рубежи, однако российские войска постепенно выдавливают противника.На Северском направлении российские подразделения постепенно продвигаются к населенному пункту Рай-Александровка. Бои на этом участке носят позиционный характер, однако наши войска последовательно расширяют зону контроля.На Купянском направлении ведутся позиционные бои в самом городе. Российские подразделения предпринимают попытки расширить контроль в северной и западной частях Купянска. Уничтожены окруженные силы Вооруженных сил Украины южнее Купянска-Узлового, что существенно ослабило оборону противника на этом участке.На Константиновском направлении боевые действия продолжаются в Долгой Балке, районе Ильиновки и центральной части Константиновки. Серьезных изменений линии фронта здесь не зафиксировано, однако российские войска продолжают оказывать давление на украинские формирования.Украина договорилась о четвёртой за прошедшие 12 лет реструктуризации внешнего долга. Соответствующий меморандум подписан с представителями Парижского клуба кредиторов в странах G7.

россия

украина

тегеран

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Кристина Черкасова

