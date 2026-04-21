В Газе хотят открыть зону свободной торговли
Представители Совета мира обсудили с ведущим мировым портовым оператором компанией из ОАЭ DP World возможность строительства нового порта в Газе или на близлежащем побережье Египта. Об этом 21 апреля сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники
По их данным, на переговорах речь также шла "о создании зоны свободной торговли в разрушенном войном секторе". Дискуссии о будущем анклава прошли в соответствии с предложениями американских чиновников "о приватизации значительной части услуг и инфраструктуры палестинской территории" в рамках их "амбициозных, но широко критикуемых планов по созданию новой Газы".Согласно проекту предложения, с которым ознакомилась FT, концепция проекта DP World заключается в создании "безопасной и отслеживаемой системы цепочек поставок" и "экономической экосистемы, основанной на портах", в сочетании с другими отраслями легкой промышленности и "торговыми платформами, создающими рабочие места".22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.Сколько нужно для помощи региону: Названа цена восстановления Газы
В Газе хотят открыть зону свободной торговли

Представители Совета мира обсудили с ведущим мировым портовым оператором компанией из ОАЭ DP World возможность строительства нового порта в Газе или на близлежащем побережье Египта. Об этом 21 апреля сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники
По их данным, на переговорах речь также шла "о создании зоны свободной торговли в разрушенном войном секторе". Дискуссии о будущем анклава прошли в соответствии с предложениями американских чиновников "о приватизации значительной части услуг и инфраструктуры палестинской территории" в рамках их "амбициозных, но широко критикуемых планов по созданию новой Газы".
Согласно проекту предложения, с которым ознакомилась FT, концепция проекта DP World заключается в создании "безопасной и отслеживаемой системы цепочек поставок" и "экономической экосистемы, основанной на портах", в сочетании с другими отраслями легкой промышленности и "торговыми платформами, создающими рабочие места".
22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.
