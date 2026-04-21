В Газе хотят открыть зону свободной торговли

Представители Совета мира обсудили с ведущим мировым портовым оператором компанией из ОАЭ DP World возможность строительства нового порта в Газе или на близлежащем побережье Египта. Об этом 21 апреля сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники

2026-04-21T18:26

По их данным, на переговорах речь также шла "о создании зоны свободной торговли в разрушенном войном секторе". Дискуссии о будущем анклава прошли в соответствии с предложениями американских чиновников "о приватизации значительной части услуг и инфраструктуры палестинской территории" в рамках их "амбициозных, но широко критикуемых планов по созданию новой Газы".Согласно проекту предложения, с которым ознакомилась FT, концепция проекта DP World заключается в создании "безопасной и отслеживаемой системы цепочек поставок" и "экономической экосистемы, основанной на портах", в сочетании с другими отраслями легкой промышленности и "торговыми платформами, создающими рабочие места".22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.Сколько нужно для помощи региону: Названа цена восстановления Газы

