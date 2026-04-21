Названа цена восстановления Газы - 21.04.2026
Названа цена восстановления Газы
Названа цена восстановления Газы - 21.04.2026 Украина.ру
Названа цена восстановления Газы
Восстановление региона Газа после последствий конфликта между Израилем и ХАМАС на протяжении следующего десятилетия потребует значительных финансовых вложений, оцениваемых в 71,4 млрд долларов. Уже в ближайшие 18 месяцев необходимо будет мобилизовать 26,3 млрд долларов. Об этом 21 апреля сообщил Bloomberg
2026-04-21T18:13
2026-04-21T18:13
Агентство ссылается на совместное исследование, проведенное Евросоюзом, ООН и Всемирным банком.Если рассматривать ситуацию с февраля 2025 года, то тогда речь шла о требуемых 53 млрд долларов на послевоенное восстановление, включая около 20,5 млрд в первые три года. Однако текущие оценки указывают на значительное повышение необходимых ресурсов. Материалы, на которые ссылается агенство в публикации от 20 апреля, подготовлены в связи с шестимесячной годовщиной заключения соглашения о прекращении огня.Как отмечают журналисты, "условия в Газе остаются ужасными", и большая часть населения испытывает нехватку продовольствия и медикаментов. Отмечается, что более 80 процентов прежних жителей области были вынуждены покинуть свои жилища, и более 60 процентов из них вообще утратили свои дома.В докладе также указано, что примерно 94 процента местных больниц подверглись разрушениям или повреждениям.Главные события дня: Китай вступил в войну, Трамп грозит мощными ракетами, Путин назвал секрет победы в СВО. Итоги 21 апреля
газа
израиль
новости, газа, израиль, хамас, bloomberg, ес
Новости, Газа, Израиль, ХАМАС, bloomberg, ЕС

Названа цена восстановления Газы

18:13 21.04.2026
 
Восстановление региона Газа после последствий конфликта между Израилем и ХАМАС на протяжении следующего десятилетия потребует значительных финансовых вложений, оцениваемых в 71,4 млрд долларов. Уже в ближайшие 18 месяцев необходимо будет мобилизовать 26,3 млрд долларов. Об этом 21 апреля сообщил Bloomberg
Агентство ссылается на совместное исследование, проведенное Евросоюзом, ООН и Всемирным банком.
Если рассматривать ситуацию с февраля 2025 года, то тогда речь шла о требуемых 53 млрд долларов на послевоенное восстановление, включая около 20,5 млрд в первые три года.
Однако текущие оценки указывают на значительное повышение необходимых ресурсов. Материалы, на которые ссылается агенство в публикации от 20 апреля, подготовлены в связи с шестимесячной годовщиной заключения соглашения о прекращении огня.
Как отмечают журналисты, "условия в Газе остаются ужасными", и большая часть населения испытывает нехватку продовольствия и медикаментов. Отмечается, что более 80 процентов прежних жителей области были вынуждены покинуть свои жилища, и более 60 процентов из них вообще утратили свои дома.
В докладе также указано, что примерно 94 процента местных больниц подверглись разрушениям или повреждениям.
