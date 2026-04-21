https://ukraina.ru/20260421/ne-vstavshikh-na-voinskiy-uchet-migrantov-lishat-rossiyskogo-grazhdanstva-1078149515.html
Не вставших на воинский учет мигрантов лишат российского гражданства
Не вставших на воинский учет мигрантов лишат российского гражданства - 21.04.2026 Украина.ру
Не вставших на воинский учет мигрантов лишат российского гражданства
Норма о лишении лиц, не вставших на воинский учет, приобретенного гражданства РФ ранее уже была принята, поэтому проект закона с такой инициативой был отозван, сообщил 21 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин
2026-04-21T19:47
2026-04-21T19:47
2026-04-21T19:47
новости
россия
запорожская область
вячеслав володин
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057900831_0:71:750:493_1920x0_80_0_0_38f4de50b8d24f8584777e63c2298e37.jpg
"Поступают обращения в связи с отзывом законопроекта, в котором предлагалось лишать приобретенного гражданства тех, кто не встал на воинский учет. Связано это с тем, что ранее такая норма уже была принята", - написал он в своем канале в "Максе".Володин отметил, что согласно федеральному закону гражданство РФ прекращается за сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и российское законодательство, выразившееся в том числе в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. При этом, подчеркнул председатель палаты парламента, лишиться приобретенного гражданства РФ можно более чем по 80 основаниям.Что происходит на фронте и в тылу: Авиационная ракетная, бомбовая и дроновая опасность в Запорожской области. Новости СВО
россия
запорожская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057900831_0:0:750:563_1920x0_80_0_0_a150bee9b600d9359d822bb997962dec.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запорожская область, вячеслав володин, госдума
Новости, Россия, Запорожская область, Вячеслав Володин, Госдума
Не вставших на воинский учет мигрантов лишат российского гражданства
Норма о лишении лиц, не вставших на воинский учет, приобретенного гражданства РФ ранее уже была принята, поэтому проект закона с такой инициативой был отозван, сообщил 21 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин
"Поступают обращения в связи с отзывом законопроекта, в котором предлагалось лишать приобретенного гражданства тех, кто не встал на воинский учет. Связано это с тем, что ранее такая норма уже была принята", - написал он в своем канале в "Максе".
Володин отметил, что согласно федеральному закону гражданство РФ прекращается за сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и российское законодательство, выразившееся в том числе в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
При этом, подчеркнул председатель палаты парламента, лишиться приобретенного гражданства РФ можно более чем по 80 основаниям.