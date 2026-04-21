Не вставших на воинский учет мигрантов лишат российского гражданства
Норма о лишении лиц, не вставших на воинский учет, приобретенного гражданства РФ ранее уже была принята, поэтому проект закона с такой инициативой был отозван, сообщил 21 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин
"Поступают обращения в связи с отзывом законопроекта, в котором предлагалось лишать приобретенного гражданства тех, кто не встал на воинский учет. Связано это с тем, что ранее такая норма уже была принята", - написал он в своем канале в "Максе".Володин отметил, что согласно федеральному закону гражданство РФ прекращается за сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и российское законодательство, выразившееся в том числе в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. При этом, подчеркнул председатель палаты парламента, лишиться приобретенного гражданства РФ можно более чем по 80 основаниям.
19:47 21.04.2026
 
"Поступают обращения в связи с отзывом законопроекта, в котором предлагалось лишать приобретенного гражданства тех, кто не встал на воинский учет. Связано это с тем, что ранее такая норма уже была принята", - написал он в своем канале в "Максе".
Володин отметил, что согласно федеральному закону гражданство РФ прекращается за сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и российское законодательство, выразившееся в том числе в неисполнении обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
При этом, подчеркнул председатель палаты парламента, лишиться приобретенного гражданства РФ можно более чем по 80 основаниям.
