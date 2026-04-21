Авиационная ракетная, бомбовая и дроновая опасность в Запорожской области. Новости СВО
ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам, там объявлено о нескольких видах тревоги. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 21 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-04-21T19:43
Авиационная ракетная, бомбовая и дроновая опасность в Запорожской области. Новости СВО

19:43 21.04.2026
 
ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам, там объявлено о нескольких видах тревоги. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 21 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
ПВО России с 08:00 до 17:00 мск уничтожила 39 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями, а также Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
Другие новости СВО к этому часу:
🟥 Социальный объект в Белгороде атакован вражеским беспилотником, ранена мирная жительница, — сообщил губернатор Вячеслав Гладков;
🟥 На территории Тульской области объявлена опасность БПЛА;
🟥 Авиационная ракетная, бомбовая и дроновая опасность в Запорожской области, пишет Владимир Рогов. В частности, Каменка-Днепровская в Запорожской области под огнём украинских боевиков;
🟦 Ракетная опасность отменена в Курской области - оперштаб региона;
🟥 Взрывы звучали в Харькове и в Черниговской области, в том числе в районе Чернигова;
🟥 Вновь фиксируются взрывы в Богодухове Харьковской области;
🟦 Американские переговорщики планируют ещё один визит в Россию для обсуждения темы Украины — NYT;
🟦 Преступления в нацбатах и пиар-подразделениях не будут публично выноситься в СМИ, чтобы "не подрывать" их имидж, в особенности у западной аудитории. Об этом заявила военный омбудсмен Украины;
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Китай вступил в войну, Трамп грозит мощными ракетами, Путин назвал секрет победы в СВО. Итоги 21 апреля
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОСпецоперацияВСУРоссияУкраинаУкраина.руЗапорожская областьВячеслав ГладковВладимир РоговВооруженные силы УкраиныНовые регионыДонбассНовороссияКТО
 
20:22Делегация США хочет вновь посетить Россию для обсуждения урегулирования украинского кризиса, — NYT со ссылкой на источники.
20:02США перевооружились, банды Гватемалы распоясались, ЕС просит о помощи. Новости к 20.00
19:47Не вставших на воинский учет мигрантов лишат российского гражданства
19:43Авиационная ракетная, бомбовая и дроновая опасность в Запорожской области. Новости СВО
19:41Европа может исчезнуть: о чем предупредил Трамп
19:34ЕС подготовил для Украины 90 тысяч солдат
19:31Закарпатье: глава ВЛК оказался тайным миллионером
19:15Шойгу предупредил Украину о катастрофе в Колбасне
19:07Медведев оценил военные перспективы ЕС нецензурным польским мемом
18:57Буданов*, прыгнув в море, начал президентскую кампанию
18:53Новая пятая колонна и глубокие размышления: что говорят в России и на Украине про выборы в Болгарии
18:53ТЦК в Одесской области совершили нарушений больше на 40% — омбудсмен
18:47"Чикатило" из Зеленограда погиб на СВО
18:45Дочь мэра Днепропетровска владеет многомиллионными активами в ЕС
18:37Украинский военнослужащий получил срок за теракт
18:37Поддерживал Украину наперекор Орбану и кричал нацистские лозунги: кто станет министром обороны Венгрии
18:34Два московских пенсионера передали мошенникам почти 300 млн рублей
18:26В Газе хотят открыть зону свободной торговли
18:21Россия отправила в Ливан еду, электростанции и матрасы
18:15Итоги 21.04.26: ЕС предложил Украине "членство без прав", а на Ближнем Востоке перемирие под вопросом
Лента новостейМолния