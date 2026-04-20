Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США - 20.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260420/iran-otkazalsya-ot-uchastiya-vo-vtorom-raunde-peregovorov-s-ssha-1078070180.html
Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США
Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, который был запланирован в Исламабаде. Об этом 19 апреля сообщило иранское агентство IRNA
2026-04-20T00:20
2026-04-20T00:28
украина.ру
новости
иран
сша
тегеран
джей ди вэнс
дональд трамп
irna
ближний восток
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c68d19b2ddff7ed7055a585d1554e1f5.jpg
"Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединёнными Штатами", — говорится в сообщении агентства в соцсети X.Своё решение Тегеран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Вашингтона. Кроме того, продолжение американской блокады Ормузского пролива Иран рассматривает как нарушение режима прекращения огня.19 апреля глава американского минэнерго Крис Райт заявлял, что вице-президент Джей Ди Вэнс полетит на переговоры, которые запланированы на 20 апреля.Позже президент США Дональд Трамп заявил журналисту телеканала ABC, что Вэнс не полетит в Исламабад из-за проблем с безопасностью. Также Трамп снова угрожал Ирану уничтожить все электростанции и мосты, если Исламская Республика не пойдет на соглашение.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd8a07dc4b007ac5ddf5ad68c0636bd3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США

00:20 20.04.2026 (обновлено: 00:28 20.04.2026)
 
© REUTERS / Dado Ruvic
- РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Читать в
ДзенTelegram
Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, который был запланирован в Исламабаде. Об этом 19 апреля сообщило иранское агентство IRNA
"Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединёнными Штатами", — говорится в сообщении агентства в соцсети X.
Своё решение Тегеран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Вашингтона. Кроме того, продолжение американской блокады Ормузского пролива Иран рассматривает как нарушение режима прекращения огня.
19 апреля глава американского минэнерго Крис Райт заявлял, что вице-президент Джей Ди Вэнс полетит на переговоры, которые запланированы на 20 апреля.
Позже президент США Дональд Трамп заявил журналисту телеканала ABC, что Вэнс не полетит в Исламабад из-за проблем с безопасностью. Также Трамп снова угрожал Ирану уничтожить все электростанции и мосты, если Исламская Республика не пойдет на соглашение.
Подробнее в публикации - Вэнс возглавит делегацию США на переговорах с Ираном.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиИранСШАТегеранДжей Ди ВэнсДональд ТрампIRNAБлижний Востокперемириепереговорывоенная эскалацияэскалациявойна в Иране
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
01:00‼ ВС Ирана утверждают о нанесении ударов с помощью беспилотников по американским военным кораблям после задержания иранского судна, — иранское агентство Tasnim.
00:54В аэропорту Геленджика введены временные ограничения, — Росавиация.
00:50В Геленджике и Анапе объявлена опасность атаки БПЛА, — местные власти.
00:48Удары по Харьковской области продолжаются
00:46Ирландия готовит "сюрприз" украинским беженцам. Главное к этому часу
00:20Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США
18:54Стрельба в Чернигове и последствия стрельбы в Киеве. Итоги 19 апреля
17:39В Чернигове неизвестные открыли стрельбу. Главное к этому часу
17:34Нефть в обмен на €90 млрд: Киев выдвинул Будапешту ультиматум по "Дружбе"
17:20Вэнс возглавит делегацию США на переговорах с Ираном
16:44Разлив в реке Туапсе взят под контроль: 750 метров бонов и нефтеловушка против экологической угрозы
16:10Трамп пригрозил Ирану "уничтожением". Главные новости с Ближнего Востока
16:00Хенрик Варс – легендарный польский джазмен и его песня о Львове, которого давно нет
15:58В России впервые отмечают День памяти жертв геноцида советского народа. Главное к этому часу
15:00"Ситуацию контролируем мы, а не соцсети". Иран снова закрыл Ормузский пролив
14:36Подготовка к летним боям
14:03Ленин и Украина
13:38В Британии потеряли данные десятков тысяч резервистов. Главное к этому часу
13:31В Минобороны раскрыли суточную статистику по уничтожению дронов ВСУ. Главное к этому часу
13:20Белоруссия готова к сделке с США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 апреля
Лента новостейМолния