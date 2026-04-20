https://ukraina.ru/20260420/iran-otkazalsya-ot-uchastiya-vo-vtorom-raunde-peregovorov-s-ssha-1078070180.html

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, который был запланирован в Исламабаде. Об этом 19 апреля сообщило иранское агентство IRNA

2026-04-20T00:20

украина.ру

новости

иран

сша

тегеран

джей ди вэнс

дональд трамп

irna

ближний восток

перемирие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c68d19b2ddff7ed7055a585d1554e1f5.jpg

"Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединёнными Штатами", — говорится в сообщении агентства в соцсети X.Своё решение Тегеран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Вашингтона. Кроме того, продолжение американской блокады Ормузского пролива Иран рассматривает как нарушение режима прекращения огня.19 апреля глава американского минэнерго Крис Райт заявлял, что вице-президент Джей Ди Вэнс полетит на переговоры, которые запланированы на 20 апреля.Позже президент США Дональд Трамп заявил журналисту телеканала ABC, что Вэнс не полетит в Исламабад из-за проблем с безопасностью. Также Трамп снова угрожал Ирану уничтожить все электростанции и мосты, если Исламская Республика не пойдет на соглашение.Подробнее в публикации - Вэнс возглавит делегацию США на переговорах с Ираном.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

