https://ukraina.ru/20260420/iran-otkazalsya-ot-uchastiya-vo-vtorom-raunde-peregovorov-s-ssha-1078070180.html
Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США
2026-04-20T00:20
украина.ру
новости
иран
сша
тегеран
джей ди вэнс
дональд трамп
irna
ближний восток
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c68d19b2ddff7ed7055a585d1554e1f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
00:20 20.04.2026 (обновлено: 00:28 20.04.2026)
Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США, который был запланирован в Исламабаде. Об этом 19 апреля сообщило иранское агентство IRNA
"Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединёнными Штатами", — говорится в сообщении агентства в соцсети X.
Своё решение Тегеран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Вашингтона. Кроме того, продолжение американской блокады Ормузского пролива Иран рассматривает как нарушение режима прекращения огня.
19 апреля глава американского минэнерго Крис Райт заявлял, что вице-президент Джей Ди Вэнс полетит на переговоры, которые запланированы на 20 апреля.
Позже президент США Дональд Трамп заявил журналисту телеканала ABC, что Вэнс не полетит в Исламабад из-за проблем с безопасностью. Также Трамп снова угрожал Ирану уничтожить все электростанции и мосты, если Исламская Республика не пойдет на соглашение.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру