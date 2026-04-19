https://ukraina.ru/20260419/strelba-v-chernigove-i-posledstviya-strelby-v-kieve-itogi-19-aprelya-1078068156.html

Стрельба в Чернигове и последствия стрельбы в Киеве. Итоги 19 апреля

В Чернигове произошла стрельба. Руководство МВД и Нацполиции Украины сделало выводы из стрельбы в Киеве

2026-04-19T18:54

эксклюзив

хроники

игорь клименко

александр коц

киев

чернигов

украина

нацполиция

мвд

вооруженные силы украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102266/88/1022668816_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71d0552a0ed56018ba044eee3a1c4d79.jpg

Двое мужчин открыли огонь в воскресенье на улице в Чернигове на севере Украины, по предварительным данным, есть раненые, сообщило украинское информационное агентство УНИАН."В Чернигове произошла стрельба. По данным местных каналов, двое мужчин открыли огонь прямо на улице. Предварительно, есть пострадавшие", – указывалось в сообщении.Позднее в Нацполиции заявили, что в ходе стрельбы в Чернигове никто не пострадал. У мужчины изъяли стартовый пистолет. Информацию о стрельбе по детям полицейские опровергли.Тем временем становятся известны новые подробности произошедшей днём ранее в Киеве стрельбы, в результате которой погибли шесть человек. Как заявил глава Нацполиции Иван Выговский, вчерашние события начались с бытовой ссоры. Стрелок – Дмитрий Васильченков – поссорился с соседом и выстрелил в него из травматического пистолета. Затем он вернулся в свою квартиру, поджёг её, взял огнестрельное оружие и пошёл на улицу, где начал убивать людей.Подчинённый Выговского – начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после того, как в Верховной Раде начали собирать подписи за то, чтобы Жуков лишился своего поста. Народных депутатов возмутило видео, запечатлевшее, как от Васильченкова бегут патрульные полицейские, вместо того, чтобы попытаться остановить стрелка."Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение меня с занимаемой должности начальника департамента патрульной полиции Украины. Я думаю, так будет справедливо", – отметил Жуков.Он назвал ситуацию с поведением полицейских "позорной"."Полицейские поступили непрофессионально и недостойно как для офицеров полиции. Они приехали на вызов, они должны были помогать, спасать наших граждан. Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей", – указал он.По словам Жукова, будет проведено служебное расследование, и все руководители этих двух полицейских будут отвечать.В то же время он призвал не судить о всей полиции по поступкам отдельных полицейских. Он также рассказал о провинившихся полицейских. Так, один из патрульных работает с 2024 года, его напарница – с 2015 года."Что касается прибытия на вызов, они ехали в этот район. После этого им сообщили, что слышны выстрелы, они оставили машину возле дома, потому что не знали, где это происходит, и бежали уже на крики. Подбежали к подъезду. Там сидел ребенок, сидела женщина и лежал мужчина. Они начали ориентироваться в ситуации. Коллега подошла к ребенку и сказала, что у него ранение в голову. Было принято решение бежать в машину за аптечкой. Только они развернулись, как начались выстрелы. И ещё женщина кричала, что в подъезде человек с оружием. Начались выстрелы, и они не сориентировались, откуда ведётся огонь, и начали бежать в сторону своей машины. Мальчик побежал за ними, и уже на других боди-камерах, другие полицейские, которые прибыли, забрали его к себе и уже начали делать выводы относительно его ранения", – рассказал он о ситуации.Жуков подчеркну, что патрульный должен был достать оружие и сделать предупредительный выстрел, а затем применить оружие."Но он сориентировался так и, к сожалению, его не применил", – отметил Жуков.Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также дал оценку действиям патрульных полицейских."Вчерашняя трагедия в Киеве справедливо подняла ряд дискуссионных вопросов. Хочу прокомментировать некоторые позиции. Действия полицейского и полицейской, которые прибыли на место теракта. Позорное, недостойное поведение. Это - стыд для всей системы. Они отстранены, продолжается расследование по этому поводу. Также будут приняты дополнительные кадровые решения в отношении руководителей", – заявил он.Как и Жуков он призвал не судить по двум полицейским о всех их коллегах."Отдельные ситуации не отражают систему в целом. Ведь даже в этой же спецоперации профессионально и быстро действовал КОРД, криминальные аналитики и другие привлечённые силы", – отметил Клименко.Клименко также рассказал, что психическое состояние нападавшего явно было нестабильным."Каким образом он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие - необходимо обязательно исследовать. Это будет сделано в рамках расследования", – пообещал министр.Кроме того, Клименко заявил, что никаких массовых проверок владельцев оружия не будет. При этом выступил за право граждан на вооружённую самооборону."Считаю, что люди должны получить право на вооружённую самооборону. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления", – отметил Клименко.Он пообещал в ближайшее время провести экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии."Мои искренние соболезнования родным и близким погибших жертв террориста. Наша задача - сделать выводы и усилить систему там, где это необходимо. Именно над этим сейчас и работаем", – подытожил Клименко.Его слова, а также стрельбу в украинских городах, прокомментировали."На Украине вновь стрельба по людям - на этот раз в Чернигове. Двое злоумышленников открыли огонь по прохожим. Как сообщили в украинском МВД, один из стрелков задержан, у него изъяли стартовый пистолет. Второго пока не нашли. Заявляется, что в результате инцидента никто не пострадал. Мотивы стрелков выясняются. Сегодня же глава МВД Клименко заявил, что граждане должны получить "право на вооруженную защиту". По словам министра, речь идет о праве на ношение короткоствольного огнестрела. Он добавил, что ближайшее время ведомство проведет экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов, ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии", – указал член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц.По его словам, это предложение несвоевременно."В стране каждый день стрельба на улицах, а главный полицейский предлагает раздавать стволы всем желающим. Это как тушить пожар керосином. В правовом государстве монополией на насилие должны обладать исключительно правоохранительные органы. Когда же право открывать огонь на поражение получат рядовые украинцы, прожившие несколько лет в режиме тотальной мобилизационной риторики, в стране начнутся такие "казаки-разбойники", что нынешние проблемы незалежной покажутся незначительными", – подытожил он.Позднее в руководстве Нацполиции признали, что Васильченков служил в ВСУ, однако указали, что "у него были негативные взгляды", а его позиция "была немного не в ту сторону".Подробнее о том, что обсуждают на Украине – в статье Дмитрия Ковалевича "Россияне перерезают логистику ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

