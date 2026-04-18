Россияне перерезают логистику ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на этой неделе с тревогой сообщали о продвижении российской армии к Славянску, одной из крепостей, которые Киев с помощью западных денег укреплял с 2014 года.

2026-04-18T08:37

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Полковник ВСУ и военный эксперт Константин Машовец рассказывал, что 3-я армия ВС РФ сосредоточила свои усилия на прорыве в северо-западном направлении к Славянску. Машовец говорит, что россияне стремятся продвигаться вдоль южного берега Северского Донца, чтобы выйти на ближние подступы к Славянску. По его словам район населенных пунктов Райгородок, Стародубовка, Николаевка, Селезнёвка и Славянской ТЭС имеет ключевое значение для снабжения подразделений ВСУ, ведущих боевые действия в районе Лимана.Однако украинский паблик Deep State на этой неделе паниковал по поводу того, что части ВСУ попали в "котел" в районе поселка Светлый возле Мирнограда (ранее освобожденного Димитрова). По данным паблика, на юге Мирнограда, куда не достают украинские дроны, россияне накапливают пехоту и технику. Сообщается, что логистика ВСУ в этом районе сильно затруднена из-за российских дронов, которые контролируют на 20 км от центра Мирнограда.Украинский военкор с позывным "Мучной" также отмечает, что на Покровском, Добропольском, Славянско -Краматорском и Лиманском направлениях, идет "плотное насыщение воздушного пространства БПЛА типа "Молния-2""."Враг "читает и контролирует" все дороги с воздуха. Логистика под прицелом. Тыловое обеспечение, как и наши позиции на передовой, под непрерывными ударами дронов и артиллерии", - сообщает "Мучной".Особенно острая ситуация, по его мнению, сложилась в Константиновке. Как отмечает "Мучной" армия РФ "давит" на микрорайон Гора и подходы к нему (северо-восточная часть города) и "пытается просочиться" в микрорайоны Железнодорожный и Шанхай (центр и юго-восток). Въезды в город и основные дороги, по его словам, российская армия держит под плотным контролем с помощью подразделений типа "Рубикон".Однако в целом, считает "Мучной", россияне делают ставку не на резкий прорыв, а на постепенное продавливание, расширение "серых зон" и удары по логистике ВСУ. "Если кратко: фронт не валится, но его методически гнут там, где есть "просадки". Все это повторяется", - резюмирует "Мучной".Офицер ВСУ и военный эксперт Евгений Бекренев считает, что из Константиновки пора выходить, поскольку весь город – сплошная килл-зона. Он надеется, что украинских командиров хватит мужества вывести ВСУ из города, когда россияне полностью возьмут под контроль окружающие высоты и логистику ВСУ.Он полагает, что фронт придет в движение где-то в мае, но сначала россиянам якобы нужно растянуть украинские войска под Запорожьем и Сумами, а потом уже "приступить к основной работе", то есть, начинать масштабное наступление.Бекренев также считает, что Славянск ВС РФ будут брать по такому же принципу, как и Константиновку."Зная там рельеф очень хорошо, и понимая, как это всё работает, эти радиогоризонты, мёртвые зоны и так далее, я прекрасно вижу, где будет направление основных ударов - это направление Славянска, южнее Северского Донца. Там есть высоты, с которых есть прямая видимость до Славянска включительно. То есть на всю пойму Казённого Торца. А это значит, все тылы и логистика будут под прямым контролем, даже оптическим контролем, не только дронами", - рассуждает эксперт.Бекренев также утверждает, что, если россияне с юга продвинутся ещё на пять километров между Добропольем и Дружковкой, там тоже есть гряда высот, с которой чистый радиогоризонт, после чего возьмут под контроль и Краматорск. В целом, по его мнению, ВС РФ будут брать под контроль всю логистику оставшейся части Донецкой области (ДНР).Главком ВСУ Александр Сырский продолжает рапортовать о неких мифических "освобожденных территориях". Вслед за ним и Зеленский пытается убедить администрацию США, что она, дескать, не владеет информацией о ситуации на поле боя.Впрочем, Зеленский сам либо не владеет информацией, либо путается в показаниях. В понедельник 13 апреля он заявил, что Украина впервые в истории достаточно вооружена для защиты от ударов РФ. В среду 15 апреля, через два дня, он рассказывал о дефиците ракет, охарактеризовав ситуацию, как такую, что хуже и быть не может.Как отмечает украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент", если бы ВСУ действительно развивали успешное наступление, это отражалось бы в двух ключевых показателях: динамике потерь противника и изменении линии фронта. Но этого не происходит (об этом свидетельствует Deep State и данные по обмену телами)."Российская сторона сохраняет инициативу сразу на нескольких направлениях. На Донбассе российские силы продолжают продвигаться, занимая по несколько населенных пунктов в сутки", - пишет "Резидент". В свою очередь, украинская армия ведет оборонительные, изнуряющие и крайне затратные встречные бои под видом "контрнаступа".Подробнее о ситуации на фронтах СВО Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

