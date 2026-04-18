Россияне перерезают логистику ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260418/rossiyane-pererezayut-logistiku-vsu-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1078016582.html
Россияне перерезают логистику ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Россияне перерезают логистику ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 18.04.2026 Украина.ру
Россияне перерезают логистику ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Украинские военные и эксперты на этой неделе с тревогой сообщали о продвижении российской армии к Славянску, одной из крепостей, которые Киев с помощью западных денег укреплял с 2014 года.
2026-04-18T08:37
2026-04-18T08:37
эксклюзив
вооруженные силы украины
александр сырский
владимир зеленский
славянск
россия
константиновка
григор димитров
"рубикон"
сво
Полковник ВСУ и военный эксперт Константин Машовец рассказывал, что 3-я армия ВС РФ сосредоточила свои усилия на прорыве в северо-западном направлении к Славянску. Машовец говорит, что россияне стремятся продвигаться вдоль южного берега Северского Донца, чтобы выйти на ближние подступы к Славянску. По его словам район населенных пунктов Райгородок, Стародубовка, Николаевка, Селезнёвка и Славянской ТЭС имеет ключевое значение для снабжения подразделений ВСУ, ведущих боевые действия в районе Лимана.Однако украинский паблик Deep State на этой неделе паниковал по поводу того, что части ВСУ попали в "котел" в районе поселка Светлый возле Мирнограда (ранее освобожденного Димитрова). По данным паблика, на юге Мирнограда, куда не достают украинские дроны, россияне накапливают пехоту и технику. Сообщается, что логистика ВСУ в этом районе сильно затруднена из-за российских дронов, которые контролируют на 20 км от центра Мирнограда.Украинский военкор с позывным "Мучной" также отмечает, что на Покровском, Добропольском, Славянско -Краматорском и Лиманском направлениях, идет "плотное насыщение воздушного пространства БПЛА типа "Молния-2""."Враг "читает и контролирует" все дороги с воздуха. Логистика под прицелом. Тыловое обеспечение, как и наши позиции на передовой, под непрерывными ударами дронов и артиллерии", - сообщает "Мучной".Особенно острая ситуация, по его мнению, сложилась в Константиновке. Как отмечает "Мучной" армия РФ "давит" на микрорайон Гора и подходы к нему (северо-восточная часть города) и "пытается просочиться" в микрорайоны Железнодорожный и Шанхай (центр и юго-восток). Въезды в город и основные дороги, по его словам, российская армия держит под плотным контролем с помощью подразделений типа "Рубикон".Однако в целом, считает "Мучной", россияне делают ставку не на резкий прорыв, а на постепенное продавливание, расширение "серых зон" и удары по логистике ВСУ. "Если кратко: фронт не валится, но его методически гнут там, где есть "просадки". Все это повторяется", - резюмирует "Мучной".Офицер ВСУ и военный эксперт Евгений Бекренев считает, что из Константиновки пора выходить, поскольку весь город – сплошная килл-зона. Он надеется, что украинских командиров хватит мужества вывести ВСУ из города, когда россияне полностью возьмут под контроль окружающие высоты и логистику ВСУ.Он полагает, что фронт придет в движение где-то в мае, но сначала россиянам якобы нужно растянуть украинские войска под Запорожьем и Сумами, а потом уже "приступить к основной работе", то есть, начинать масштабное наступление.Бекренев также считает, что Славянск ВС РФ будут брать по такому же принципу, как и Константиновку."Зная там рельеф очень хорошо, и понимая, как это всё работает, эти радиогоризонты, мёртвые зоны и так далее, я прекрасно вижу, где будет направление основных ударов - это направление Славянска, южнее Северского Донца. Там есть высоты, с которых есть прямая видимость до Славянска включительно. То есть на всю пойму Казённого Торца. А это значит, все тылы и логистика будут под прямым контролем, даже оптическим контролем, не только дронами", - рассуждает эксперт.Бекренев также утверждает, что, если россияне с юга продвинутся ещё на пять километров между Добропольем и Дружковкой, там тоже есть гряда высот, с которой чистый радиогоризонт, после чего возьмут под контроль и Краматорск. В целом, по его мнению, ВС РФ будут брать под контроль всю логистику оставшейся части Донецкой области (ДНР).Главком ВСУ Александр Сырский продолжает рапортовать о неких мифических "освобожденных территориях". Вслед за ним и Зеленский пытается убедить администрацию США, что она, дескать, не владеет информацией о ситуации на поле боя.Впрочем, Зеленский сам либо не владеет информацией, либо путается в показаниях. В понедельник 13 апреля он заявил, что Украина впервые в истории достаточно вооружена для защиты от ударов РФ. В среду 15 апреля, через два дня, он рассказывал о дефиците ракет, охарактеризовав ситуацию, как такую, что хуже и быть не может.Как отмечает украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент", если бы ВСУ действительно развивали успешное наступление, это отражалось бы в двух ключевых показателях: динамике потерь противника и изменении линии фронта. Но этого не происходит (об этом свидетельствует Deep State и данные по обмену телами)."Российская сторона сохраняет инициативу сразу на нескольких направлениях. На Донбассе российские силы продолжают продвигаться, занимая по несколько населенных пунктов в сутки", - пишет "Резидент". В свою очередь, украинская армия ведет оборонительные, изнуряющие и крайне затратные встречные бои под видом "контрнаступа".Подробнее о ситуации на фронтах СВО Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника
славянск
россия
константиновка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077176395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_516dd6391f993758050c234f703bf15c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, вооруженные силы украины, александр сырский, владимир зеленский, славянск, россия, константиновка, григор димитров, "рубикон", сво
Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Славянск, Россия, Константиновка, Григор Димитров, "Рубикон", СВО

Россияне перерезают логистику ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

08:37 18.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-С группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные и эксперты на этой неделе с тревогой сообщали о продвижении российской армии к Славянску, одной из крепостей, которые Киев с помощью западных денег укреплял с 2014 года.
Полковник ВСУ и военный эксперт Константин Машовец рассказывал, что 3-я армия ВС РФ сосредоточила свои усилия на прорыве в северо-западном направлении к Славянску. Машовец говорит, что россияне стремятся продвигаться вдоль южного берега Северского Донца, чтобы выйти на ближние подступы к Славянску. По его словам район населенных пунктов Райгородок, Стародубовка, Николаевка, Селезнёвка и Славянской ТЭС имеет ключевое значение для снабжения подразделений ВСУ, ведущих боевые действия в районе Лимана.
Однако украинский паблик Deep State на этой неделе паниковал по поводу того, что части ВСУ попали в "котел" в районе поселка Светлый возле Мирнограда (ранее освобожденного Димитрова). По данным паблика, на юге Мирнограда, куда не достают украинские дроны, россияне накапливают пехоту и технику. Сообщается, что логистика ВСУ в этом районе сильно затруднена из-за российских дронов, которые контролируют на 20 км от центра Мирнограда.
Украинский военкор с позывным "Мучной" также отмечает, что на Покровском, Добропольском, Славянско -Краматорском и Лиманском направлениях, идет "плотное насыщение воздушного пространства БПЛА типа "Молния-2"".
"Враг "читает и контролирует" все дороги с воздуха. Логистика под прицелом. Тыловое обеспечение, как и наши позиции на передовой, под непрерывными ударами дронов и артиллерии", - сообщает "Мучной".
Особенно острая ситуация, по его мнению, сложилась в Константиновке. Как отмечает "Мучной" армия РФ "давит" на микрорайон Гора и подходы к нему (северо-восточная часть города) и "пытается просочиться" в микрорайоны Железнодорожный и Шанхай (центр и юго-восток). Въезды в город и основные дороги, по его словам, российская армия держит под плотным контролем с помощью подразделений типа "Рубикон".
Однако в целом, считает "Мучной", россияне делают ставку не на резкий прорыв, а на постепенное продавливание, расширение "серых зон" и удары по логистике ВСУ. "Если кратко: фронт не валится, но его методически гнут там, где есть "просадки". Все это повторяется", - резюмирует "Мучной".
Офицер ВСУ и военный эксперт Евгений Бекренев считает, что из Константиновки пора выходить, поскольку весь город – сплошная килл-зона. Он надеется, что украинских командиров хватит мужества вывести ВСУ из города, когда россияне полностью возьмут под контроль окружающие высоты и логистику ВСУ.
Он полагает, что фронт придет в движение где-то в мае, но сначала россиянам якобы нужно растянуть украинские войска под Запорожьем и Сумами, а потом уже "приступить к основной работе", то есть, начинать масштабное наступление.
Бекренев также считает, что Славянск ВС РФ будут брать по такому же принципу, как и Константиновку.
"Зная там рельеф очень хорошо, и понимая, как это всё работает, эти радиогоризонты, мёртвые зоны и так далее, я прекрасно вижу, где будет направление основных ударов - это направление Славянска, южнее Северского Донца. Там есть высоты, с которых есть прямая видимость до Славянска включительно. То есть на всю пойму Казённого Торца. А это значит, все тылы и логистика будут под прямым контролем, даже оптическим контролем, не только дронами", - рассуждает эксперт.
Бекренев также утверждает, что, если россияне с юга продвинутся ещё на пять километров между Добропольем и Дружковкой, там тоже есть гряда высот, с которой чистый радиогоризонт, после чего возьмут под контроль и Краматорск. В целом, по его мнению, ВС РФ будут брать под контроль всю логистику оставшейся части Донецкой области (ДНР).
Главком ВСУ Александр Сырский продолжает рапортовать о неких мифических "освобожденных территориях". Вслед за ним и Зеленский пытается убедить администрацию США, что она, дескать, не владеет информацией о ситуации на поле боя.
Впрочем, Зеленский сам либо не владеет информацией, либо путается в показаниях. В понедельник 13 апреля он заявил, что Украина впервые в истории достаточно вооружена для защиты от ударов РФ. В среду 15 апреля, через два дня, он рассказывал о дефиците ракет, охарактеризовав ситуацию, как такую, что хуже и быть не может.
Как отмечает украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент", если бы ВСУ действительно развивали успешное наступление, это отражалось бы в двух ключевых показателях: динамике потерь противника и изменении линии фронта. Но этого не происходит (об этом свидетельствует Deep State и данные по обмену телами).
"Российская сторона сохраняет инициативу сразу на нескольких направлениях. На Донбассе российские силы продолжают продвигаться, занимая по несколько населенных пунктов в сутки", - пишет "Резидент". В свою очередь, украинская армия ведет оборонительные, изнуряющие и крайне затратные встречные бои под видом "контрнаступа".
Подробнее о ситуации на фронтах СВО Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийВладимир ЗеленскийСлавянскРоссияКонстантиновкаГригор Димитров"Рубикон"СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
