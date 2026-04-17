Всю Еврокомиссию поразила слепота

Еврокомиссия утверждает, что якобы "не видит" доказательств ударов с использованием украинских беспилотников по России через воздушное пространство государств ЕС, включая страны Прибалтики и Финляндию. Об этом 17 апреля заявила официальный представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе

2026-04-17T15:22

Отвечая на предупреждение секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу о возможности использования Россией принципа права на самооборону, Хиппер заявила:"Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим", - сказала Хиппер.16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону из-за ударов украинских беспилотников. Он напомнил, что в последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России.Прогноз эксперта на ближайшее будущее: Война Европы с Россией неизбежна, считает Делягин

