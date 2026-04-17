Война Европы с Россией неизбежна, считает Делягин
2026-04-17T15:15
Война Европы с Россией неизбежна, считает Делягин
15:15 17.04.2026 (обновлено: 15:36 17.04.2026)
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику.
Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что поражение премьер-министра Виктора Орбана на выборах в Венгрии обусловлено влиянием ЕС, призванным поставить Венгрию в один ряд с другими странами Евросоюза.
По словам Делягина, европейцы сейчас "ровняют ряды перед предстоящей войной с Россией". По мнению эксперта, прежня экономическая модель, по которой развивалась Европа, себя изжила. Европа больше не может перерабатывать дешевое российское сырье и продавать полученную продукцию в другие страны.
"Сейчас у Европы другой путь развития. Резко, до размеров итальянского, увеличился госдолг Германии, а деньги направляются на развитие ВПК. На три-четыре года их хватает, потом деньги заканчиваются и нужно на Россию нападать", - пояснил Делягин.
К 2030 году европейцам, чтобы не разорить экономику, придется воевать с Россией, убежден Делягин.
