Война Европы с Россией неизбежна, считает Делягин

Европе придется напасть на Россию в 2030 году. Об этом 17 апреля заявил депутат Госдумы Михаил Делягин

2026-04-17T15:15

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику.Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что поражение премьер-министра Виктора Орбана на выборах в Венгрии обусловлено влиянием ЕС, призванным поставить Венгрию в один ряд с другими странами Евросоюза. По словам Делягина, европейцы сейчас "ровняют ряды перед предстоящей войной с Россией". По мнению эксперта, прежня экономическая модель, по которой развивалась Европа, себя изжила. Европа больше не может перерабатывать дешевое российское сырье и продавать полученную продукцию в другие страны."Сейчас у Европы другой путь развития. Резко, до размеров итальянского, увеличился госдолг Германии, а деньги направляются на развитие ВПК. На три-четыре года их хватает, потом деньги заканчиваются и нужно на Россию нападать", - пояснил Делягин.К 2030 году европейцам, чтобы не разорить экономику, придется воевать с Россией, убежден Делягин.О чем еще говорили на пресс-конференции: "Украинское досье". Смена власти в Венгрии: глобальные последствия

