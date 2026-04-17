Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260417/knutov-ukraina-pytaetsya-vydat-za-giperzvuk-raketu-grom-2-kotoruyu-uzhe-ne-raz-sbivali-1078018711.html
Кнутов: Украина пытается выдать за "гиперзвук" ракету "Гром-2", которую уже сбивали
Украинский депутат назвал "Гром-2" гиперзвуковым оружием, хотя его скорость — около 6 тысяч км/ч. Но настоящие гиперзвуковые ракеты должны маневрировать, а эта способность есть только у российских "Кинжалов" и "Авангарда". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-04-17T16:11
новости
украина
россия
главные новости
главное
ракета
гиперзвук
новости сво сейчас
сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1e/1044851273_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_52f089469daec125399d4c7812c46a70.jpg
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1e/1044851273_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cbed47ea5f32bc7414cc4956dd07b13c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, главные новости, главное, ракета, гиперзвук, новости сво сейчас, сво, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, юрий кнутов, пво, вооружения, военный эксперт, новости украины, новости украина ру
Новости, Украина, Россия, Главные новости, главное, Ракета, гиперзвук, новости СВО сейчас, СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Юрий Кнутов, ПВО, вооружения, военный эксперт, Новости Украины, новости Украина ру

Кнутов: Украина пытается выдать за "гиперзвук" ракету "Гром-2", которую уже сбивали

16:11 17.04.2026
 
© commons.wikimedia.org / VoidWanderer
- РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© commons.wikimedia.org / VoidWanderer
Читать в
ДзенTelegram
Украинский депутат назвал "Гром-2" гиперзвуковым оружием, хотя его скорость — около 6 тысяч км/ч. Но настоящие гиперзвуковые ракеты должны маневрировать, а эта способность есть только у российских "Кинжалов" и "Авангарда". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о гиперзвуковых амбициях Киева, эксперт развеял иллюзии. "Я полагаю, что это ракеты "Гром-2", которые на определенном участке полета имеют скорость около 6 тысяч км/ч. Это гиперзвуковая скорость, но это не гиперзвуковая ракета", — заявил Кнутов. Он объяснил, что гиперзвуковые ракеты должны маневрировать.
Собеседника Украина.ру пояснил, что маневрирует либо сама ракета, либо головной блок. "Американцы пытаются создать нечто подобное уже несколько лет. В этом году планируется принять на вооружение ракету "Темный орел", — рассказал историк войск ПВО. Он подчеркнул, что на Украине вообще нет серьезных технологий.
Эксперт сослался на слова главы Офиса Зеленского. "На Украине же вообще нет серьезных технологий, о чем говорил глава офиса Зеленского Буданов*. Даже беспилотники на Украине собирают из комплектов готовых запчастей", — заявил Кнутов, добавив, что 3D-принтеры для дронов тоже присылают из-за границы.
"Так что пока за гиперзвук на Украине пытаются выдать ракету "Гром-2", которую мы неоднократно сбивали", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.
*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияГлавные новостиглавноеРакетагиперзвукновости СВО сейчасСВОновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОСпецоперацияЮрий КнутовПВОвооружениявоенный экспертНовости Украиныновости Украина ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:51Станет ли "незалежная" страной черных рабов. Что говорят о завозе мигрантов на Украину
16:35Американский "шпион" над Черным морем: кружит, но не залетает
16:20Траур из-за "титанов" ПВО и убийства в ТЦК. Что происходит в Одессе
16:20За что Иран услышал от Трампа "Спасибо!"
16:11Кнутов: Украина пытается выдать за "гиперзвук" ракету "Гром-2", которую уже сбивали
16:10Краматорское направление: российские войска расширяют зону контроля и готовят плацдарм для штурма
16:05От "Хрюка на елке" к цивилизованному диалогу. Захарова об ожиданиях от Евросоюза и Украине
16:00Любомир Романкив: изобретатель, на котором IBM и Apple заработали миллиарды
15:59Украинские мажоры избегают суровых наказаний
15:45Вовлеченность ряда европейских стран в украинский конфликт растет. Главные заявления Пескова
15:45"Украинская система даже не шелохнулась": эксперт о космических фантазиях и позоре Киева в ОАЭ
15:40В Закарпатье разоблачили руководство военного лесничества
15:35В Бердянске появилась свежая питьевая вода. Главные новости к этому часу
15:22Всю Еврокомиссию поразила слепота
15:15Война Европы с Россией неизбежна, считает Делягин
15:15Лесополосы больше не убежище для ВСУ: что происходит на Добропольском направлении
15:04Трамп так кричал на иранцев, что сорвал голос
14:52ВСУ повредили трубопровод в Туапсе. Новости СВО
14:41В Ленинградской области усиливают борьбу с БПЛА
14:41Павлив: Орбана подкосила война Трампа в Иране
Лента новостейМолния