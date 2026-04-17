Кнутов: Украина пытается выдать за "гиперзвук" ракету "Гром-2", которую уже сбивали

Украинский депутат назвал "Гром-2" гиперзвуковым оружием, хотя его скорость — около 6 тысяч км/ч. Но настоящие гиперзвуковые ракеты должны маневрировать, а эта способность есть только у российских "Кинжалов" и "Авангарда". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-04-17T16:11

Отвечая на вопрос о гиперзвуковых амбициях Киева, эксперт развеял иллюзии. "Я полагаю, что это ракеты "Гром-2", которые на определенном участке полета имеют скорость около 6 тысяч км/ч. Это гиперзвуковая скорость, но это не гиперзвуковая ракета", — заявил Кнутов. Он объяснил, что гиперзвуковые ракеты должны маневрировать.Собеседника Украина.ру пояснил, что маневрирует либо сама ракета, либо головной блок. "Американцы пытаются создать нечто подобное уже несколько лет. В этом году планируется принять на вооружение ракету "Темный орел", — рассказал историк войск ПВО. Он подчеркнул, что на Украине вообще нет серьезных технологий.Эксперт сослался на слова главы Офиса Зеленского. "На Украине же вообще нет серьезных технологий, о чем говорил глава офиса Зеленского Буданов*. Даже беспилотники на Украине собирают из комплектов готовых запчастей", — заявил Кнутов, добавив, что 3D-принтеры для дронов тоже присылают из-за границы."Так что пока за гиперзвук на Украине пытаются выдать ракету "Гром-2", которую мы неоднократно сбивали", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

