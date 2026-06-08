https://ukraina.ru/20260608/1079978255.html

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Константиновка станет цитаделью дронов, откуда ВС РФ будут утюжить ВСУ

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Константиновка станет цитаделью дронов, откуда ВС РФ будут утюжить ВСУ - 08.06.2026 Украина.ру

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Константиновка станет цитаделью дронов, откуда ВС РФ будут утюжить ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру

2026-06-08T17:45

2026-06-08T17:45

2026-06-08T17:45

эксклюзив

спецоперация

константиновка

дружковка

россия

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

дроны

донбасс

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Сейчас поступает много сообщений о том, что снабжение украинского гарнизона Константиновки, зажатой российскими войсками с трех сторон, стало практически невозможным. Единой обороны в городе больше нет. Она разваливается на изолированные карманы, в которые наши заходят с разных направлений. При этом картографические ресурсы рисуют степень контроля центральной и промышленной части города по-разному. В связи с этим надо заметить следующее.На картографических ресурсах мы видим две клешни, которые двигались от Новодмитровки и от Ильиновки, а потом сошлись в центре города. С самого начала это было рисунком нашей операции по его освобождению. То есть вместо лобового штурма ребята пошли двумя обходными маршрутами, тем самым затрудняя снабжение украинского гарнизона Константиновки.Это очень важно. Когда вы видите противника через виар-очки fpv-дрона, а стрелковое оружие становится последним аргументом, как штык-нож в предыдущие годы, стрелковые бои возможны только в городах. Поэтому в городах мы решили не доходить до размена, когда новобранец может подстрелить опытного штурмовика, потому что он его не заметит в застройке. Был выбран вариант медленного удушения логистики Константиновки. И сейчас это вылилось в то, что гарнизон в восточной части города потерял связность.Плотность этих укрепленных пунктов стала критически недостаточной. Там хватает и раненых, и убитых. Мы это видим по обменам телами, когда за несколько наших погибших мы отдаем сотни тел украинских военнослужащих. Это показывает, насколько серьезно у киевского режима стоит проблема логистики.Тем не менее, мы пока не можем сказать, что город в ближайшее время полностью перейдет под наш контроль.Дело в том, что ближе к Часов Яру мы видим неприятный украинский выступ возле Стенок и Подольского. Там пересеченная местность, плотно занятая противником. Она снабжается из Алексеево-Дружковки через Попасную, Ижевку и железную дорогу между ними. Из-за этого киевский режим, опираясь на то, что в лесу дроны мало эффективны, оказывать давление на наш северный фас наступления на Константиновку и даже угрожать Часов Яру.Но сейчас эта ситуация переворачивается против украинских войск, когда вклинение превращается в полуокружение. Мы выходим на северо-запад Константиновки, где расположен квартал высотной застройки. Он станет базой для наших операторов БПЛА, что позволит нам оказывать воздействие на этот лесистый участок.Таким образом, мы сможем использовать Константиновку как дроновую цитадель, откуда можем бить на 15 километров и взять под огневой контроль все дороги из Дружковки.Украинских дроноводов уже вывели в Алексеево-Дружковку и в Дружковку. Части, оставшиеся в Константиновке, сейчас играют роль арьергардных заградотрядов, которые должны максимально задержать наше наступление. Спасать их никто не будет.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20260604/1079824651.html

константиновка

дружковка

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, константиновка, дружковка, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, дроны, донбасс