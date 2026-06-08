Военный эксперт Алексей Анпилогов: Константиновка станет цитаделью дронов, откуда ВС РФ будут утюжить ВСУ - 08.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260608/1079978255.html
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Константиновка станет цитаделью дронов, откуда ВС РФ будут утюжить ВСУ
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Константиновка станет цитаделью дронов, откуда ВС РФ будут утюжить ВСУ - 08.06.2026 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Константиновка станет цитаделью дронов, откуда ВС РФ будут утюжить ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру
2026-06-08T17:45
2026-06-08T17:45
эксклюзив
спецоперация
константиновка
дружковка
россия
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
дроны
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075222444_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a40239290c22dd84b7d9b3d4ebf06bf.jpg
Сейчас поступает много сообщений о том, что снабжение украинского гарнизона Константиновки, зажатой российскими войсками с трех сторон, стало практически невозможным. Единой обороны в городе больше нет. Она разваливается на изолированные карманы, в которые наши заходят с разных направлений. При этом картографические ресурсы рисуют степень контроля центральной и промышленной части города по-разному. В связи с этим надо заметить следующее.На картографических ресурсах мы видим две клешни, которые двигались от Новодмитровки и от Ильиновки, а потом сошлись в центре города. С самого начала это было рисунком нашей операции по его освобождению. То есть вместо лобового штурма ребята пошли двумя обходными маршрутами, тем самым затрудняя снабжение украинского гарнизона Константиновки.Это очень важно. Когда вы видите противника через виар-очки fpv-дрона, а стрелковое оружие становится последним аргументом, как штык-нож в предыдущие годы, стрелковые бои возможны только в городах. Поэтому в городах мы решили не доходить до размена, когда новобранец может подстрелить опытного штурмовика, потому что он его не заметит в застройке. Был выбран вариант медленного удушения логистики Константиновки. И сейчас это вылилось в то, что гарнизон в восточной части города потерял связность.Плотность этих укрепленных пунктов стала критически недостаточной. Там хватает и раненых, и убитых. Мы это видим по обменам телами, когда за несколько наших погибших мы отдаем сотни тел украинских военнослужащих. Это показывает, насколько серьезно у киевского режима стоит проблема логистики.Тем не менее, мы пока не можем сказать, что город в ближайшее время полностью перейдет под наш контроль.Дело в том, что ближе к Часов Яру мы видим неприятный украинский выступ возле Стенок и Подольского. Там пересеченная местность, плотно занятая противником. Она снабжается из Алексеево-Дружковки через Попасную, Ижевку и железную дорогу между ними. Из-за этого киевский режим, опираясь на то, что в лесу дроны мало эффективны, оказывать давление на наш северный фас наступления на Константиновку и даже угрожать Часов Яру.Но сейчас эта ситуация переворачивается против украинских войск, когда вклинение превращается в полуокружение. Мы выходим на северо-запад Константиновки, где расположен квартал высотной застройки. Он станет базой для наших операторов БПЛА, что позволит нам оказывать воздействие на этот лесистый участок.Таким образом, мы сможем использовать Константиновку как дроновую цитадель, откуда можем бить на 15 километров и взять под огневой контроль все дороги из Дружковки.Украинских дроноводов уже вывели в Алексеево-Дружковку и в Дружковку. Части, оставшиеся в Константиновке, сейчас играют роль арьергардных заградотрядов, которые должны максимально задержать наше наступление. Спасать их никто не будет.
https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html
https://ukraina.ru/20260604/1079824651.html
константиновка
дружковка
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075222444_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79eb0cfe9d89d34629617baeeaccbfeb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, константиновка, дружковка, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, дроны, донбасс
Эксклюзив, Спецоперация, Константиновка, Дружковка, Россия, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, дроны, Донбасс

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Константиновка станет цитаделью дронов, откуда ВС РФ будут утюжить ВСУ

17:45 08.06.2026
 
© Украина.руАлексей Анпилогов (СВО)
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру
Сейчас поступает много сообщений о том, что снабжение украинского гарнизона Константиновки, зажатой российскими войсками с трех сторон, стало практически невозможным. Единой обороны в городе больше нет. Она разваливается на изолированные карманы, в которые наши заходят с разных направлений. При этом картографические ресурсы рисуют степень контроля центральной и промышленной части города по-разному. В связи с этим надо заметить следующее.
Алексей Анпилогов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта 2022, 07:13
Алексей Анпилогов: кто онПолитолог, публицист
На картографических ресурсах мы видим две клешни, которые двигались от Новодмитровки и от Ильиновки, а потом сошлись в центре города. С самого начала это было рисунком нашей операции по его освобождению. То есть вместо лобового штурма ребята пошли двумя обходными маршрутами, тем самым затрудняя снабжение украинского гарнизона Константиновки.
Это очень важно. Когда вы видите противника через виар-очки fpv-дрона, а стрелковое оружие становится последним аргументом, как штык-нож в предыдущие годы, стрелковые бои возможны только в городах. Поэтому в городах мы решили не доходить до размена, когда новобранец может подстрелить опытного штурмовика, потому что он его не заметит в застройке. Был выбран вариант медленного удушения логистики Константиновки. И сейчас это вылилось в то, что гарнизон в восточной части города потерял связность.
Плотность этих укрепленных пунктов стала критически недостаточной. Там хватает и раненых, и убитых. Мы это видим по обменам телами, когда за несколько наших погибших мы отдаем сотни тел украинских военнослужащих. Это показывает, насколько серьезно у киевского режима стоит проблема логистики.
Тем не менее, мы пока не можем сказать, что город в ближайшее время полностью перейдет под наш контроль.
Дело в том, что ближе к Часов Яру мы видим неприятный украинский выступ возле Стенок и Подольского. Там пересеченная местность, плотно занятая противником. Она снабжается из Алексеево-Дружковки через Попасную, Ижевку и железную дорогу между ними. Из-за этого киевский режим, опираясь на то, что в лесу дроны мало эффективны, оказывать давление на наш северный фас наступления на Константиновку и даже угрожать Часов Яру.
Но сейчас эта ситуация переворачивается против украинских войск, когда вклинение превращается в полуокружение. Мы выходим на северо-запад Константиновки, где расположен квартал высотной застройки. Он станет базой для наших операторов БПЛА, что позволит нам оказывать воздействие на этот лесистый участок.
Таким образом, мы сможем использовать Константиновку как дроновую цитадель, откуда можем бить на 15 километров и взять под огневой контроль все дороги из Дружковки.
Украинских дроноводов уже вывели в Алексеево-Дружковку и в Дружковку. Части, оставшиеся в Константиновке, сейчас играют роль арьергардных заградотрядов, которые должны максимально задержать наше наступление. Спасать их никто не будет.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
4 июня, 16:17
Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится выдавить ВСУ из Боровой, чтобы зажать Купянск с левого флангаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияКонстантиновкаДружковкаРоссияАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныдроныДонбасс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:30ВМС США пускают на дно судно с индусами, суд отклонил жалобу Euroclear. Новости к этому часу
18:20Затока в огне, ВСУ не получат мяса из ЕС. Новости СВО
18:17"Разорить Европу дотла": Дробницкий раскрыл, почему экономический удар по ЕС страшнее ядерного
18:00Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня
17:51Итоги 08.06.26: Ближний Восток горит, Трамп делает ставку на патриарха Феофила III
17:48Украина пожинает последствия раздачи оружия в начале СВО
17:45Военный эксперт Алексей Анпилогов: Константиновка станет цитаделью дронов, откуда ВС РФ будут утюжить ВСУ
17:43Опубликованы доказательства фальсификаций на выборах в Армении
17:35Западные СМИ раздувают истерию, игнорируя реальные атаки
17:23Выборы в Армении нарушили стандарты Совета Европы
17:20ПВО столицы работает как часы: минус восемь дронов за сутки. Новости СВО
17:18Снайпер "Семен": каждый сбитый нами гексакоптер – это чья-то спасенная жизнь
16:59Киев повышает ставки. На что вообще рассчитывает Зеленский и почему именно ноябрь для него так важен
16:54"На каждый орешек есть свой щелкунчик": политолог — о рисках для Трампа на Ближнем Востоке
16:49Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении
16:36Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить
16:34"Ходят слухи по углам": Выдрин указал на фатальную ошибку Трампа на Ближнем Востоке
16:26"Уважают лишь силу": экс-генсек НАТО выступил с русофобской инициативой
16:19"Украинское лобби" в Казахстане: Выдрин предупредил о копировании действий укронацистов
16:16Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи
Лента новостейМолния