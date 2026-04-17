Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника

Линия боевого соприкосновения с каждым днем становится местом интенсивным боев, как на северных, так и южных участках фронта. Только по официальным данным Минобороны РФ штурмовики "Севера" выбили врага из Волчанских Хуторов в Харьковской области. Потери противника за 24 часа — 175 боевиков, БТР и семь складов.

2026-04-17T10:03

Бойцы "Запада" уничтожили 180 националистов и пять бронемашин. Сожгли 12 автомобилей и два склада. "Южане" уничтожили 210 человек, подбили четыре БТР и канадскую бронемашину "Senator". Подразделения "Центра" и "Востока" ликвидировали более 500 военнослужащих ВСУ. Утилизированы два БТР, 9 бронемашин и 15 автомобилей. Группировка "Днепр" вывела из строя 40 боевиков, израильскую РЛС RADA и четыре станции РЭБ. Бойцы ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 225 беспилотников, а воины-черноморцы потопили три украинских безэкипажных катера.Киевский режим нарушил пасхальное перемирие более 6,5 тыс. раз, сообщило Минобороны РФ. Отражены три атаки ВСУ на Запорожском направлении, сорваны пять попыток выдвинуться на позиции российских войск в Сумской области и ДНР. Кроме того, во время перемирия украинский дрон повредил АЗС "Роснефть" в курском Льгове, атаковали ударными дронами Белгородское приграничье. По окончании перемирия ВС РФ продолжили проведение СВО, поразив ночью склады боеприпасов, а также места хранения и запуска БПЛА противника.Ситуация на линии соприкосновения меняется с каждым днем. Позитивные новости приходят с Харьковского направления. Министерство обороны РФ официально подтвердило, как уже сказано выше, освобождение населенного пункта Волчанские Хутора, тяжелые бои за который продолжались на протяжении нескольких месяцев. Параллельно с этим российские подразделения ведут успешные действия в лесных массивах восточнее Избицкого и планомерно уничтожают транспортные артерии ВСУ на трассе, ведущей в Рубежное.Настоящий прорыв зафиксирован в Сумском приграничье. Даже украинская сторона вынуждена признать потерю контроля над обширными территориями: на участке от Грабовского до Миропольского ВС РФ освободили более 150 квадратных километров и не сбавляют темпов наступления. Интенсивные бои идут в районе Корчаковки. На Глуховском участке российские операторы БПЛА устроили настоящую охоту на расчеты беспилотников и пути снабжения украинских формирований в самом Глухове.На Купянском участке обстановка характеризуется изматывающими позиционными боями, эпицентром которых стала западная часть Купянска, а также позиции на восточном берегу напротив Купянска-Узлового. За это время подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах н. п. Кутьковка, Боровая (Харьковская область) и Красный Лиман (ДНР).На донбасском участке фронта продолжается зачистка "карманов" и городские бои. Не стихает канонада в районах Дибровы, Федоровки Второй и Никифоровки. Украинские войска предпринимают яростные попытки контратаковать, стремясь удержать южные подступы к Рай-Александровке. Однако инициатива остается за ВС РФ: наши бойцы успешно зачистили крупный оборонительный "карман" северо-восточнее Каленков, что позволило выровнять линию фронта по рубежу Каленики – Кривая Лука.Сложная, но контролируемая ситуация складывается вокруг Константиновки. Эпицентр интенсивных боестолкновений сместился в села к юго-западу от города — Долгую Балку и Ильиновку. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, активно применяя FPV-дроны с территории самой Константиновки для замедления продвижения российских колонн. В свою очередь ВС РФ методично уничтожают логистические узлы и пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ в городской застройке.В самой Константиновке бои идут в районе ж/д вокзала и корпусов цинкового завода, который ВСУ превратили в настоящую крепость. ВС РФ системно уничтожают логистику врага. На восточном фланге противник усиливает натиск в Часов Яре, а также пытается пробиться к Ступочкам.На Добропольском участке продолжаются позиционные бои на ранее занятых рубежах: в районе Сергеевки, севернее Гришино и на отрезке Белицкое – Новый Донбасс. Наши штурмовые группы теснят противника к северу от линии Котлино-Удачное-Молодецкое, зачищают лесополки и "карманы" южнее дороги на Павлоград. Южная часть Сергеевки находится в "серой зоне". К северо-западу от Родинского наши войска продвигаются в сторону Шевченко. Тяжёлые бои идут на восточном фланге Добропольского выступа в районе Павловки.Южный фронт. Наиболее напряженная обстановка на сегодняшний день фиксируется на Запорожском участке. На западном фланге украинским подразделениям удается оказывать серьезное давление, постепенно сдвигая линию боевого соприкосновения. Поступают сообщения о стрелковых боях между Степногорском и Приморским — здесь противник предпринимает попытки отрезать российскую группировку в Приморском от основных сил, стараясь перехватить инициативу и выровнять фронт. ВС РФ усиливают РЭБ на этом участке, чтобы ослабить активность БПЛА врага. К северу от Орехова наши войска уничтожили гаубицу М-777. На восточном фланге противник не контратаковал, а наши бойцы стараются продвинуться у Гуляйпольского и на окраинах Воздвижевки.В то же время на восточном фланге Запорожья наблюдается относительное затишье, которое ВС РФ используют для подготовки к прорывным тактическим действиям. Южнее Воздвижевки российские подразделения стремятся продвинуться в западном направлении, глубоко вклиниваясь в оборонительные порядки противника с целью охвата Воздвижевки и Верхней Терсы с тыла. На Днепровском направлении доминируют позиционные столкновения. Российские силы предпринимают попытки продвижения в сторону Лесного, на что ВСУ отвечают регулярными контратаками. Российские войска заметно продвинулись на стыке ДНР и Днепропетровской области – это Александроградский участок фронта.На фоне тяжелого положения на фронте западные кураторы Киева анонсировали новые поставки вооружений. Великобритания заявила о формировании очередного пакета военной помощи, включающего 120 тысяч беспилотных аппаратов различных типов, которые должны быть переданы до конца года. Одновременно с этим Украина и Норвегия подписали новую декларацию о военном партнерстве, в рамках которой Осло обязуется форсировать подготовку и ремонт истребителей F-16 для нужд украинских ВВС.Российская армия продолжает наращивать оперативно-тактические успехи на фронте, совершенствуя тактику боевых действий. Например, в условиях применения беспилотных летательных аппаратов различных типов. Так, командир артиллерийского расчета с позывным Бригадир рассказал о ряде приемов, которые позволяют вводить в заблуждение БПЛА ВСУ и заставлять их расходовать боеприпасы по ложным целям. Его комментарий публикует газета "Красная звезда".Военнослужащий отметил, что для маскировки позиций используются как стандартные, так и нестандартные методы. В частности, на предполагаемых местах дислокации оставляют следы присутствия личного состава — отпечатки обуви, пустую тару, упаковки от сухпайков и стреляные гильзы. Зимой в стволы макетов артиллерийских орудий могут устанавливать зажженные окопные свечи, чтобы создать эффект недавно работавшей техники и "теплового" следа, заметного для разведывательных дронов с тепловизорами."Это обращает на себя внимание работающих с тепловизионным оборудованием разведывательных дронов", — пояснил Бригадир. В случаях, когда противнику удается обнаружить реальную огневую позицию, например, гаубицы Д-20, орудие оперативно перемещают в безопасный район, а на прежнем месте оставляют макет, имитирующий боевую технику. Это позволяет направить на ложную цель удары беспилотников и расход боеприпасов с дронов-бомбардировщиков."Такие хитрости периодически позволяют ввести врага в заблуждение. Он концентрируется на ложной цели, расходуя на неё ударные беспилотники и боеприпасы", — сказал военнослужащий.Судя по продвижению на ключевых участках фронта уже четко вырисовывается картина в тактическом плане. Она называется тактикой "растягивания и растаскивания". Простыми словами — мы дергаем противника за нитки на том или ином участке, заставляем его бегать, перекидывать свои бригады с места на место, а потом на том участке, где он ослабился, спокойно заходим и методично выкуриваем из опорников. Особенно это видно в населенных пунктах и городах.Все это происходит на фоне масштабных ударов по тылам противника. Сообщается о массированных обоюдных ударах дронами и ракетами. Только за минувшие сутки по тыловым объектам украинской инфраструктуры было выпущено около 400 беспилотников и ракет. Под массированный удар попали военные объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Одессе. В свою очередь, противник не прекращает террористические атаки на мирные регионы России. Краснодарский край: Дроны атаковали Туапсе, обломки упали на территорию предприятий у морского порта и резервуаров НПЗ. Трагически погибли двое детей (5 и 14 лет), пострадали двое взрослых, повреждены жилые дома. В сочинском поселке Лоо также зафиксировано падение обломков. Белгородская область: Непрекращающиеся атаки FPV-дронов. В селе Екатериновка погибла женщина на сельхозпредприятии, в Маломихайловке и Грузском ранены мужчины, в Шебекино пострадала мирная жительница.

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

