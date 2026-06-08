"Разорить Европу дотла": Дробницкий раскрыл, почему экономический удар по ЕС страшнее ядерного - 08.06.2026 Украина.ру
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"Разорить Европу дотла": Дробницкий раскрыл, почему экономический удар по ЕС страшнее ядерного
"Разорить Европу дотла": Дробницкий раскрыл, почему экономический удар по ЕС страшнее ядерного - 08.06.2026 Украина.ру
"Разорить Европу дотла": Дробницкий раскрыл, почему экономический удар по ЕС страшнее ядерного
Европейские элиты не боятся ядерных бомбардировок — они уверены, что переживут их и останутся у власти. А вот экономические кризисы они могут не пережить, поэтому бить Европу нужно экономически. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-06-08T18:17
2026-06-08T18:17
новости
брюссель
россия
дмитрий дробницкий
ес
украина.ру
нато
мир без границ
международные отношения
международная политика
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Журналист спросил эксперта, как он оценивает ситуацию с ударами возмездия, которые Россия наносит по Украине, и не является ли это решение запоздалым."Из иранской кампании можно сделать вывод, что удары любой силы по центрам принятия решений войну не заканчивают. Очень редки случаи, когда массовыми бомбардировками и уничтожением руководства можно решить проблему", — заявил Дробницкий.По словам политолога, решать задачу необходимо гораздо более радикально, и это отнюдь не "Орешник" по Лондону. "В отношении Европы надо принимать радикальные экономические меры. Она по-прежнему занимает значительную часть в нашем углеводородном экспорте", — пояснил американист.Дробницкий заявил, что Европа находится в уязвимом положении, и её нужно бить экономически. По его словам, эту боль европейские лидеры и элиты почувствуют гораздо сильнее, чем даже ядерные бомбардировки Брюсселя.Генсек НАТО Марк Рютте, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считают, что переживут ядерную бомбардировку и останутся у власти, но экономические кризисы они могут не пережить, констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.
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новости, брюссель, россия, дмитрий дробницкий, ес, украина.ру, нато, мир без границ, международные отношения, международная политика, ядерный, ядерная безопасность, ядерная война, экономика, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, рютте, каллас кая, урсула фон дер ляйен, европа
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"Разорить Европу дотла": Дробницкий раскрыл, почему экономический удар по ЕС страшнее ядерного

18:17 08.06.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Европейские элиты не боятся ядерных бомбардировок — они уверены, что переживут их и останутся у власти. А вот экономические кризисы они могут не пережить, поэтому бить Европу нужно экономически. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Журналист спросил эксперта, как он оценивает ситуацию с ударами возмездия, которые Россия наносит по Украине, и не является ли это решение запоздалым.
"Из иранской кампании можно сделать вывод, что удары любой силы по центрам принятия решений войну не заканчивают. Очень редки случаи, когда массовыми бомбардировками и уничтожением руководства можно решить проблему", — заявил Дробницкий.
По словам политолога, решать задачу необходимо гораздо более радикально, и это отнюдь не "Орешник" по Лондону. "В отношении Европы надо принимать радикальные экономические меры. Она по-прежнему занимает значительную часть в нашем углеводородном экспорте", — пояснил американист.
Дробницкий заявил, что Европа находится в уязвимом положении, и её нужно бить экономически. По его словам, эту боль европейские лидеры и элиты почувствуют гораздо сильнее, чем даже ядерные бомбардировки Брюсселя.
Генсек НАТО Марк Рютте, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считают, что переживут ядерную бомбардировку и останутся у власти, но экономические кризисы они могут не пережить, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.
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