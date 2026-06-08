https://ukraina.ru/20260608/razorit-evropu-dotla-drobnitskiy-raskryl-pochemu-ekonomicheskiy-udar-po-es-strashnee-yadernogo-1079979997.html

"Разорить Европу дотла": Дробницкий раскрыл, почему экономический удар по ЕС страшнее ядерного

"Разорить Европу дотла": Дробницкий раскрыл, почему экономический удар по ЕС страшнее ядерного - 08.06.2026 Украина.ру

"Разорить Европу дотла": Дробницкий раскрыл, почему экономический удар по ЕС страшнее ядерного

Европейские элиты не боятся ядерных бомбардировок — они уверены, что переживут их и останутся у власти. А вот экономические кризисы они могут не пережить, поэтому бить Европу нужно экономически. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-06-08T18:17

2026-06-08T18:17

2026-06-08T18:17

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Журналист спросил эксперта, как он оценивает ситуацию с ударами возмездия, которые Россия наносит по Украине, и не является ли это решение запоздалым."Из иранской кампании можно сделать вывод, что удары любой силы по центрам принятия решений войну не заканчивают. Очень редки случаи, когда массовыми бомбардировками и уничтожением руководства можно решить проблему", — заявил Дробницкий.По словам политолога, решать задачу необходимо гораздо более радикально, и это отнюдь не "Орешник" по Лондону. "В отношении Европы надо принимать радикальные экономические меры. Она по-прежнему занимает значительную часть в нашем углеводородном экспорте", — пояснил американист.Дробницкий заявил, что Европа находится в уязвимом положении, и её нужно бить экономически. По его словам, эту боль европейские лидеры и элиты почувствуют гораздо сильнее, чем даже ядерные бомбардировки Брюсселя.Генсек НАТО Марк Рютте, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считают, что переживут ядерную бомбардировку и останутся у власти, но экономические кризисы они могут не пережить, констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Разорить Европу дотла. Дмитрий Дробницкий о том, почему экономический удар по Брюсселю страшнее ядерного" на сайте Украина.ру.

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