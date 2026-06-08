https://ukraina.ru/20260608/khodyat-slukhi-po-uglam-vydrin-ukazal-na-fatalnuyu-oshibku-trampa-na-blizhnem-vostoke-1079975357.html

"Ходят слухи по углам": Выдрин указал на фатальную ошибку Трампа на Ближнем Востоке

"Ходят слухи по углам": Выдрин указал на фатальную ошибку Трампа на Ближнем Востоке - 08.06.2026 Украина.ру

"Ходят слухи по углам": Выдрин указал на фатальную ошибку Трампа на Ближнем Востоке

Американский президент рассчитывал на смену власти в Иране в свою пользу, но реальность оказалась противоположной. Лидерство в стране всё больше перехватывает военная верхушка КСИР, которая ненавидит Трампа и его окружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2026-06-08T16:34

2026-06-08T16:34

2026-06-08T16:56

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Журналист спросил эксперта о слухах вокруг возможного ухода президента Ирана, ведь Трамп называл смену верховной власти в Тегеране главным доказательством своей "победы" на Ближнем Востоке."Ходят слухи по углам"… Трамп-то вел речь не просто о смене власти, а смене в свою пользу. Это когда к руководству этой страны приходят люди либо близкие ему по духу, либо полностью зависимые от него — лучше и то, и другое, как в Венесуэле", — заявил Выдрин.По словам эксперта, реальность оказалась противоположной. "Здесь же наоборот: лидерство все больше перехватывает военная верхушка персов из КСИР, ненавидящая американского президента и его окружение", — пояснил он.Выдрин заметил, что Трамп не читает российские интервью, в которых неоднократно отмечалось, что евреи — нация торговцев, а персы — нация воинов. "В Иране так и произошло: воины берут своё — полную власть в стране", — заявил политолог.По его словам, Трамп всё перепутал: думал вместе с евреями-воинами победить персов-торговцев, а союзники и враги оказались оборотнями. Вероятная концовка, по прогнозу Выдрина, — сделка с Израилем и поражение с Ираном.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Трамп запутался с Ираном, а Зеленский просчитался с Венгрией и Румынией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Армении и выборы в Национальное собрание — в материале "Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России" на сайте Украина.ру.

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