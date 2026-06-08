https://ukraina.ru/20260608/ukraina-pozhinaet-posledstviya-razdachi-oruzhiya-v-nachale-svo-1079976626.html
Украина пожинает последствия раздачи оружия в начале СВО
Украина пожинает последствия раздачи оружия в начале СВО - 08.06.2026 Украина.ру
Украина пожинает последствия раздачи оружия в начале СВО
Руководство Украины в начале СВО создало проблему, которую не решило до сих пор. Об этом 8 июня сообщает издание "ПолитНавигатор"
2026-06-08T17:48
2026-06-08T17:48
2026-06-08T17:48
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огнестрельное оружие
ситуация на украине
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Замглавы Нацполиции Украины Андрей Небытов в интервью РБК-Украина сообщил, что на криминогенную ситуацию крайне негативно повлияла массовая раздача оружия всем желающим в феврале 2022 года."Вследствие увеличения количества легального оружия, которое граждане получили со складов для отпора вооруженной агрессии, а также из-за появления новых военных формирований, сегодня мы фиксируем тенденцию, когда количество преступлений, совершенных с использованием легального оружия, фактически сравнялась с количеством преступлений, совершенных с применением незаконного оружия, - сказал небытов. - То есть при увеличении в обращении даже легального оружия количество преступлений с его применением возросло".С начала 2026 года из 270 уголовных правонарушений совершенных с использованием огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов, 95 совершено "с применением законного огнестрельного оружия" (из них 78 из табельного или выданного для "сдерживания вооруженной агрессии РФ"), уточнил замначальника Нацполиции Украины.Больше новостей дня представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нацполиция, россия, бывший ссср, криминал, преступления, преступность, огнестрельное оружие, ситуация на украине
Новости, Украина, Нацполиция, Россия, бывший СССР, криминал, преступления, преступность, огнестрельное оружие, ситуация на Украине
Украина пожинает последствия раздачи оружия в начале СВО
Руководство Украины в начале СВО создало проблему, которую не решило до сих пор. Об этом 8 июня сообщает издание "ПолитНавигатор"
Замглавы Нацполиции Украины Андрей Небытов в интервью РБК-Украина сообщил, что на криминогенную ситуацию крайне негативно повлияла массовая раздача оружия всем желающим в феврале 2022 года.
"Вследствие увеличения количества легального оружия, которое граждане получили со складов для отпора вооруженной агрессии, а также из-за появления новых военных формирований, сегодня мы фиксируем тенденцию, когда количество преступлений, совершенных с использованием легального оружия, фактически сравнялась с количеством преступлений, совершенных с применением незаконного оружия, - сказал небытов. - То есть при увеличении в обращении даже легального оружия количество преступлений с его применением возросло".
С начала 2026 года из 270 уголовных правонарушений совершенных с использованием огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов, 95 совершено "с применением законного огнестрельного оружия" (из них 78 из табельного или выданного для "сдерживания вооруженной агрессии РФ"), уточнил замначальника Нацполиции Украины.
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