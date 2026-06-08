https://ukraina.ru/20260608/ukraina-pozhinaet-posledstviya-razdachi-oruzhiya-v-nachale-svo-1079976626.html

Украина пожинает последствия раздачи оружия в начале СВО

Украина пожинает последствия раздачи оружия в начале СВО - 08.06.2026 Украина.ру

Украина пожинает последствия раздачи оружия в начале СВО

Руководство Украины в начале СВО создало проблему, которую не решило до сих пор. Об этом 8 июня сообщает издание "ПолитНавигатор"

2026-06-08T17:48

2026-06-08T17:48

2026-06-08T17:48

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Замглавы Нацполиции Украины Андрей Небытов в интервью РБК-Украина сообщил, что на криминогенную ситуацию крайне негативно повлияла массовая раздача оружия всем желающим в феврале 2022 года."Вследствие увеличения количества легального оружия, которое граждане получили со складов для отпора вооруженной агрессии, а также из-за появления новых военных формирований, сегодня мы фиксируем тенденцию, когда количество преступлений, совершенных с использованием легального оружия, фактически сравнялась с количеством преступлений, совершенных с применением незаконного оружия, - сказал небытов. - То есть при увеличении в обращении даже легального оружия количество преступлений с его применением возросло".С начала 2026 года из 270 уголовных правонарушений совершенных с использованием огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов, 95 совершено "с применением законного огнестрельного оружия" (из них 78 из табельного или выданного для "сдерживания вооруженной агрессии РФ"), уточнил замначальника Нацполиции Украины.Больше новостей дня представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, нацполиция, россия, бывший ссср, криминал, преступления, преступность, огнестрельное оружие, ситуация на украине