Итоги 08.06.26: Ближний Восток горит, Трамп делает ставку на патриарха Феофила III - 08.06.2026 Украина.ру
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Итоги 08.06.26: Ближний Восток горит, Трамп делает ставку на патриарха Феофила III
Итоги 08.06.26: Ближний Восток горит, Трамп делает ставку на патриарха Феофила III - 08.06.2026 Украина.ру
Итоги 08.06.26: Ближний Восток горит, Трамп делает ставку на патриарха Феофила III
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока Израиль и Иран продолжают обмен ударами, несмотря на прямые призывы Вашингтона к деэскалации, вокруг украинского... Украина.ру, 08.06.2026
2026-06-08T17:51
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видео
ближний восток
израиль
иран
дональд трамп
владимир путин
война в иране
москва
война
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока Израиль и Иран продолжают обмен ударами, несмотря на прямые призывы Вашингтона к деэскалации, вокруг украинского трека параллельно разворачивается своя многоуровневая дипломатическая конструкция. По данным западных СМИ, Дональд Трамп продвигает идею новых каналов коммуникации между Москвой и Киевом через греко-православного патриарха Иерусалима Феофила III, которого называют возможным посредником для контакта с Владимиром Путиным уже до конца июня.
ближний восток
израиль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, ближний восток, израиль, иран, дональд трамп, владимир путин, война в иране, москва, война, война на ближнем востоке, сша, украина, переговоры, новости переговоров, видео
Видео, Ближний Восток, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Владимир Путин, война в Иране, Москва, война, война на Ближнем Востоке, США, Украина, переговоры, новости переговоров

Итоги 08.06.26: Ближний Восток горит, Трамп делает ставку на патриарха Феофила III

17:51 08.06.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока Израиль и Иран продолжают обмен ударами, несмотря на прямые призывы Вашингтона к деэскалации, вокруг украинского трека параллельно разворачивается своя многоуровневая дипломатическая конструкция.

По данным западных СМИ, Дональд Трамп продвигает идею новых каналов коммуникации между Москвой и Киевом через греко-православного патриарха Иерусалима Феофила III, которого называют возможным посредником для контакта с Владимиром Путиным уже до конца июня.
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ВидеоБлижний ВостокИзраильИранДональд ТрампВладимир Путинвойна в ИранеМосквавойнавойна на Ближнем ВостокеСШАУкраинапереговорыновости переговоров
 
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