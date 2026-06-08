https://ukraina.ru/20260608/itogi-080626-blizhniy-vostok-gorit-tramp-delaet-stavku-na-patriarkha-feofila-iii-1079978763.html
Итоги 08.06.26: Ближний Восток горит, Трамп делает ставку на патриарха Феофила III
Итоги 08.06.26: Ближний Восток горит, Трамп делает ставку на патриарха Феофила III - 08.06.2026 Украина.ру
Итоги 08.06.26: Ближний Восток горит, Трамп делает ставку на патриарха Феофила III
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока Израиль и Иран продолжают обмен ударами, несмотря на прямые призывы Вашингтона к деэскалации, вокруг украинского... Украина.ру, 08.06.2026
2026-06-08T17:51
2026-06-08T17:51
2026-06-08T17:51
видео
ближний восток
израиль
иран
дональд трамп
владимир путин
война в иране
москва
война
война на ближнем востоке
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока Израиль и Иран продолжают обмен ударами, несмотря на прямые призывы Вашингтона к деэскалации, вокруг украинского трека параллельно разворачивается своя многоуровневая дипломатическая конструкция. По данным западных СМИ, Дональд Трамп продвигает идею новых каналов коммуникации между Москвой и Киевом через греко-православного патриарха Иерусалима Феофила III, которого называют возможным посредником для контакта с Владимиром Путиным уже до конца июня.
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