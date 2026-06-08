Затока в огне, ВСУ не получат мяса из ЕС. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260608/zatoka-v-ogne-vsu-ne-poluchat-myasa-iz-es-novosti-svo-1079979246.html
Затока в огне, ВСУ не получат мяса из ЕС. Новости СВО
Затока в огне, ВСУ не получат мяса из ЕС. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру
Затока в огне, ВСУ не получат мяса из ЕС. Новости СВО
Противовоздушная оборона России отбила атаки ВСУ на крупные города. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-08T18:20
2026-06-08T18:20
спецоперация
сво
сводка сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
россия
украина
севастополь
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/11/1077990596_0:73:1222:760_1920x0_80_0_0_72b31f9977566d0ebf5cc8707e37365b.jpg
🟦 Отбой воздушной тревоги в пятый раз за день объявлен в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев;🟥 Мощный пожар наблюдают в районе моста через устье Днестра в посёлке Затока Одесской области. Телеграм-канал "Хроники Гераней" отмечает, что сегодня этот район подвергся мощному обстрелу УМПК и "Гераней", о чём украинские источники предпочли никому не сообщать;🟦 Оказалось, что бывший ТЦКшник, которого сокамерники в СИЗО заставили таскать тапочки в зубах, попал под следствие из-за точно таких же правонарушений - материалы опубликовало ГБР Украины;🟥 Взрыв прогремел в оккупированном ВСУ Запорожье;🟥 ВС РФ начали обстреливать дронами участок трассы между Харьковом и Сумами в районе Богодухова. На нарушение логистики ВСУ пожаловался "специалист в области военных радиотехнологий и советник министра обороны Украины" Сергей "Флеш" Бескрестнов;🟥 Снайперские пары российской войсковой группировки "Восток" сорвали воздушную атаку противника в Запорожской области. Кадры уничтожения вражеских "птичек" опубликованы в МАКС, сообщает Минобороны РФ.🟦 ВСУ не получили из ЕС консервы из мяса диких кабанов, зараженного африканской чумой свиней. Обещанные консервы передали эстонской армии и продовольственному банку этой прибалтийской республики, сообщает портал Delfi.Ранее в новостях: ПВО столицы работает как часы: минус восемь дронов за сутки. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
севастополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/11/1077990596_9:0:1209:900_1920x0_80_0_0_e81a9c25e483c92e8825fa41ce35eb92.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, украина, севастополь, михаил развожаев, никол пашинян, вооруженные силы украины, сизо, гбр, мобилизация на украине, всу, военная помощь украине, ес, украина.ру
Спецоперация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Украина, Севастополь, Михаил Развожаев, Никол Пашинян, Вооруженные силы Украины, СИЗО, ГБР, мобилизация на Украине, ВСУ, военная помощь Украине, ЕС, Украина.ру

Затока в огне, ВСУ не получат мяса из ЕС. Новости СВО

18:20 08.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей МальгавкоСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Читать в
ДзенTelegram
Противовоздушная оборона России отбила атаки ВСУ на крупные города. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру
🟦 Отбой воздушной тревоги в пятый раз за день объявлен в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев;
🟥 Мощный пожар наблюдают в районе моста через устье Днестра в посёлке Затока Одесской области. Телеграм-канал "Хроники Гераней" отмечает, что сегодня этот район подвергся мощному обстрелу УМПК и "Гераней", о чём украинские источники предпочли никому не сообщать;
🟦 Оказалось, что бывший ТЦКшник, которого сокамерники в СИЗО заставили таскать тапочки в зубах, попал под следствие из-за точно таких же правонарушений - материалы опубликовало ГБР Украины;
🟥 Взрыв прогремел в оккупированном ВСУ Запорожье;
🟥 ВС РФ начали обстреливать дронами участок трассы между Харьковом и Сумами в районе Богодухова. На нарушение логистики ВСУ пожаловался "специалист в области военных радиотехнологий и советник министра обороны Украины" Сергей "Флеш" Бескрестнов;
🟥 Снайперские пары российской войсковой группировки "Восток" сорвали воздушную атаку противника в Запорожской области. Кадры уничтожения вражеских "птичек" опубликованы в МАКС, сообщает Минобороны РФ.
🟦 ВСУ не получили из ЕС консервы из мяса диких кабанов, зараженного африканской чумой свиней. Обещанные консервы передали эстонской армии и продовольственному банку этой прибалтийской республики, сообщает портал Delfi.
Ранее в новостях: ПВО столицы работает как часы: минус восемь дронов за сутки. Новости СВО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОсводка СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОРоссияУкраинаСевастопольМихаил РазвожаевНикол ПашинянВооруженные силы УкраиныСИЗОГБРмобилизация на УкраинеВСУвоенная помощь УкраинеЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:30ВМС США пускают на дно судно с индусами, суд отклонил жалобу Euroclear. Новости к этому часу
18:20Затока в огне, ВСУ не получат мяса из ЕС. Новости СВО
18:17"Разорить Европу дотла": Дробницкий раскрыл, почему экономический удар по ЕС страшнее ядерного
18:00Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июня
17:51Итоги 08.06.26: Ближний Восток горит, Трамп делает ставку на патриарха Феофила III
17:48Украина пожинает последствия раздачи оружия в начале СВО
17:45Военный эксперт Алексей Анпилогов: Константиновка станет цитаделью дронов, откуда ВС РФ будут утюжить ВСУ
17:43Опубликованы доказательства фальсификаций на выборах в Армении
17:35Западные СМИ раздувают истерию, игнорируя реальные атаки
17:23Выборы в Армении нарушили стандарты Совета Европы
17:20ПВО столицы работает как часы: минус восемь дронов за сутки. Новости СВО
17:18Снайпер "Семен": каждый сбитый нами гексакоптер – это чья-то спасенная жизнь
16:59Киев повышает ставки. На что вообще рассчитывает Зеленский и почему именно ноябрь для него так важен
16:54"На каждый орешек есть свой щелкунчик": политолог — о рисках для Трампа на Ближнем Востоке
16:49Победа Пашиняна, но без конституционного большинства. Чем завершились выборы в Армении
16:36Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить
16:34"Ходят слухи по углам": Выдрин указал на фатальную ошибку Трампа на Ближнем Востоке
16:26"Уважают лишь силу": экс-генсек НАТО выступил с русофобской инициативой
16:19"Украинское лобби" в Казахстане: Выдрин предупредил о копировании действий укронацистов
16:16Пять пунктов мира от "евробанды четырех". Американская смелость Зеленского через польские страхи
Лента новостейМолния