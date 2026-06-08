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Затока в огне, ВСУ не получат мяса из ЕС. Новости СВО

Затока в огне, ВСУ не получат мяса из ЕС. Новости СВО - 08.06.2026 Украина.ру

Затока в огне, ВСУ не получат мяса из ЕС. Новости СВО

Противовоздушная оборона России отбила атаки ВСУ на крупные города. Об этом сообщает 8 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-08T18:20

2026-06-08T18:20

2026-06-08T18:20

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🟦 Отбой воздушной тревоги в пятый раз за день объявлен в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев;🟥 Мощный пожар наблюдают в районе моста через устье Днестра в посёлке Затока Одесской области. Телеграм-канал "Хроники Гераней" отмечает, что сегодня этот район подвергся мощному обстрелу УМПК и "Гераней", о чём украинские источники предпочли никому не сообщать;🟦 Оказалось, что бывший ТЦКшник, которого сокамерники в СИЗО заставили таскать тапочки в зубах, попал под следствие из-за точно таких же правонарушений - материалы опубликовало ГБР Украины;🟥 Взрыв прогремел в оккупированном ВСУ Запорожье;🟥 ВС РФ начали обстреливать дронами участок трассы между Харьковом и Сумами в районе Богодухова. На нарушение логистики ВСУ пожаловался "специалист в области военных радиотехнологий и советник министра обороны Украины" Сергей "Флеш" Бескрестнов;🟥 Снайперские пары российской войсковой группировки "Восток" сорвали воздушную атаку противника в Запорожской области. Кадры уничтожения вражеских "птичек" опубликованы в МАКС, сообщает Минобороны РФ.🟦 ВСУ не получили из ЕС консервы из мяса диких кабанов, зараженного африканской чумой свиней. Обещанные консервы передали эстонской армии и продовольственному банку этой прибалтийской республики, сообщает портал Delfi.Ранее в новостях: ПВО столицы работает как часы: минус восемь дронов за сутки. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Польша требует извинений Киева, Иран и Израиль прекратили огонь, Пашинян теряет лидерство. Итоги 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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