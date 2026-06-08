https://ukraina.ru/20260608/snayper-semen-kazhdyy-sbityy-nami-geksakopter--eto-chya-to-spasennaya-zhizn-1079973270.html

Снайпер "Семен": каждый сбитый нами гексакоптер – это чья-то спасенная жизнь

Снайпер "Семен": каждый сбитый нами гексакоптер – это чья-то спасенная жизнь - 08.06.2026 Украина.ру

Снайпер "Семен": каждый сбитый нами гексакоптер – это чья-то спасенная жизнь

О борьбе с вражескими гексакоптерами, специфике работы снайпера в зоне СВО, а также о мести противника за каждую сбитую "птицу", маскировке, спасенных жизнях и многом другом изданию Украина.ру рассказал снайпер 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", известный под позывным "Семен".

2026-06-08T17:18

2026-06-08T17:18

2026-06-08T17:18

интервью

алексей семенов

дмитрий жуков

сибирь

сво

спецоперация

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- Ты воюешь с 2022 года. Как с тех пор изменилась роль снайпера на поле боя?- В данный момент работаем в основном по гексакоптерам "Баба-яга" и обеспечиваем прикрытие штурмовых групп от разнообразных БПЛА. Стрелковых боев как таковых сейчас не случается.- А в 2022–2023 годах какие задачи выполнял?- Будешь смеяться, но я тогда воевал в артиллерии.- И как переквалифицировался в снайперы?- Перевели год назад. Заново отправили на обучение. Я его прошел и с тех пор работаю. На первой задаче в качестве снайпера обеспечивал безопасность штурмовых отрядов, чтобы их не поражали "сбросами" с дронов. Тогда отработал около пяти гексакоптеров.- Дрон ведь является куда более сложной целью, чем пехотинец, так?- Да. Залетает ночью. Работать из лесополосы невозможно. Нужно выходить, применяя разнообразные противодронные средства вроде пончо. Ну и цель ведь по небу движется. Нужно уметь работать по летящим целям.- Ты служишь снайпером год. Раньше считалось, что подготовить снайпера – это серьезная задача, требующая времени и ресурсов.- Да я сам из Сибири родом, охотник. Это здорово помогло мне в обучении.- За последние полгода неприятель нарастил количество гексакоптеров? Какова динамика?- Да, нарастил. Вот крайняя задача была по охране артиллерии. Нас там была не одна пара, и эффективно работали. Не было такого, чтобы орудия, которые находились под нашей защитой, повредили или расчетам ущерб нанесли. Но интенсивность налетов была ощутимой.Заряды у них чуть меньше стали, а потому сами дроны летают шустрее. По пехоте, по лесополосам в основном работают противотанковыми минами, по артиллерии – 120-ми минами.- Насколько вообще опасен гексакоптер?- Довольно опасен. Он может нести две противотанковые мины или четыре минометных. Может подлететь и атаковать в ходе боя, при движении, эвакуации. Чтобы прервать работу артиллерии, направленную на поддержку штурмовых групп, противник, как правило, отправляет гексакоптеры. В основном это происходит ночью. Днем – редкость. Хотя ближе к переднему краю они и днем применяются.- Ты ведешь счет уничтоженных дронов?- В крайний раз у меня было четыре подтвержденных. Ну и неподтвержденных еще несколько. Это когда без видеофиксации. Также мы используем второе оружие для работы по FPV-дронам, по "мавикам". Это, как правило, автомат Калашникова с тепловизионным прицелом.- Ночью по FPV-дронам можно работать?- Можно, но это сложнее. Нужно соблюдать маскировку, поскольку они работают в тандеме с разведчиками. Отработал и нужно быстро менять позицию. Метров на пятьдесят-шестьдесят, по возможности, нужно уйти.- То есть вы носите по две единицы оружия и двойной боекомплект? Крепкие вы парни.- Ну, БК обычно подносят или забрасывают с помощью дронов. То же касается провизии. А так все верно.- Расскажи, пожалуйста, о нештатных ситуациях, которые возникают в работе.- Прилетели сразу две "Бабы-яги". Стояли миномет, разведчики и дроноводы. Первый гексакоптер я сбил с пятого выстрела, а второй висел высоко. Метров 150. Ну и расстояние от меня было около пятидесяти метров. Начал сбрасывать ТМ-ки. Эту взрывную волну, наверное, запомню на всю оставшуюся жизнь. Но сбил.Главное – попасть в аккумулятор, но в тепловизор ты его не видишь. Он светится целиком. Ну и дрон скрывала от меня растительность. Стрелял на опережение. Сбил метрах в пятнадцати от блиндажа, где сидели ребята.Еще вот крайний случай был. Летела "Баба-яга" на позицию, где стояло орудие. Начала сбрасывать мины. Первой подожгла сарайчик какой-то пустующий. Но рядом находился расчет. С первого выстрела сбил, и упала она метрах в трех от укрытия орудийного расчета.- Ты ведь осознаешь, что, сбивая эти коптеры, ты спасаешь вполне конкретные жизни?- Да. Каждый сбитый гексакоптер – это спасенная жизнь нашего бойца. Факт.- Подозреваю, что неприятель вас за это не любит. Ведет охоту на снайперов?- За первую "Бабу-ягу" в то место, откуда я работал, прилетело 25 FPV-дронов. Сбил я ее ночью, а потом целый день мы по этой лесополосе ползали. У нас была нора под деревом. В ней и прятались весь день. "Зеленку" просто снесли.Выбирались "по-серому", используя противодронные пончо, меняли позицию. И так за каждый сбитый гексакоптер. Где-то дронами отвечают, где-то подключают артиллерию, минометы. Бывало, что танк накидывал.Крайний раз я работал из руин. Как начало светать, туда прилетело шесть FPV-дронов, ударное "крыло" и еще что-то. Дотла сожгли.Раньше гексакоптеры летали по одиночке, а сейчас обязательно в сопровождении дрона-разведчика. Смотрят, откуда по ним работают, чтобы дать целеуказания, отправить туда дроны-камикадзе.- Снайпером труднее служить, чем артиллеристом?- Да, наверное. Передвижение по лесополосам. Ты постоянно в движении. Сбиваешь гексакоптер и дальше свои моменты, своя специфика. Нужно переждать. Важно, чтобы не сдали нервы. Не выскочить, не побежать.- "Чтобы не сдали нервы" — это тренируется или что-то врожденное?- Не знаю. Я же с 2022 года воюю и с тех пор успел прочувствовать на себе всю артиллерию, все ракеты, от "Хаймарсов" до "Точки-У", грубо говоря.- А что по маскировке? Сейчас какие-то особые требования или надел "Лешего" и пошел?- Ну, "Леший", — это скорее для передвижений, дневных лежек. Ночью в основном используем противодронные пончо, противодронные одеяла. Кусты, "зеленка", какие-то сооружения, укрытия.- А с винтовкой как быть? Наверняка же ствол после выстрела в тепловизоре "светится"?- Да, есть такой момент. Мы пользуемся либо противодронным одеялом. Сразу накрываешь винтовку, поскольку не ствол, а вся она "светится" после выстрела. Потом убираешь в специальный чехол по возможности. Ну и отходишь, если цель поразил. Все равно нужно менять позицию, ждать.- Награды?- Был награжден медалью Жукова. "За боевые отличия" у меня две медали, медаль "Участник СВО". Больше пока не заработал. Все еще впереди.Старший лейтенант Павел Зубов: "Эвакуация техники – это сложное мероприятие, но действовать надо быстро"

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, алексей семенов, дмитрий жуков, сибирь, сво, спецоперация