Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить
Европа должна сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции и Германии, которое было обнародовано по итогам переговоров в Лондоне.
Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским обозначили условия для достижения мира. Среди прочего, там говорится о полном прекращении огня, проведении последующих встреч в рамках переговорного трека по сложившейся линии боевого соприкосновения.
Указываются и гарантии безопасности, включающие развертывание иностранного военного контингента, и разморозка российских активов после окончания конфликта. Еще один пункт гласит, что участники возможного соглашения должны обеспечить "защиту европейских интересов безопасности".
Любые переговоры, которые касаются Евросоюза и НАТО, необходимо проводить с согласия ЕС и государств — членов объединения, а также союзников по НАТО.
Напомним, Великобритания, Франция и Германия активно поддерживают киевский режим.
Перспективу европейский "мирных" инициатив оценил политический эксперт Владимир Джаралла.
Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским обозначили условия для достижения мира. Среди прочего, там говорится о полном прекращении огня, проведении последующих встреч в рамках переговорного трека по сложившейся линии боевого соприкосновения.
Указываются и гарантии безопасности, включающие развертывание иностранного военного контингента, и разморозка российских активов после окончания конфликта. Еще один пункт гласит, что участники возможного соглашения должны обеспечить "защиту европейских интересов безопасности".
Любые переговоры, которые касаются Евросоюза и НАТО, необходимо проводить с согласия ЕС и государств — членов объединения, а также союзников по НАТО.
Напомним, Великобритания, Франция и Германия активно поддерживают киевский режим.
Перспективу европейский "мирных" инициатив оценил политический эксперт Владимир Джаралла.
Подписывайся на