Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить - 08.06.2026 Украина.ру
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Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить
Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить - 08.06.2026 Украина.ру
Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить
Европа должна сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции и Германии,... Украина.ру, 08.06.2026
2026-06-08T16:36
2026-06-08T16:36
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Европа должна сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции и Германии, которое было обнародовано по итогам переговоров в Лондоне.Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским обозначили условия для достижения мира. Среди прочего, там говорится о полном прекращении огня, проведении последующих встреч в рамках переговорного трека по сложившейся линии боевого соприкосновения. Указываются и гарантии безопасности, включающие развертывание иностранного военного контингента, и разморозка российских активов после окончания конфликта. Еще один пункт гласит, что участники возможного соглашения должны обеспечить "защиту европейских интересов безопасности".Любые переговоры, которые касаются Евросоюза и НАТО, необходимо проводить с согласия ЕС и государств — членов объединения, а также союзников по НАТО.Напомним, Великобритания, Франция и Германия активно поддерживают киевский режим.Перспективу европейский "мирных" инициатив оценил политический эксперт Владимир Джаралла.
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видео, великобритания, франция, германия, кир стармер, фридрих мерц, владимир зеленский, нато, ес, национальная безопасность, национальные интересы, прогнозы сво, эксперты, видео
Видео, Великобритания, Франция, Германия, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, национальная безопасность, национальные интересы, прогнозы СВО, эксперты

Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить

16:36 08.06.2026
 
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Европа должна сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции и Германии, которое было обнародовано по итогам переговоров в Лондоне.

Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским обозначили условия для достижения мира. Среди прочего, там говорится о полном прекращении огня, проведении последующих встреч в рамках переговорного трека по сложившейся линии боевого соприкосновения.

Указываются и гарантии безопасности, включающие развертывание иностранного военного контингента, и разморозка российских активов после окончания конфликта. Еще один пункт гласит, что участники возможного соглашения должны обеспечить "защиту европейских интересов безопасности".

Любые переговоры, которые касаются Евросоюза и НАТО, необходимо проводить с согласия ЕС и государств — членов объединения, а также союзников по НАТО.

Напомним, Великобритания, Франция и Германия активно поддерживают киевский режим.

Перспективу европейский "мирных" инициатив оценил политический эксперт Владимир Джаралла.
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