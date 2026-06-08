https://ukraina.ru/20260608/evropeyskie-mirnye-initsiativy-po-ukraine-kak-velikobritaniya-frantsiya-i-frg-meshayut-miru-nastupit-1079975587.html

Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить

Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить - 08.06.2026 Украина.ру

Европейские мирные инициативы по Украине: как Великобритания, Франция и ФРГ мешают миру наступить

Европа должна сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции и Германии,... Украина.ру, 08.06.2026

2026-06-08T16:36

2026-06-08T16:36

2026-06-08T16:36

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франция

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ес

национальная безопасность

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Европа должна сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции и Германии, которое было обнародовано по итогам переговоров в Лондоне.Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским обозначили условия для достижения мира. Среди прочего, там говорится о полном прекращении огня, проведении последующих встреч в рамках переговорного трека по сложившейся линии боевого соприкосновения. Указываются и гарантии безопасности, включающие развертывание иностранного военного контингента, и разморозка российских активов после окончания конфликта. Еще один пункт гласит, что участники возможного соглашения должны обеспечить "защиту европейских интересов безопасности".Любые переговоры, которые касаются Евросоюза и НАТО, необходимо проводить с согласия ЕС и государств — членов объединения, а также союзников по НАТО.Напомним, Великобритания, Франция и Германия активно поддерживают киевский режим.Перспективу европейский "мирных" инициатив оценил политический эксперт Владимир Джаралла.

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видео, великобритания, франция, германия, кир стармер, фридрих мерц, владимир зеленский, нато, ес, национальная безопасность, национальные интересы, прогнозы сво, эксперты, видео