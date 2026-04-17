"Гром-2" не взлетел, теперь FP-9: Кнутов о потугах Европы слепить ракету для Украины

Европейские концерны при участии специалистов из Германии и Франции создают для Украины баллистическую ракету FP-9. Корпус будет из композитного материала, боевая часть — 800 килограммов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-04-17T18:17

Комментируя перспективы украинского ракетостроения, Кнутов сообщил о европейском проекте. "Сейчас идут попытки создания ракеты FP-9 на базе советской ракеты для комплекса С-300П в Дании при участии специалистов из Германии и Франции", — заявил эксперт.Он также описал конструктивные особенности нового оружия. "Ее корпус будут делать из композитного материала, боевая часть — 800 килограммов. Таким образом европейские концерны пытаются создать баллистическую ракету на базе старой советской", — рассказал историк войск ПВО.Эксперт напомнил, что попытки создать гиперзвуковое оружие на Украине тоже ни к чему не привели. "Так что пока за гиперзвук на Украине пытаются выдать ракету "Гром-2", которую мы неоднократно сбивали", — отметил Кнутов.Возвращаясь к теме европейской помощи, эксперт констатировал, что даже с помощью Дании, Германии и Франции Киеву не удастся переломить ситуацию. "Европейские концерны пытаются создать баллистическую ракету на базе старой советской", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.

