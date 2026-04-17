Анонсировано расследование преступлений украинских военных в регионах России - 17.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260417/anonsirovano-rassledovanie-prestupleniy-ukrainskikh-voennykh-v-regionakh-rossii-1078013268.html
Анонсировано расследование преступлений украинских военных в регионах России
Анонсировано расследование преступлений украинских военных в регионах России - 17.04.2026 Украина.ру
Анонсировано расследование преступлений украинских военных в регионах России
Будут расследованы преступные действия вооруженных формирований Украины против мирных жителей Херсонской и Белгородской областей, Башкирии и Донецкой Народной Республике. Об этом 17 апреля сообщил Следственный комитет РФ
2026-04-17T14:35
2026-04-17T14:59
новости
россия
украина
белгородская область
следственный комитет
вооруженные силы украины
украина.ру
криминал
расследование
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
🟦 По информации органов исполнительной власти, в Херсонской области в результате ударов беспилотниками погибли две женщины, ранен мужчина. Еще один мирный житель пострадал при наезде автомобиля на мину.🟦 В Белгородской области вследствие украинской вооруженной агрессии погибла женщина, пострадали 12 человек.🟦 В результате удара ВСУ по Стерлитамаку в Республике Башкортостан погиб водитель подразделения пожарной охраны.🟦 В ДНР из-за атак украинских вооруженных формирований ранения получили 4 человека."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в ведомстве.Тем временем Армия России взяла под контроль Зыбино Харьковской области. Новости СВОБольше новостей дня представлено в обзоре Морпехи США голодают, Россия приняла решение об ударах по Европе. Хроника событий на 13.00 17 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, белгородская область, следственный комитет, вооруженные силы украины, украина.ру, криминал, расследование, военные преступления, мирные жители
Новости, Россия, Украина, Белгородская область, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, криминал, Расследование, Военные преступления, мирные жители

Анонсировано расследование преступлений украинских военных в регионах России

14:35 17.04.2026 (обновлено: 14:59 17.04.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Будут расследованы преступные действия вооруженных формирований Украины против мирных жителей Херсонской и Белгородской областей, Башкирии и Донецкой Народной Республике. Об этом 17 апреля сообщил Следственный комитет РФ
🟦 По информации органов исполнительной власти, в Херсонской области в результате ударов беспилотниками погибли две женщины, ранен мужчина. Еще один мирный житель пострадал при наезде автомобиля на мину.
🟦 В Белгородской области вследствие украинской вооруженной агрессии погибла женщина, пострадали 12 человек.
🟦 В результате удара ВСУ по Стерлитамаку в Республике Башкортостан погиб водитель подразделения пожарной охраны.
🟦 В ДНР из-за атак украинских вооруженных формирований ранения получили 4 человека.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в ведомстве.
Тем временем Армия России взяла под контроль Зыбино Харьковской области.
Больше новостей дня представлено в обзоре Морпехи США голодают, Россия приняла решение об ударах по Европе. Хроника событий на 13.00 17 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаБелгородская областьСледственный комитетВооруженные силы УкраиныУкраина.рукриминалРасследованиеВоенные преступлениямирные жители
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
