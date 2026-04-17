Морпехи США голодают, Россия приняла решение об ударах по Европе. Хроника событий на 13.00 17 апреля

На двух американских авианосцах, задействованных на Ближнем Востоке, возникла угроза голода. "Плавучие крепости" оказались совершенно бесполезны в войне против Ирана, их пора списывать. Россия приняла принципиальное решение об ударах по европейским городам, где собирают БПЛА для Украины. За неделю ВС РФ нанесли во Украине шесть массированных ударов

Американские морпехи голодают, авианосцы – уже не козырь, Трамп не добился главной целиНа авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln, развернутых на Ближнем Востоке, заканчивается еда. Об этом пишет американское издание USA Today.Согласно публикации, моряк рассказал семье, что экипаж ест, когда может, и делится едой поровну. Моральный дух низкий. Морпехам подают полупустые подносы с небольшим количеством измельчённого мяса, тортильей, варёной морковью, сухой котлетой и серым переработанным мясом."Еда безвкусная, её катастрофически мало, и они постоянно голодны. Это разрывает сердце", — рассказывает морпех, который точно не ожидал таких трудностей.Кроме того, семьи не могут передать посылки военным. Ведь авианосцы находятся в боевой готовности. Почтовые военные индексы авианосцев разбросаны по всему Ближнему Востоку, передача посылок приостановлена. Также американские военные испытывают нехватку средств гигиены.Отмечается, что USS Gerald R. Ford развернут 295 дней, побив рекорд Холодной войны. Другие корабли находятся в море дольше.Дорогостоящие американские авианосцы в качестве "опоры США" показали свою несостоятельность в ходе конфликта на Ближнем Востоке, высокоточные системы Ирана фактически парализовали действия двух авианосных ударных групп ВМС США. Такое мнение высказал эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов."Авианосец Abraham Lincoln после серии атак сначала ушел подальше от иранского побережья на безопасную дистанцию, а затем, по информации иранской стороны, вовсе бесславно ретировался на базу приписки с вероятными повреждениями. Самый дорогой в истории и напичканный передовыми технологиями авианосец Gerald R. Ford также демонстрирует свои уязвимости. Не успев войти в боевое соприкосновение с силами противника, флагман то подвергается затоплению из-за технических неисправностей, то горит. В итоге мы наблюдаем деградацию основной стратегии демонстрации военного могущества США - деклассификацию дорогостоящих авианосцев как ее опоры и самого устрашающего элемента", - сказал эксперт в интервью российским информационным агентствам.По мнению Степанова, ВМС США неожиданно столкнулись с "катастрофической неподготовленностью своих основных инструментов проецирования военного влияния в связи с уязвимостями их систем жизнеобеспечения".Он также отметил, что применение авианосцев для США оказалось дорого и неэффективно из-за возможности относительно безопасного развертывания исключительно за пределами воздействия высокоточных систем."Получается, кратно более дешевые, но при этом дальнобойные и высокоточные системы Ирана смогли парализовать действия двух авианосных ударных групп ВМС США совокупной стоимостью порядка 50 млрд долларов", - указал эксперт.Между тем, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп не сможет добиться на Ближнем Востоке своей главной цели."Один товарищ из-за океана говорит: "Мы придём и заберём всю нефть". Хотя кто ему даст забрать всю нефть везде, но тем не менее хочется", — цитирует Медведева РИА Новости.Россия готова ударить по европейским городам, где собирают БПЛА для УкраиныРешение о потенциальных ударах по местам сборки БПЛА в Европе для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию уже принято. Но его реализация остается за верховным главнокомандующим. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник "Газете.Ru"."Я думаю, решение принято давно. Вопрос, когда оно будет реализовано. Когда верховный сочтет нужным, оно реализуется, тогда и будут удары", — обозначил Колесник, добавив, что Россия не может допустить того, чтобы летательное оружие шло из Европы на Украину.По мнению парламентария, для того, чтобы нивелировать угрозу ударов ВСУ по регионам России, Российской армии следует усилить атаки на объекты критической инфраструктуры и на военные объекты, что поможет добиться наибольшего военного и политического эффекта.Ранее Минобороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для ударов по России. В список вошли, в том числе филиалы украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии и Дании.Военная хроникаРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за неделю 60 управляемых авиабомб и 1 665 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 60 управляемых авиационных бомб, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1 665 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.Также, по данным Минобороны, силы Черноморского флота уничтожили за неделю пять безэкипажных катеров ВСУ. Российские войска за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ."С 11 по 17 апреля в ответ на террористические атаки Украины ВС РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - сообщили в военном ведомстве.

Никита Миронов

