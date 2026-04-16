Война на Банковой. Зеленский открывает фронт против Буданова*

На Украине разгорается война между Владимиром Зеленским и главой его Офиса Кириллом Будановым*. Пока - медийная, а там - посмотрим. Поводом стала активность бывшего разведчика, которая вышла за рамки дозволенного, и уже вызвала раздражение его прямого начальства.

2026-04-16T06:00

Причем, дело тут не столько в амбициях самого Буданова*, сколько в позиции тех, кто дергает за ниточки "мамкиного пирожка" (так за глаза называют экс-руководителя ГУР).И действительно, высказывания Буданова все чаще расходятся с риторикой Банковой, что указывает на появление самостоятельной линии. Причем, линия эта становится все жестче. Если пару недель назад глава ОП заявлял о недопустимости притеснения канонической православной церкви, то сегодня он открыто говорит о своей готовности спорить с самим "гетманом"."Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу спорить с кем угодно", - подтвердил Буданов в интервью агентству Bloomberg. К слову, он перед этим реально спорил с Зеленским по поводу увольнения начальника Генштаба Андрея Гнатова. И, судя по всему, свою точку зрения отстоял.Генерал также отверг предположения о том, что Зеленский предложил ему должность руководителя ОП, потому что боялся роста популярности главы ГУР и хотел сохранить его в своем окружении. "Что касается административного влияния – я больше не являюсь руководителем разведки, но сейчас я занимаюсь организацией работы всех. Так что вы действительно считаете, что я стал слабее?" – вопрошает Буданов. А на вопрос, может ли он баллотироваться в президенты, когда придет время, руководитель ОП сказал: "Это интересный вопрос. Следующий". Не "нет", не "исключено", а интригующий уход от темы, который можно трактовать, как угодно. И все это – на фоне военных неудач и падающих рейтингов действующей власти.Причем, складывается впечатление что Буданов сознательно перечит буквально каждому "чиху" Зеленского. Не успел коротышка заявить о том, что никогда не согласится на вывод ВСУ из Донбасса, как глава ОП пообещал мирное соглашение в ближайшее время. Выступил глава киевского режима в Германии на тему возвращения военнообязанных украинцев из Европы для отправки на фронт, как тут же бывший разведчик начал рассказывать о том, что возвращение украинцев из-за границы возможно только при наличии реальных гарантий безопасности и экономических условий.Также несложно заметить, что все свои позиционные интервью глава ОП раздает западным СМИ: его откровения регулярно появляются в западных медиа, прежде всего, американских. И уж они не скупятся на комплименты "настоящему герою Украины". И это при живом-то Зеленском! Всего за последние три месяца ведущие СМИ Америки выстроили образ Буданова, как искусного переговорщика, эффективного дипломата и прагматичного политика - в отличие от недоговороспособного представителя школы криворожской дипломатии. Тот же Bloomberg в эксклюзивном интервью нарисовал новый образ экс-главы ГУР для западной аудитории: молодой генерал, не боящийся спорить с Зеленским, с оптимистичным взглядом на украино-российские переговоры и адекватной оценкой военного и экономического положения Украины. Кстати, поговаривают, что именно это интервью и стало той соломинкой, что переломила спину "верблюду" Зеленскому.Впрочем, не только Bloomberg, но и The Washington Post, и Politico, и Associated Press начали уделять бывшему разведчику повышенное внимание. Но если раньше о Буданове писали, как об организаторе террористических операций против России, то теперь его называют ключевым игроком в области безопасности и переговоров. Зеленский и Сибига уходят в тень, а вот вчерашний разведчик переговаривается и с представителями Трампа, и с российской делегацией, и с шейхами Персидского залива. Иными словами, Буданов вырос из мундира спецслужбиста, что немедленно отразилось и в риторике американских масс-медиа, где главу ОП называют уже "человеком, умеющим наводить мосты" и "фигурой, пользующейся доверием". Это явные признаки целенаправленного формирования нового публичного образа экс-главы ГУР c помощью американских политтехнологов.И происходит это на фоне активизации мирных переговоров: тот же Дональд Трамп уже заявил, что закончив войну в Иране он намерен вернуться к украинскому вопросу и "все порешать". Однако, переубеждать Зеленского да и вообще с ним встречаться, американский лидер, похоже, брезгует. Но выполнять анкориджские договоренности надо, и если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Иными словами, если Зеленский упирается, то всегда можно найти менее упоротого политика и сделать на него ставку. Что, собственно, и происходит в случае с Будановым. Неудивительно, что в украинских политических кругах пошли слухи о росте напряжения в отношениях между Владимиром Зеленским и руководителем его Офиса, особенно после того, как западные медиа стали писать о сменщике Ермака, как о лидере который "популярен в Украине и уважаем в Вашингтоне и даже в Москве". Стерпеть такое членограю, привыкшему к бурным аплодисментам, просто невмоготу.Но еще больнее геополитические удары Буданова. Пока Зеленский, подстрекаемый европейскими партнерами, игнорит Трампа и его мирные инициативы, экс-глава ГУР, наоборот, считает, что нужно послушать американцев и вывести войска из Донбасса в обмен на обещаемые Вашингтоном гарантии безопасности и крупные инвестиции. Потому что длительная война истощает Украину и далее условия мира будут только хуже. Похоже, это главная конфликтная точка в отношениях актера и разведчика, и она станет центром сильного политического напряжения в ближайшее время.Да, Зеленского волнует раскрутка Буданова и его медийная популярность, но все-таки на первом месте у главы киевского режима сейчас переговорный процесс с США и Россией. "Боневтик" продолжает считать, что Трамп не рискнет полностью остановить поставки оружия и разведданных для Украины, с целью принудить ВСУ к выходу из Донбасса, а потому пока можно игнорировать и профилактические беседы Уиткоффа- Кушнера, и разоблачения бывшей пресс-секретарши Юлии Мендель из Чикаго. Другое дело, если Трамп все же перейдет от словесных угроз к реальным шагам по перекрытию кислорода украинской армии, выполняя свою часть сделки, негласно оформленной на Аляске. Вот тогда Зеленский окажется на растяжке и будет выбирать между выводом войск и зачисткой своей команды от сторонников Вашингтона. Cудя по инсайдерским данным, "клоун на каблуках" уже принял решение и оно не связано с территориальными уступками ради завершения войны.Прямо сейчас начинается медиа-война против главы ОП и она будет вестись не на жизнь, а на смерть. Над "яйцами Буданова" уже хохочет весь интернет: из-за пасхального сюжета, умело смонтированного журналистами из пула Банковой. Не оставили они без внимания и платок супруги бывшего разведчика, сообщив пытливым зрителям о том, что брендовый головной убор Марианны Будановой стоит совсем нескромные деньги - более 500 долларов. Вставляют палки в колеса Буданову и на новой службе: часть его заместителей саботирует совещания и игнорирует новые правила работы, введенные главой ОП. Буданову таким образом показывают ограниченность его административного ресурса и наличие внутри команды альтернативных центров подчинения. Кому они подчиняются - догадаться не сложно. Особенно после скандала, связанного с визитом в Офис нового министра обороны Михаила Федорова, которого Зеленский тоже подозревает в отступничестве. Так вот, после переговоров Федорова с Будановым, министра обороны вызвали в кабинет главкома, где "генералиссимус" визжал и бросался в главу МО разными предметами обихода. Показательная история, не так ли? Однако, после метания айкосов в военного министра, медийщик Зеленский перешел к использованию более тяжелого оружия против своего руководителя Офиса.Банковая уже организовала первую атаку на Буданова: командир "Спецподразделения Тимура" прямо подтвердил, что глава ГУР лично заходил на территорию России для проведения спецопераций и терактов. "Тогда Кирилл Алексеевич первый, его подразделение заходило. Это был сначала Грайворон в Белгородской области , это направление", - заявил командир элитного спецназа в интервью на телеканале 1+1. "Я даже вам фотографии где-нибудь покажу, где он там. По лесам, полям. Даже где-то там был магазин, остановка была. И Кирилл Алексеевич говорит: „Ну давай, посидим здесь, потому что это тоже наша территория", - топит Буданова его бывший подчиненный. Нет сомнений, что этот сигнал звучит для Москвы и российских переговорщиков, которым предстоит продолжить переговоры с террористом, уничтожавшим жителей Белгородской области, которую тот же Буданов называл частью Украины. Пойдет ли после этого Москва на контакт? Или предпочтет не размораживать переговоры? На такой вариант явно рассчитывают технологи Банковой: ведь срыв переговорного процесса можно будет повесить на Буданова. Так что можем спорить: буквально сегодня-завтра выдержками из этого сюжета будет забит весь интернет, и реакция российского военно-патриотического сообщества тоже не заставит себя ждать. Да и вообще, очень похоже на то, что главу ОП загоняют в очень узкий информационный коридор, связанный только с темой мирных переговоров. А там - как минное поле. И Зеленский очень надеется, что Буданов подорвется на одной из офисных мин, после чего к переговорам с РФ и США, действительно, можно будет не возвращаться до осени.*внесен в РФ в список экстремистов и террористов

2026

Елена Кирюшкина

