Ищенко: Существование Украины как государства всегда будет представлять опасность для России - 13.06.2026 Украина.ру
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Ищенко: Существование Украины как государства всегда будет представлять опасность для России
Ищенко: Существование Украины как государства всегда будет представлять опасность для России - 13.06.2026 Украина.ру
Ищенко: Существование Украины как государства всегда будет представлять опасность для России
Террористические атаки ВСУ не сломают Россию — наоборот, они консолидируют общество вокруг государства, потому что людям некуда деваться. Даже Израиль, воюющий с террором 70 лет, до сих пор сохраняет единство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-13T04:30
2026-06-13T04:30
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На прошлой неделе в Енакиево украинский дрон атаковал рейсовый автобус "Москва – Симферополь". В результате теракта погибли восемь человек погибли и 12 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту атаку очередным преступлением киевского режима и заявил, что виновные должны быть наказаны.Отвечая на вопрос о реакции России на убийства мирных граждан, эксперт объяснил, почему террор в итоге работает против тех, кто его применяет."Кстати, посмотрите на Израиль. Против него террористические атаки ведутся уже 70 лет, а общество до сих пор консолидировано, потому что ощущает общую угрозу и понимает, что ему деваться некуда. Нашему обществу тоже деваться некуда. Мы тоже ощущаем общую угрозу", — заявил Ищенко.По словам политолога, киевский режим пытается оказать психологическое давление на российское общество. "С этой идеей они носятся еще с 2014 года. Украина пытается доносить до российского общества: "Мы вас можем убивать, а вы ничего сделать не можете", — пояснил он.Ищенко подчеркнул, что за это время стало понятно, что существование Украины как государства всегда будет представлять угрозу для России. Даже сейчас, когда киевский режим стоит на грани поражения, он заявляет: "Мы будем воевать с Россией всегда", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в авторской статье Владимира Скачко "Оскопление мозгов. Неонацисты окончательно кастрируют промытую память украинцев" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, израиль, ростислав ищенко, дмитрий песков, украина.ру, главные новости, главное, сво, сводка сво, киевский режим, fpv-дрон, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, война, война на украине, эксперты, украина аналитика, аналитика событий на украине
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Ищенко: Существование Украины как государства всегда будет представлять опасность для России

04:30 13.06.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДень независимости Украины
День независимости Украины - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Террористические атаки ВСУ не сломают Россию — наоборот, они консолидируют общество вокруг государства, потому что людям некуда деваться. Даже Израиль, воюющий с террором 70 лет, до сих пор сохраняет единство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На прошлой неделе в Енакиево украинский дрон атаковал рейсовый автобус "Москва – Симферополь". В результате теракта погибли восемь человек погибли и 12 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту атаку очередным преступлением киевского режима и заявил, что виновные должны быть наказаны.
Отвечая на вопрос о реакции России на убийства мирных граждан, эксперт объяснил, почему террор в итоге работает против тех, кто его применяет.
"Кстати, посмотрите на Израиль. Против него террористические атаки ведутся уже 70 лет, а общество до сих пор консолидировано, потому что ощущает общую угрозу и понимает, что ему деваться некуда. Нашему обществу тоже деваться некуда. Мы тоже ощущаем общую угрозу", — заявил Ищенко.
По словам политолога, киевский режим пытается оказать психологическое давление на российское общество. "С этой идеей они носятся еще с 2014 года. Украина пытается доносить до российского общества: "Мы вас можем убивать, а вы ничего сделать не можете", — пояснил он.
Ищенко подчеркнул, что за это время стало понятно, что существование Украины как государства всегда будет представлять угрозу для России. Даже сейчас, когда киевский режим стоит на грани поражения, он заявляет: "Мы будем воевать с Россией всегда", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
О том, что еще происходит на Украине — в авторской статье Владимира Скачко "Оскопление мозгов. Неонацисты окончательно кастрируют промытую память украинцев" на сайте Украина.ру.
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