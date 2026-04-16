Самоуничтожение Украины и уроки для России. Эксперты и политики о ситуации в стране и в мире - 16.04.2026 Украина.ру
Самоуничтожение Украины и уроки для России. Эксперты и политики о ситуации в стране и в мире
Самоуничтожение Украины и уроки для России. Эксперты и политики о ситуации в стране и в мире - 16.04.2026 Украина.ру
Самоуничтожение Украины и уроки для России. Эксперты и политики о ситуации в стране и в мире
В экспертном сообществе обсуждают, как результаты венгерских выборов могут изменить ситуацию на Украине, может ли теперь Киев твёрдо рассчитывать на получение многомиллиардного кредита от ЕС. Думают и над тем, во что это обойдётся простым украинцам
2026-04-16T06:10
2026-04-16T06:10
Украинский политолог Руслан Бортник, комментируя результаты выборов в Венгрии, объяснил их тем, что там "люди устали от бесконечной борьбы... и хотят перемен", добавив: "Как это нам знакомо". По его словам, наблюдение за ходом венгерских выборов вызвало даже ностальгию — "у людей эти процессы ещё идут".На подконтрольной Киеву территории Украины с выборами всё как-то не складывается, Владимир Зеленский — уже давно нелегитимный, но продолжает руководить кораблекрушением страны.По мнению Бортника, высказанному в эфире одного из YouTube-каналов, проигрыш Виктора Орбана и его партии будет иметь геополитические последствия, поскольку и лидеры США и РФ, Дональд Трамп и Владимир Путин, будто бы "теряют точку, через которую они воздействовали на политику ЕС".Евросоюз будет теперь более единым в отношении Украины, исчезнут проблемы с кредитами Киеву и со всем остальным. Но… Трамп ведь поддерживал Орбана, и он уязвлён поражением, это "эскалационно" повлияет на отношения Трампа и ЕС, что может сказаться и на Украине. Российское руководство тоже может сделать свои выводы, считает политолог.Он отметил и ещё одно возможное следствие - "возрастает риск сделки между Трампом и Путиным поверх голов всех остальных". Для Трампа это сейчас не только возможно, но и выгодно. А Путину невыгодно финальное поражение Трампа, поскольку это будет означать "новый объединённый Запад".Действительно, поражение Орбана — это поражение Трампа, считает философ Павел Щелин. Но что касается России, то для неё это дар Божий, поскольку главная опасность для РФ — вовсе не война с Европой, а так называемый дух Анкориджа."В войне с Европой Россия победит, застеклив Европу. Европа в это не верит, а будет именно так", - заявил эксперт в беседе с журналистом Александром Шелестом*. Он пояснил, что для Москвы опасно заблуждение, что будто бы есть некий третий путь в отношениях между Россией и Европой — тут нужна полная определённость: "либо вы нас боитесь, либо мы вас стеклим".А вот давно, ещё с советских времён, витающий дух "коллективной трубы", надежда на то, что можно рационально, по-партнёрски построить отношения с европейцами - мы вам газ, вы нам машины, будем процветать вместе.Но это большая ошибка, поскольку "идея Европы стоит не на экономическом процветании, в основе её лежит фундаментальный расизм, в основе её лежит тот самый Drang nach Osten (натиск на Восток — ред.)", - сказал Щелин, добавив, что российской элите пока сложно в это поверить, но вот такие события (как в случае с поражением Орбана), должны бы отрезвить "шестую колонну", как её определяют некоторые публицисты, внутри РФ. Рано или поздно - отрезвят."Все попытки договориться на основе рационального сотрудничества с Европой обречены в момент начала", - считает философ. По его мнению, это по той же самой причине, по какой были обречены переговоры Америки и Ирана - "потому что истории не совпадают".Щелин отметил, что Россия, к сожалению, очень долго учит этот урок, но - выучит, поскольку получает постоянно от Европы "обучающие сигналы".Что касается простых украинцев, то радоваться вероятному денежному дождю из ЕС им вовсе не стоит. Как информирует популярный на Украине телеграм-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники на Банковой, "новый кредит от ЕС партнёры привяжут к понижению возраста мобилизации"."Зеленский хочет пересидеть Трампа и дождаться новой власти в США, которая возобновит финансирование военной помощи Украине, вот почему стала появляться информация о стратегии войны на три года. В Генштабе [ВСУ] уже готовят обновлённые списки для мобилизации, чтобы увеличить набор резервов", - сообщает тг-канал.При этом вполне вероятны и снижение мобилизационного возраста, и призыв в ВСУ женщин — не зря депутат Верховной Рады Александр Мережко заявил в интервью The Independent, что людей на Украине хватит, чтобы воевать ещё десять лет.Однако продолжение войны для Киева не является хорошим решением, поскольку война на истощение — это фактически самоуничтожение Украины, мы уже видим колоссальные демографические потери, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он напомнил о западных оценках, согласно которым уже сейчас население страны, возможно, снизилось до 20 млн человек, подчеркнув, что "это ничто иное, как демографическая катастрофа"."Государство, в котором, как говорится, семеро с ложкой и один с сошкой, оно не функционально. А у нас примерно такая ситуация...", - пояснил эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Он рассказал, что при таком раскладе некому будет содержать армию, полицейский аппарат, пенсионеров и детей, "с таким количеством работающих - это нереально".Даже если после выборов в Венгрии Киев получит 90-миллиардный кредит (против был Орбан, но выборы он проиграл), то из этих денег в бюджет Украины попадёт в лучшем случае треть, считает Золотарёв. По его словам, конечно, "это закроет текущие потребности на войну на ближайшие полгода". Но если в Киеве рассчитывали, что эти деньги дадут на один год, то в Европе другой расчёт — на два года.И эти 30 миллиардов будут благополучно потрачены уже в скором времени, это просто "растянет, но не решит проблему", сказал политтехнолог, ещё раз подчеркнув, что эти деньги не решают проблем в гражданском секторе, поскольку "дыра в бюджете" оценивается уже примерно в 55 млрд долларов, падают бюджетные поступления. И даже при самом оптимистическом сценарии, при получении европейских денег, бюджетные проблемы будут ощущаться на Украине уже в середине этого года.Что это значит? Бюджет будут секвестировать, будут резать по живому, считает эксперт. По его мнению, не исключён и "квантовый скачок курса доллара по отношению к гривне", включат печатный станок — а это тоже путь к инфляции.Как отметил Павел Щелин, скорого завершения войны пока ожидать не приходится, так как "дух украинства — это дух "до последнего украинца", необязательно мужского пола".По его словам, дойдёт дело и до женщин, и до подростков, снизят призывной возраст — и "это будет продолжаться, пока будут люди, готовые умирать, вольно или невольно, свободно или рабски за дух Украины, оно же украинство".Этот источник пока неисчерпаем, в стране нет не то что партии, нет никакой общественной силы, которая выступала бы против этого духа украинства и заявляла бы, что "этот дух приведёт нас к смерти за него". Все "оппозиционеры" говорят лишь о том, что будут воевать лучше, чем Зеленский, будут убивать больше русских. А деньги на армию и на войну найдутся даже в том случае, если придётся отменять пенсии, заверил Щелин.Он подчеркнул, что это не закончится "без смены фундаментального мифа" (Украина как Анти-Россия) и преображения, без покаяния, "перемены ума". Но - "само по себе это не произойдёт".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Иран воюет за Россию". Эксперты и политики о ситуации на Украине и в мире
украина
россия
европа
Сергей Зуев
В экспертном сообществе обсуждают, как результаты венгерских выборов могут изменить ситуацию на Украине, может ли теперь Киев твёрдо рассчитывать на получение многомиллиардного кредита от ЕС. Думают и над тем, во что это обойдётся простым украинцам
Украинский политолог Руслан Бортник, комментируя результаты выборов в Венгрии, объяснил их тем, что там "люди устали от бесконечной борьбы... и хотят перемен", добавив: "Как это нам знакомо". По его словам, наблюдение за ходом венгерских выборов вызвало даже ностальгию — "у людей эти процессы ещё идут".
На подконтрольной Киеву территории Украины с выборами всё как-то не складывается, Владимир Зеленский — уже давно нелегитимный, но продолжает руководить кораблекрушением страны.
По мнению Бортника, высказанному в эфире одного из YouTube-каналов, проигрыш Виктора Орбана и его партии будет иметь геополитические последствия, поскольку и лидеры США и РФ, Дональд Трамп и Владимир Путин, будто бы "теряют точку, через которую они воздействовали на политику ЕС".
Евросоюз будет теперь более единым в отношении Украины, исчезнут проблемы с кредитами Киеву и со всем остальным. Но… Трамп ведь поддерживал Орбана, и он уязвлён поражением, это "эскалационно" повлияет на отношения Трампа и ЕС, что может сказаться и на Украине. Российское руководство тоже может сделать свои выводы, считает политолог.
Он отметил и ещё одно возможное следствие - "возрастает риск сделки между Трампом и Путиным поверх голов всех остальных". Для Трампа это сейчас не только возможно, но и выгодно. А Путину невыгодно финальное поражение Трампа, поскольку это будет означать "новый объединённый Запад".
Действительно, поражение Орбана — это поражение Трампа, считает философ Павел Щелин. Но что касается России, то для неё это дар Божий, поскольку главная опасность для РФ — вовсе не война с Европой, а так называемый дух Анкориджа.
"В войне с Европой Россия победит, застеклив Европу. Европа в это не верит, а будет именно так", - заявил эксперт в беседе с журналистом Александром Шелестом*. Он пояснил, что для Москвы опасно заблуждение, что будто бы есть некий третий путь в отношениях между Россией и Европой — тут нужна полная определённость: "либо вы нас боитесь, либо мы вас стеклим".
А вот давно, ещё с советских времён, витающий дух "коллективной трубы", надежда на то, что можно рационально, по-партнёрски построить отношения с европейцами - мы вам газ, вы нам машины, будем процветать вместе.
Но это большая ошибка, поскольку "идея Европы стоит не на экономическом процветании, в основе её лежит фундаментальный расизм, в основе её лежит тот самый Drang nach Osten (натиск на Восток — ред.)", - сказал Щелин, добавив, что российской элите пока сложно в это поверить, но вот такие события (как в случае с поражением Орбана), должны бы отрезвить "шестую колонну", как её определяют некоторые публицисты, внутри РФ. Рано или поздно - отрезвят.
"Все попытки договориться на основе рационального сотрудничества с Европой обречены в момент начала", - считает философ. По его мнению, это по той же самой причине, по какой были обречены переговоры Америки и Ирана - "потому что истории не совпадают".
Щелин отметил, что Россия, к сожалению, очень долго учит этот урок, но - выучит, поскольку получает постоянно от Европы "обучающие сигналы".
Что касается простых украинцев, то радоваться вероятному денежному дождю из ЕС им вовсе не стоит. Как информирует популярный на Украине телеграм-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники на Банковой, "новый кредит от ЕС партнёры привяжут к понижению возраста мобилизации".
"Зеленский хочет пересидеть Трампа и дождаться новой власти в США, которая возобновит финансирование военной помощи Украине, вот почему стала появляться информация о стратегии войны на три года. В Генштабе [ВСУ] уже готовят обновлённые списки для мобилизации, чтобы увеличить набор резервов", - сообщает тг-канал.
При этом вполне вероятны и снижение мобилизационного возраста, и призыв в ВСУ женщин — не зря депутат Верховной Рады Александр Мережко заявил в интервью The Independent, что людей на Украине хватит, чтобы воевать ещё десять лет.
Однако продолжение войны для Киева не является хорошим решением, поскольку война на истощение — это фактически самоуничтожение Украины, мы уже видим колоссальные демографические потери, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он напомнил о западных оценках, согласно которым уже сейчас население страны, возможно, снизилось до 20 млн человек, подчеркнув, что "это ничто иное, как демографическая катастрофа".
"Государство, в котором, как говорится, семеро с ложкой и один с сошкой, оно не функционально. А у нас примерно такая ситуация...", - пояснил эксперт в эфире интернет-канала Politeka.
Он рассказал, что при таком раскладе некому будет содержать армию, полицейский аппарат, пенсионеров и детей, "с таким количеством работающих - это нереально".
Даже если после выборов в Венгрии Киев получит 90-миллиардный кредит (против был Орбан, но выборы он проиграл), то из этих денег в бюджет Украины попадёт в лучшем случае треть, считает Золотарёв. По его словам, конечно, "это закроет текущие потребности на войну на ближайшие полгода". Но если в Киеве рассчитывали, что эти деньги дадут на один год, то в Европе другой расчёт — на два года.
И эти 30 миллиардов будут благополучно потрачены уже в скором времени, это просто "растянет, но не решит проблему", сказал политтехнолог, ещё раз подчеркнув, что эти деньги не решают проблем в гражданском секторе, поскольку "дыра в бюджете" оценивается уже примерно в 55 млрд долларов, падают бюджетные поступления. И даже при самом оптимистическом сценарии, при получении европейских денег, бюджетные проблемы будут ощущаться на Украине уже в середине этого года.
Что это значит? Бюджет будут секвестировать, будут резать по живому, считает эксперт. По его мнению, не исключён и "квантовый скачок курса доллара по отношению к гривне", включат печатный станок — а это тоже путь к инфляции.
Как отметил Павел Щелин, скорого завершения войны пока ожидать не приходится, так как "дух украинства — это дух "до последнего украинца", необязательно мужского пола".
По его словам, дойдёт дело и до женщин, и до подростков, снизят призывной возраст — и "это будет продолжаться, пока будут люди, готовые умирать, вольно или невольно, свободно или рабски за дух Украины, оно же украинство".
Этот источник пока неисчерпаем, в стране нет не то что партии, нет никакой общественной силы, которая выступала бы против этого духа украинства и заявляла бы, что "этот дух приведёт нас к смерти за него". Все "оппозиционеры" говорят лишь о том, что будут воевать лучше, чем Зеленский, будут убивать больше русских. А деньги на армию и на войну найдутся даже в том случае, если придётся отменять пенсии, заверил Щелин.
Он подчеркнул, что это не закончится "без смены фундаментального мифа" (Украина как Анти-Россия) и преображения, без покаяния, "перемены ума". Но - "само по себе это не произойдёт".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему - Люстрация Орбана, партнерство с Россией и будущее Украины в ЕС. Грег Вайнер об итогах выборов в Венгрии
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Иран воюет за Россию". Эксперты и политики о ситуации на Украине и в мире
