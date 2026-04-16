США нужно уходить, как из Вьетнама и Ирака: Ананьев про "политические трофеи" и потерю лица
Вице-президент США Вэнс заявил, что Америка достигла всех целей в Иране. Однако Трамп не может уйти без "политического трофея" — например, передачи обогащенного урана, но это неприемлемо для Тегерана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
США нужно уходить, как из Вьетнама и Ирака: Ананьев про "политические трофеи" и потерю лица

17:10 16.04.2026
 
Вице-президент США Вэнс заявил, что Америка достигла всех целей в Иране. Однако Трамп не может уйти без "политического трофея" — например, передачи обогащенного урана, но это неприемлемо для Тегерана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Президент США Дональд Трамп 14 апреля заявил, что второй раунд переговоров с Тегераном может пройти в ближайшие два дня. Отвечая на вопрос о нюансах перемирий и переговоров, эксперт заявил, что часть руководства США понимает: дальнейшие бомбежки уже ничего не изменят.
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявляет, что Соединенные Штаты достигли всех целей в Иране и могут переходить к завершению конфликта путем переговоров. Однако Трамп не может сейчас на это пойти без "политического трофея", — сказал Ананьев.
По словам собеседника Украина.ру, то, что Трамп мог бы представить в качестве такого трофея, например передача Ираном США обогащенного урана, неприемлемо для Исламской республики.
Если переговорщики найдут компромиссный вариант, позволяющий каждой стороне не потерять лицо, то США постараются поскорее покинуть зону конфликта. Но противостояние Израиля с Ираном на этом не прекратится, пояснил Ананьев.
"Чтобы война не продолжилась, американцам надо уйти, как они уходили из Вьетнама, Ирака, Афганистана… Часть руководства США понимает, что дальнейшие бомбежки уже ничего не изменят. Рано или поздно Штатам придется уйти", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ на сайте Украина.ру.
Трамп заигрался с харизматическим христианством, пресвитерианством и прочими отклонениями от веры, и Господь наказал его дважды – Ормузом и Орбаном. Об этом — в авторской статье Владимира Скачко Ормуз и Орбан – двойное фиаско имени Трампа.
