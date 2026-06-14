Орден или УПА*: какое унизительное предложение Навроцкий сделал Зеленскому - 14.06.2026 Украина.ру
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Орден или УПА*: какое унизительное предложение Навроцкий сделал Зеленскому
Орден или УПА*: какое унизительное предложение Навроцкий сделал Зеленскому - 14.06.2026 Украина.ру
Орден или УПА*: какое унизительное предложение Навроцкий сделал Зеленскому
Президент Польши Кароль Навроцкий дал Владимиру Зеленскому ограниченное время на то, чтобы избежать лишения высшей государственной награды. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita
2026-06-14T07:32
2026-06-14T07:32
новости
польша
владимир зеленский
кароль навроцкий
киев
украина
андрей мельник
украина.ру
оун
вооруженные силы украины
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Отношения между Варшавой и Киевом вновь оказались под угрозой из-за исторической памяти. Как сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники, президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум, связанный с его наградой.Навроцкий намекнул, что может изменить своё решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла, если Украина переименует формирование "имени героев УПА*" в нечто другое. При этом время, предоставленное украинской стороне, не бесконечно. "Речь идет скорее о днях, чем о неделях", — пишет издание, хотя собеседники не берутся называть точные сроки.Поводом для конфликта послужили недавние действия Киева. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил спецопераций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали о возможном перезахоронении останков других лидеров ОУН*.После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.*Террористические организации, запрещённые на территории РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, владимир зеленский, кароль навроцкий, киев, украина, андрей мельник, украина.ру, оун, вооруженные силы украины
Новости, Польша, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Киев, Украина, Андрей Мельник, Украина.ру, ОУН, Вооруженные силы Украины

Орден или УПА*: какое унизительное предложение Навроцкий сделал Зеленскому

07:32 14.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Mikołaj Bujak
- РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© commons.wikimedia.org / Mikołaj Bujak
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Президент Польши Кароль Навроцкий дал Владимиру Зеленскому ограниченное время на то, чтобы избежать лишения высшей государственной награды. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita
Отношения между Варшавой и Киевом вновь оказались под угрозой из-за исторической памяти. Как сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники, президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум, связанный с его наградой.
Навроцкий намекнул, что может изменить своё решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла, если Украина переименует формирование "имени героев УПА*" в нечто другое. При этом время, предоставленное украинской стороне, не бесконечно.
"Речь идет скорее о днях, чем о неделях", — пишет издание, хотя собеседники не берутся называть точные сроки.
Поводом для конфликта послужили недавние действия Киева. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил спецопераций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали о возможном перезахоронении останков других лидеров ОУН*.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
*Террористические организации, запрещённые на территории России
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