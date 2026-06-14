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Орден или УПА*: какое унизительное предложение Навроцкий сделал Зеленскому

Орден или УПА*: какое унизительное предложение Навроцкий сделал Зеленскому - 14.06.2026 Украина.ру

Орден или УПА*: какое унизительное предложение Навроцкий сделал Зеленскому

Президент Польши Кароль Навроцкий дал Владимиру Зеленскому ограниченное время на то, чтобы избежать лишения высшей государственной награды. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita

2026-06-14T07:32

2026-06-14T07:32

2026-06-14T07:32

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Отношения между Варшавой и Киевом вновь оказались под угрозой из-за исторической памяти. Как сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники, президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум, связанный с его наградой.Навроцкий намекнул, что может изменить своё решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла, если Украина переименует формирование "имени героев УПА*" в нечто другое. При этом время, предоставленное украинской стороне, не бесконечно. "Речь идет скорее о днях, чем о неделях", — пишет издание, хотя собеседники не берутся называть точные сроки.Поводом для конфликта послужили недавние действия Киева. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил спецопераций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали о возможном перезахоронении останков других лидеров ОУН*.После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.*Террористические организации, запрещённые на территории РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, польша, владимир зеленский, кароль навроцкий, киев, украина, андрей мельник, украина.ру, оун, вооруженные силы украины