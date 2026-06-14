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Дмитрий Табачник: Если бы Горбачев пригрозил Кравчуку тюрьмой, Украина вряд ли бы вышла из состава СССР

Дмитрий Табачник: Если бы Горбачев пригрозил Кравчуку тюрьмой, Украина вряд ли бы вышла из состава СССР - 14.06.2026 Украина.ру

Дмитрий Табачник: Если бы Горбачев пригрозил Кравчуку тюрьмой, Украина вряд ли бы вышла из состава СССР

Издание Украина.ру запускает новый проект "Украина: вспомнить все". Это серия интервью с Дмитрием Табачником – одним из самых известных украинских политиков, который был главой администрации президента Леонида Кучмы, министром образования и науки, вице-премьером по гуманитарным вопросам

2026-06-14T07:00

2026-06-14T07:00

2026-06-14T07:00

интервью

украина

россия

киев

леонид кравчук

леонид кучма

рада

киевсовет

цик

выборы

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В них он расскажет об основных событиях новейшей истории Украины, которые привели эту страну на грань катастрофы.В первой части проекта вы узнаете, с чего начиналась независимость Украины, как Кучма стал президентом и что скрывал его предшественник на посту главы государства - Леонид Кравчук.- Дмитрий Владимирович, вы коренной киевлянин?- Коренной. По папе – в третьем, по маме – в пятом поколении.- Кем были ваши родители?- Обычные инженеры. Отец всю свою жизнь проработал в "почтовом ящике" КМ3 (Киевский механический завод), который мы сейчас знаем как КБ "Антонов". Мама – инженер-проектировщик, строитель. Она окончила Киевский инженерно-строительный институт. От распределения до выхода на пенсию работала в самом большом в Киеве проектном институте Гипрогражданпромстрой.- В общем, вы из семьи киевских интеллигентов.- Инженерная семья.- Каким был Киев вашего детства?- Прекрасный чистый город с более приоритетным режимом снабжения продовольственными товарами, в отличие от Свердловска и Харькова. Где-то ближе к Москве. Киев от моего детского сада до университета Шевченко был абсолютно русскоговорящим городом, в котором четко маркировался один момент. Если человек говорит на украинском языке, он либо из деревни, либо принадлежит литературно-творческой интеллигенции (многие писатели бравировали своей украинизацией).- Мне еще по моим детским ощущениям помнится, что Киев по сравнению с моим родным Харьковом был городом с антисемитским душком.- Пожалуй, это правда. Во всяком случае, на самые престижные специальности (история, юриспруденция, международные отношения) квоты по пятой графе выдерживались до безумия. С пятой графой можно было поступить на кибернетику, на физико-математический и химический факультеты. А тем, кто хотел стать гуманитарием, надо было ехать либо в Харьков, либо в Москву, либо куда-то ближе к Уралу.- Тем не менее, вы поступили на исторический факультет.- Мне было проще. С формальной партийной точки зрения у меня все было в порядке. Во мне же восемь кровей: русские, украинцы, евреи, поляки, грузины и даже немцы со шведами. К "богоизбранному народу" принадлежал только дед. Я думаю, КГБ об этом знал. Но остальные родственники были плюс-минус благонадежными.- Как вы оказались депутатом Киевсовета? Насколько я знаю, вы шли по научной линии и разоблачали сталинизм.- Разоблачал. Иногда даже слишком рьяно. Тогда была большая мода на изучение белых пятен в истории.Я поступил в аспирантуру Института истории академии наук. Это считалось серьезно. Занимался научной деятельностью и публицистикой. Стал активным журналистом. Поэтому мне киевский городской комитет комсомола предложил баллотироваться сразу в Верховный Совет Украины. Я растерялся: "Как это? В 26 лет в Верховный совет?". Слава богу, тогда не было партии "Слуга народа", когда фотограф или аспирант мог сразу стать членом парламента. Бессовестным людям это понимание пришло лет через 30.Я сказал: "Нет. Верховный Совет не потяну. Это слишком ответственно". Поэтому баллотировался в Киевсовет. Выиграл выборы. Стал председателем комиссии по правам человека и судьбам репрессированных. А потом я увидел то, что можно назвать звериным оскалом "Демократического блока".С этим было связано мое сближение с правоверными на тот момент коммунистами. Я был заместителем руководителя "Блока беспартийных и коммунистов" в Киевсовете. И вот тут открылся тяжелый постродовой синдром для представителей советской партийной номенклатуры.- Им было тяжело выступать?- Да. На митингах для контакта с аудиторией никто не мог выступать на украинском языке. В связи с этим мне пришлось часто выступать не только на молодежных митингах, но и вместе с Павлычко и Яворивским – с записными ораторами "Руха", которые потом прорвались в первый созыв Верховного Совета Украины.Я отстаивал позицию, которая гудящей толпе не очень нравилась. Но это было закалкой. Кроме того, я продолжал заниматься публицистикой в крупных изданиях. И после нескольких удачных прогностических публикаций мне вдруг открылся путь в политику.Сначала первый секретарь комсомола Анатолий Матвиенко пригласил в рабочую группу, которая делала политическую программу молодежной организации. Потом Матвиенко пошел работать председателем комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта Верховного Совета и позвал работать в секретариат Верховного Совета.Это была номенклатура. Для меня как для молодого человека это была хорошая зарплата. Ровно в три раза больше, чем у младшего научного сотрудника. Поэтому, начиная с 1990 года, я начал работать в аппарате Верховного Совета.- А у вас откуда такой хороший украинский язык?- Я хорошо учился в университете. Образование зависит от личных усилий человека. Ты можешь закончить МГУ, но остаться дураком. А можешь закончить Каменец-Подольский пединститут и стать хорошим историком, как академик Смолий.- И так, в 1990 году вы оказались в аппарате Верховной Рады...- В самом конце. В декабре.- И в том же году за несколько месяцев до вашего официального назначения на эту должность произошла "Революция на граните" - голодовка украинских студентов против действующей власти. Как вы отнеслись к этому акту?- Мне это было непонятно и несимпатично. Эти прекраснодушные молодые люди фактически подыграли двум вещам:Во-первых, они помогли Кравчуку продвинуться к абсолютной власти и отбросить от власти серьезных разумных хозяйственников, таких как председателя Совета Министров Украинской ССР Виталия Андреевича Масола.Во-вторых, они усилили "Демократический блок" с продажными и приспособленческими персонажами вроде того же Павлычко, который поэмы про Берия писал.А вообще я бы не преувеличивал значение "Революции на граните".Последние годы существования Советского Союза можно представить в виде огромных песочных часов, когда эти крупинки власти уходили из рук партийных органов и аккумулировались либо в структурах исполнительной власти, либо в парламентах. В этом смысле "революция" выглядела больше как яркий стикер. Может быть, она дала почувствовать самостоятельность молодым ребята с западной Украины и закалила их. В каком плане? Они поняли, что приходить к власти можно силовым хулиганским путем.- Раз уж мы вспомнили о Кравчуке. Вам приходилось с ним пересекаться?- Конечно. Как председатель Верховного Совета он был доступен.Осенью 1991 года Матвиенко собрал молодых политиков в зале и сказал, что будет большая трехчасовая встреча с Кравчуком. Они ему стали говорить: "Давайте разорвем все связи и не будем поставлять продукцию". До истерики радикализовывали обстановку. А когда мне дали слово, я начал говорить правильные вещи, что без кооперации с Россией нас ничего хорошего не ждет. В общем, я сказал все, за что мне не было стыдно.Встреча закончилась. Я подошел к Матвиенко и спросил:- Анатолий Сергеевич, а что Кравчук так активно говорил?- Сказал: "Не перебивайте его. Пусть появится второй берег"Он был очень хорошо подкован идеологически и прекрасно говорил. Но когда стало понятно, что экономика рушиться, ему нечего было предложить. Он не знал, за что хвататься.- Как бы вы оценили роль Кравчука в распаде Советского Союза?- Сам Кравчук свою роль в распаде Советского Союза оценивал высоко. Я бы оценил его роль как мизерную. Если бы не стычка Ельцина и Горбачева, он бы занял совершенно правильную позицию. Если бы Горбачев ему прямо сказал, что за попытку нарушить конституцию СССР и закон о выходе советской республики он может попасть в тюрьму, мы бы увидели другого Кравчука. А так он просто плыл по течению и подбирал власть, валившуюся из рук Центра.- Вернемся к вашей работе в Верховной Раде. Как вы впервые познакомились с Кучмой, который на тот момент был премьер-министром Украины?- Очень забавно.Тогда самым популярным изданием на Украине был "Киевский вестник". Это была новая газета с огромным тиражом, возникшая уже на рубеже независимости. Они заказали у меня большую аналитическую статью, которая вышла с таким названием: "Кравчук делает первый ход, но Плющ как всегда выигрывает". О шла речь?Верховный Совет долго не мог избрать премьер-министра. Кравчук пытался продвинуть свою кандидатуру, чтобы сконцентрировать власть в своих руках. А Верховный Совет под руководством Ивана Плюща тогда уже начал играть свою роль. Они свергли близкого к Кравчуку и достаточно сильного премьера Витольда Фокина. Эта затянувшаяся пауза всех занимала. Это была интрига номер один. И я написал, что Кравчук будет двигать свою креатуру, которая не соберет голосов, после чего начнется реванш "красных директоров". Премьером станет совершенно неизвестный молчаливый депутат, который до этого ни разу не выступил с трибуны. Директором самого большого на Украине завода "Южмаш" был Кучма. И самое главное, что я написал, что Кучма впервые наберет больше 300 голосов.Все так и произошло.Более того, соавтором этого правительства был Плющ, который хотел значительную часть власти перевести под свое крыло. Он понимал, что в тандеме с Кучмой они смогут превратить власть на Украине из монополии Кравчука в некое подобие триумвирата.Через какое-то время я получил два повышения в Верховном Совете и имел самый простой аппарат правительственной связи. Вертушка с четырьмя цифрами. Вдруг позвонил телефон. Голос незнакомый:- Здравствуйте. Я министр Кабинета министров Лобов. Я бы хотел с вами познакомиться.Приехал. Познакомился. Поначалу говорили ни о чем. "Где работали"? "Где учились?" "Что вам интересно"? "Правда, что вы кандидат наук?". Потом он сказал: "Я заеду за вами вечером. Хочу вас познакомить с одним интересным человеком". Сели в машину и поехали.Едем за город. А он был человеком со специфической внешностью – мафиозно-грозный. Выехали из города. Я еще думаю: "Куда он меня везет? По голове можно было дать и в подворотне". Приехали в правительственную больницу "Феофания". Она на тот момент была далеко в лесу. И вот он меня привел к только что избранному премьером Кучме, которому сразу же после избрания сделали сложную операцию по удалению щитовидной железы.У него на столе лежали несколько моих публикаций. Он по ним начал задавать вопросы. Потом предложил мне с ним поработать. И я сразу же стал руководителем пресс-службы Кабмина. Это была моя инициатива, потому что Кабмин не умел вести информационную политику. Тогда министры бежали от журналистов. Испуг и неумение говорить на камеру было фантастическим.И вот так работать мы начали в ноябре 1992 года и работали до его отставки в 1993 году.- Каким Кучма был руководителем и человеком на заре вашего знакомства?- Он очень изменился. Я считаю, что когда он познакомился с Пинчуком, его как будто укусила ядовитая змея. Не знаю, чем он его отравил и как он его кусал, но Леонид Данилович под влиянием Пинчука сильно изменился.Сначала Кучма был ярким работоспособным человеком, умеющий слушать чужое мнение. Даже когда он стал президентом, то на первом сроке с 1994 по 1999 год с ним можно было работать. Ему был интересен не захват банковских, промышленных и сырьевых активов, а создание новой конституции, демаркация границы и организация государственной службы. Он интересовался законопроектами. Даже когда он стал президентом, то попросил привезти ему несколько популярных книг об истории Украины.То есть в первые четыре года Кучма — это на 99% о государстве и очень редко о себе.Скажем, был один из его помощников, который пришел из бизнеса. Он закрывал его минимальные потребности: пара хороших костюмов, рубашка. Хотя какие-то накопления как у директора завода у него были.Кучма был доброжелательным человеком. Когда он перестал быть премьером и ушел в оппозицию, он возглавлял Союз промышленников и предпринимателей Украины, от которого поехал в командировку в Германию. Я был потрясен. Он мне привез в подарок кашемировое пальто, которое стоило как моя зарплата за три года. Я отбивался, но он настаивал: "Бери, это специально тебе. Мне этот размер не подойдет".Кучма был трогательным. Ему ничего не стоило заехать к нам с женой в однокомнатную квартиру на Подоле, чтобы просто попить чаю. А изменился он с 1996 года и на втором сроке.- Вернемся к вашей работе в правительстве. Можно ли сказать, что вы были имиджмейкером Кучмы?- Слова такого я тогда не знал, но, наверное, да. Мы много хороших вещей тогда придумали. Я бы сказал, что правительство Кучмы — это галопирующая инфляция при галопирующем росте авторитета и популярности премьер-министра. Цены все выше, рейтинг Кравчука падает, а рейтинг Кучмы растет. Наверное, это можно приписать моей заслуге имиджмейкера.Правда, эту заслугу я бы разделил с руководителем группы его советников Виктором Чайкой (талантливый журналист из Днепропетровска, который занимался подготовкой речей Кучмы) и главным придумщиком из советников по политическим вопросам Петром Леликом.- Был ли связан рост популярности Кучмы еще и с тем, что он поднимал тему сотрудничества с Россией?- Безусловно. Кучма поднимал тему восстановления кооперационных связей с Россией. А самое главное, что он был более народным. В отличие от Кравчука в накрахмаленной рубашке, в отличном галстуке и породистом костюме, Кучма со своей водолазкой и простыми словами, что без дружбы с Россией и Белоруссией Украина не выживет, был ближе и понятнее нормальным людям.- Когда возникла тяжелая ситуация в экономике, был создан "Межрегиональный блок реформ" во главе с Кучмой и Владимиром Гриневым. Какую роль сыграл в этом тандеме этот полузабытый политик?- В то время Гринев был заместителем председателя парламента Украины. Доктор технических наук. Хорошо выступал. Вместе с Кучмой они представляли восточную Украину в тандеме Днепропетровска и Харькова.С выборами президента 1994 года было все проще и сложнее. Это уникальные выборы. Никто не верил, что вся избирательная кампания в 50 миллионной стране стоила штабу Кучмы всего 100 тысяч долларов. Не было ни политтехнологов, ни агентств, которые бы собирали подписи и вели агитацию. Это была кампания, построенная на добровольчестве.Кучма поначалу не хотел баллотироваться. Он был уверен, что проиграет Кравчуку. Потом приехали высокопоставленные лоббисты из Сената и Госдепа США, которые стали прощупывать ситуацию: "Есть ли шансы у Кучмы?" и "Что это за человек". И вот весной 1994 года за несколько месяцев до выборов меня пригласили в США. Это был такой разведывательный визит.Мы встречались с помощником президента США по национальной безопасности Энтони Лейком и даже пересеклись в коридоре с вице-президентом Альбертом Гором, который как бы на обед зашел к Лейку. Они предложили в апреле привезти Кучму в США.Первый визит в США мы совершили с Петром Леликом. Человек он был уникальный. Я до сих пор не понимаю: то ли он самородок, то ли он агент всех разведок. Но два его продукта были удивительными.Он в 1989-1990х годах воспитал Черновола как первого некоммунистического руководителя области. Придумал вместе с ним идею "галицкой ассамблеи". Потом они с Черноволом рассорились. А в 1992 году он стал советником Кучмы по внутренней политике. Не бросил его, как многие, а перешел вместе с ним в Союз промышленников. И он первый выдвинул идею, что Кучма может стать президентом.Лелик родом с западной Украины. Говорил он отрывисто и даже загадочно. Мог полчаса разговаривать с Кучмой, но не достичь никакого результата. А я, видимо, разъяснял это с большим педагогическим талантом. Ему удавалось передать Кучме 10-15% информации, а мне – 70-80%.- Генератор идей и реализатор?- Часть идей была тоже моя. Мне, например, удалось убедить Кучму баллотироваться на его родине - в Новгород-Северском избирательном округе. Самые северные районы Украины. Там его родное село. Это интересный уголок, где сходятся границы Украины, России и Белоруссии. Там специфический говор из трех языков. Самый активный партизанский край. И там гордость людей за земляка, который стал лауреатом Ленинской премии и строил баллистические ракеты (в том числе знаменитую "Сатану"), была настолько велика, что явка перевалила за 97%.Кучма в первом туре там набрал 98%. Это был результат №1 по всем выборам на Украине. Именно поэтому это была заявка на президентскую кампанию.Кравчук потом говорил, что не мешал демократическим выборам. Это на 90% неправда. Мешал и очень сильно. Через силовые структуры и через саму организацию выборов. Например, сбор подписей был объявлен на 10-12 дней, и Кравчук объединил все эти дни с конца апреля по 9 мая, когда праздники. Основа электората Кучмы - большие заводы. А люди разъехались на рыбалку и на дачу. Это же 1994 год. Инфляция. Люди думали о картошке и запасах на зиму.В некоторых областях по команде министра внутренних дел и министра обороны приезжали высокие чиновники в милицейских и армейских погонах, отбирали у наших доверенных лиц листы с подписями и рвали их. Хорошо еще, что были связи среди рыночных торговцев (бывших доцентов технических вузов), которые, например, в Запорожье, спасли все, что провалил Богуслаев.Богуслаев обещал 30 тысяч подписей за Кучму в Запорожской области, но ни одной не собрал. И таких было немало, кто обещал золотые горы, а потом занял типичную украинскую позицию "Моя хата с краю". Я потом после победы Кучмы на выборах три года был главой его администрации. И ровно столько же Богуслаев в администрацию не заходил. Я, игнорируя команды президента, вычеркивал его из списков и не приглашал. Только потом он расцвел как один из столпов промышленности и соавтором побед Партии Регионов.Так вот мы повезли Кучму с большой делегацией промышленников в США. Там его ощупывали и осматривали. Не думаю, что американцам он сильно понравился, но у них была информация, что Кравчук может проиграть, поэтому они вели себя достаточно лояльно.Когда мы были в США, нам надо было подписать заявление в ЦИК. В последний день (там еще разница во времени) Кучма сказал: "Не буду подписывать. Ничего не выйдет". Но ночью я уговорил его подписать. Ночью оно полетело факсом в Киев, заверенное печатью гостиницы, где мы жили.Я звоню в Киев. Там на хозяйстве был Лелик. Чем он еще был уникален? Он мог расписаться за всех, с кем работал: за Черновола, за Кравчука, за Кучму, за меня, за Плюща. Ни одна графологическая экспертиза не могла бы установить, где чья подпись. Он за Кучму расписывался красивее, чем Кучма. С президентом мы в такие игры не играли, но сейчас это было необходимо. Звоню Лелику и говорю: "Лови факс, Петр Васильевич". Он ответил: "Зачем ты меня разбудил посреди ночи? Успокойся. Я еще в пять часов сдал в ЦИК правильное заявление с красивой подписью".Мы потом вернулись в Киев и заявление поменяли. Но в ЦИК в 1994 году было подано три заявления. С красивой подписью Кучмы от Лелика, с факсовым заявлением и настоящая.И таких анекдотов было очень много.Допустим, не было людей, чтобы разгрузить печатную продукцию. Таможня по команде Кравчука забрала нашу продукцию, которую мы напечатали в Брянской области. Потом ехали лесными тропами и сами разгружали. Позднее вокруг этого родились красивые легенды, что якобы идеологами избирательной кампании вокруг Кучмы были Небоженко, Разумков и Литвин. Ничего подобного.- А кто был?- Двухголовое существо. Если не византийский орел, то украинский сокол: я и Лелик. Все было на наших придумках.Литвин работал в группе спичрайтеров за деньги. Разумков (хотя он был мой друг и талантливый человек) был настолько потрясен, что Кравчук в первом туре набрал больше, что забрал жену с сыном (будущего спикера Рады Дмитрия Разумкова) и исчез. До второго тура он две недели не появлялся. Уже после победы я его разыскал и сказал: "Кучма не сердится. Возвращайся на работу".Это была короткая и спонтанная кампания. Основные организационные задачи тянул Пустовойтенко, а идеологические (что говорить, в какую область ехать, с кем встречаться) – я и Лелик. На телевидение Кучму не пускали, поэтому мы обратились в региональные газеты. Там поздравляли с днем рождения и писали об успехах доярок с трактористами, но, время от времени, публиковали большие материалы. И я написал статью: "Как подрезали крылья премьеру Кучме" о противостоянии Кучмы и Кравчука.Конечно, она была с передержками и публицистической: "У нас был премьер, который все хотел для народа и для дружбы с Россией, а отрезанный от реальной жизни президент ему мешал". Но эта статья была перепечатана в разных районных, городских и областных газетах более 600 раз. Более того, я поехал в Москву и договорился с покойным Аркадием Вольским (председателем российского Союза промышленников и предпринимателей), чтобы невероятно популярное на тот момент российское телевидение дало несколько материалов с Кучмой.Когда Кучму объявили победителем, я звонил начальнику управления государственной охраны и говорил:- На работу в Союз промышленников фактически приходит президент Украины. Нужна охрана.- У меня нет команды.И охрана не появилась до дня инаугурации.Что еще Кучма долго припоминал?Он часто мог взбунтоваться и сказать: "А я не буду это делать". Начиналось увещевание и конфликты. Я на собрании спичрайтеров и доверенных лиц прямо сказал: "Только одно может остановить нас на пути к победе – наш кандидат. Все остальное мы преодолели". И вот между первым и вторым туром он вдруг говорит: "Это безнадежно. Я поеду в Днепропетровск. Буду там голосовать". Хотя он был единственным, кто мог остановить фальсификации и вбросы.Он уехал в Днепропетровск. Остались мы – группа пацанов. Самым взрослым из этой бригады был Лелик. Ему было 34 года. Мне было 30. Но две вещи выручило. Я понимал, что Кравчук сильнее: и по опыту в политике, и по ораторскому мастерству. Но Кравчук дал пенку, когда согласился на прямые дебаты с Кучмой.Это были первые на постсоветском пространстве дебаты кандидатов. Вначале каждый выступал из студии центрального телевидения Украины с 10-минутной речью, а потом люди с площади с четырех микрофонов задавали им вопросы. Мы послали туда своих ребят, которые оккупировали все четыре микрофона. И первый вопрос сверкающему и благородно седому Леониду Макаровичу в прямом эфире задавал мой родной брат, в то время студент Харьковской юридической академии. Подошел и демонстративно на русском сказал:- "Леонид Макарович, вы все время говорите, что во время вашего президентства жить стало лучше. Жить стало лучше вам? Или есть надежда, что будет лучше жить и нам?".Кравчук поплыл. Потом второй вопрос задали Кучме:- Что вы сделаете, чтобы поднять зарплаты?- Восстановлю кооперационные связи с Россией.Они поздно сообразили. Прибежала на площадь милиция, начала хватать наших за шиворот и подводить к микрофонам дядек в вышиванках и с усами. У них заготовок не было. Но они понимали, что усы символизировали плачущую Украину. В общем, Кравчук считал, что за счет ораторского мастерства он Кучму размажет, но эти дебаты прошли по-другому.Я знал, что замес идет крутой. Выборы будут провозглашены так, как нужно Кравчуку. Но тогда все же был определенный страх перед иностранной прессой. Такой бандитизм, как сейчас, казался кафкианством, который никогда не может прийти на украинскую землю. И в 6-7 часов утра передают новости, что победил Кравчук. Чтобы это переломить, я на свой страх и риск провожу пресс-конференцию в нашем штабе.У нас был параллельный подсчет голосов. Я достаю бумажку и начинаю по участкам и округам озвучивать цифры.- В чем была фальсификация?- Я, например, знаю, что в Белоцерковском округе Кравчук получил 30 тысяч голосов, а Кучма – 18 тысяч. Но я не озвучиваю это как 30 и 18. Я говорю: 30 512 голосов и 18 731 голос. А пресс-конференция в прямом эфире. Сидит председатель Центризбиркома. Команда Кравчука смотрит свои цифры. Они совпадают. Но они не смотрят третью, четвертую и пятую после тысячных. Их ошеломляет набор цифр.Такой пресс-конференции в моей жизни больше никогда не было. Это было шоу. Журналисты висели на люстрах. Информация появилась и разлетелась.Кравчук, понимая, что цифры соответствуют, остановил фальсификации. И где-то с 12 часов государственное и телевидение начало жевать пленку, что голоса считают, а потом – что победил Кучма. Цифры совпадали. И когда я увидел, что явка в Донецке и Луганске выше на несколько процентов, я понял, что "демократические силы", сплотившиеся вокруг Кравчука, ничего не смогли сделать.Основным бастионом фальсификации выборов на Украине и тогда, и сейчас (российские политтехнологи и Партия Регионов не хотели это учитывать) были три области: Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская. Там всегда голосование не соответствует реальному участию. Там огромное количество населения на заработках в Европе, но явка всегда за 92%. А еще там сильны родственный связи. Бабуля Христина приходит и приносит 10-15 паспортов всех родичей. А если ее не хотят регистрировать, то она возмущается: "Вы же враги Украины".В общем, они всегда воровали проценты. А у нас в штабе всегда были связи. Понятно, что нельзя пугать и хамить. Но мне было 30 лет. Я звоню львовскому губернатору и говорю: "Вы совсем уже взбесились? Никакие фальсификации не помогут, даже если проголосуют еще три состава Лычаковского кладбища. Сдавайте. Еще успеете извиниться и поздравить президента". Они начинают перекладывать голоса в другую сторону и не сдают результаты. Переложили с 1% до 3,5%.Я серьезно говорю, что у них голосовали все. И живой, и мертвый, и, по Тарасу Шевченко, еще не родившийся.Тем не менее, 1994 год показал, что здравый смысл и стремление жить в дружбе с Россией на Украине, несмотря на националистическую обкатку, возобладал. Тогда и люди были более девственны в своем сознании.- Давайте вернемся к Межрегиональному блоку реформ.- У Кучмы не было никакой партии, но ему была нужна хоть какая-то поддержка. Гринев приехал к Леониду Даниловичу, и по его инициативе было принято решение создать этот блок. Конечно, мы надеялись на более значимые результаты, но все же несколько десятков людей прошло под флагом МБР.Беда и гибель этого блока состояла в том, что с помощью хитрого избирательного законодательства, нарисованного Кравчуком, окончательное решение принимал не Центризбирком, а сама Рада. И они не дали Гриневу возможность стать депутатом парламента. Объединились националисты и получившие во втором созыве большое количество голосов левые силы (коммунисты и социалисты), которые не любили Гринева.Дважды вопрос поднимался, но дважды проголосовали против. Не дали они Гриневу возглавить этот блок.- Обсуждалось ли в вашей команде, кто какую должность займет? Сразу ли вам предложили должность руководителя администрации президента?- Не обсуждалось. Это сейчас люди делят посты до того, как состоится победа. Но Кучма меня спрашивал, о чем я мечтал. А я уже тогда мечтал остановить нарастающее националистическое безумие, которое осталось после Кравчука и вице-премьера Николая Жулинского. Это его ближайший друг. Гуманитарий. Один из авторов украинизации, который даже язык калечил в пользу его полонизации. Хотя был стукачом и агентом КГБ. Как и многие.Кучма спрашивал:- Кем ты бы хотел работать?- Заместителем председателя правительства. Гуманитарный блок.А бывший руководитель штаба Валерий Пустовойтенко должен был, по моим расчетам, возглавить аппарат президента. Это было само собой разумеющееся.За несколько дней до инаугурации Кучма собрал журналистов, которым он больше всего доверял. Они вели неформальную беседу. И вдруг Саша Мартыненко (основатель "Интерфакс-Украина" и мой давний друг) забегает ко мне в кабинет и с выпученными глазами кричит: "Отойди от телефона".Я отошел. Он звонит в Москву и начинает писать факс. Причем звонит ни кому-нибудь, а руководителю "Интерфакса" Михаилу Комиссару. И он диктует: "Первый визит будет туда-то. Восстановление связи с Россией". А потом вдруг резко сменил тему: "Вновь избранный президент Украины объявил о своих первых назначениях. Руководить аппаратом президента будет руководитель избирательной кампании".Я кручу пальцем у виска, но Саша продолжает диктовать. Я иду к Кучме. Встречаю в коридоре Пустовойтенко. Он шел на меня так, как Командор шел на Дон Жуана. Каменные шаги и непроницаемое лицо. Я говорю: "Здравствуйте, Валерий Павлович". Он в ответ бросил что-то типа: "Обманул, обхитрил" и ушел.Для него это был большой личный удар, который на несколько лет напрочь испортил наши отношения. Только потом через несколько лет мы нашли точки соприкосновения во время войны с главным жуликом и коррупционером Лазаренко.Захочу к Кучме. Говорю о том, что только что "Интерфакс" сообщил. Он ответил: "Да, я так решил". И, как ни в чем не бывало, стал нарезать задачи. В частности, мне удалось реализовать решение, которое я считал очень важным. Впервые на постсоветском пространстве красиво прошла передача власти.Кучма после всех обид не хотел звонить Кравчуку. Кравчук тоже не хотел. Я еду к секретарю администрации Хоменко, который брал меня на работу. Говорю:- Николай Григорьевич, жизнь продолжается. Давайте съездим к Леониду Макаровичу.- Да нет, он тебя знать не хочет. Одна твоя статья "Как обрезали крылья Кучмы" чего стоит. Это же фальшивка.Хотя там были и другие находки. Например, мне удалось найти две предвыборных листовки Кравчука образца 1980 и 1990 года. Он баллотировался от своей родной Ровенской области. Сначала рассказывал: "У нас была прекрасная семья. Мы помогали нашим бойцам – красным партизанам. Мама отправляла малюсенького Леню в 8 лет на опушку леса. Он нес три картошки и два кусочка хлеба. Слушал вой волков. Приходил дядька из леса и благодарил". А в 1990 году он рассказывал ровно то же самое про три картошки и опушку леса, только маленький Леня относил это все бандеровцам. "Спасибо тебе, мальчик. Борцы за независимость Украины тебя всегда будут помнить".Я сделал две качественные ксерокопии этих листовок на одной странице и распечатал в 3 миллионов экземпляров с подписью: "А где же правда? Какой именно дядька вышел из леса?".За это тоже Леонид Макарович меня терпеть не мог.Я говорю Хоменко: "В Таджикистане – война. В Грузии – ужас. В Азербайджане сторонники Алиева свергли Эльчибея. Зачем нам это?". Он согласился.Поехали к Кравчуку. Заходим в его кабинет. Я этот кабинет навсегда запомнил. Я ни у одного из президентов такого больше не видел. Ни у Ельцина, ни у Назарбаева. Высокий письменный стол. Кожаное кресло. А рядом – не приставной столик с креслом, а два низких кофейных кресла. То есть какого бы ты роста ни был, у тебя глаза на уровне полированной крышки, и ты видишь под гербом Украины возвышающуюся фигуру президента. Поэтому я сразу же сел на подлокотник.Леонид Макарович опешил:- Вам же неудобно.- Да мне неудобно, когда я вас не вижу.На самом деле разговор был серьезный.Согласно конституции, новоизбранный президент присягает на конституции в зале Рады. Кравчук не согласился прийти в зал. Это потом уже присутствовали уходящий и приходящий президенты. Правда, деревенщина Ющенко в 2004 году отказался пускать в зал проигравшего Януковича и не пригласил Кучму. Принимал присягу в пустом зале.Кравчук согласился приехать к официальной резиденции в Мариинском дворце, чтобы на камеру пожать руку и передать ядерный чемоданчик. Была красивая передача власти. Но Кравчук не был бы представителем западной Украины, если бы не попытался и здесь подставить ножку. Проходит присяга. Кучму провожает председатель Рады. Выходят на улицу. Прекрасная погода. Все фотографируются.В это время прибегает офицер охраны и говорит: "Кравчук из резиденции еще не выехал". А мы знаем, что от здания парламенты до Мариинского дворца идти всего 5-7 минут. Заминка. Кучма психует. Что ему делать? Идти назад в зал? Прийти в Мариинский дворец и там ждать Кравчука? Он поворачивается и говорит: "Это твои дурацкая затея с передачей власти". А рядом была толпа празднично настроенных людей. Я говорю: "Идите и пообщайтесь с ними".Он подходит к людям. Общается. Руки жмет. Так проходит минут 15. У меня вторые глаза вырастают на затылке, и я слышу, что прошелестели машины Кравчука. Он ездил на БМВ. Понял, что они едут во дворец. Мы прощаемся и медленно идем.Заходим в парк дворца. Там стоит Кравчук. И дальше облетевшая новость мир, что даже на постсоветском пространстве возможна цивилизованная передача власти. Оба Леонида разговаривают и смахивают слезинки. Прекрасная была фотография. Никакого банкета потом не было. Просто прием был.Какие-то люди, которые больше всех воевали с Кучмой, рассказывали, как они в одном пионерском отряде собирали шишки и металлолом. Вот тут украинство развернулось во всей красе. Свергли гетмана – надо лизнуть сапоги новому гетману.

https://ukraina.ru/20241016/1058091068.html

https://ukraina.ru/20260518/bolshoy-skachok-kak-zapad-iz-prezidenta-kuchmy-sdelal-prestupnika-chtoby-otorvat-ukrainu-ot-rossii-1079126037.html

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