Сводка СВО за ночь: 249 БПЛА сбито, блэкаут в Херсонской области - 14.06.2026 Украина.ру
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Сводка СВО за ночь: 249 БПЛА сбито, блэкаут в Херсонской области
Сводка СВО за ночь: 249 БПЛА сбито, блэкаут в Херсонской области - 14.06.2026 Украина.ру
Сводка СВО за ночь: 249 БПЛА сбито, блэкаут в Херсонской области
За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 249 украинских дронов над несколькими регионами. Введены временные ограничения в аэропорту Костромы, а Херсонская область осталась без света из-за технологических нарушений. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-14T08:02
2026-06-14T08:02
спецслужба
сво
спецоперация
россия
евгений балицкий
украина.ру
росавиация
вооруженные силы украины
херсонская область
запорожье
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🟥 Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Костромы. Об этом сообщили в Росавиации;🟥 ПВО за ночь сбила 249 украинских беспилотников над регионами России, передает Минобороны РФ:🟥 ВС РФ нанесли удары по целям ВСУ в оккупированном Запорожье, ДНР, Сумах, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях;🟥 В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область украинские БПЛА уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется;🟥 Обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Информация о повреждениях уточняется;🟥 Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает губернатор Михаил Евраев.🟥 Херсонская область была полностью обесточена из-за технологических нарушений в энергосистеме Запорожской области, сообщает "Херсонэнерго".В данный момент в районе Мелитополя сохраняется высокая активность украинских дронов, работает ПВО. Об этом сообщает губернатор Евгений Балицкий.14 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что российские ВКС нанесли точный удар по херсонскому заводу "Заряд", который работает на нужды украинского ВПК. Использовались бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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спецслужба, сво, спецоперация, россия, евгений балицкий, украина.ру, росавиация, вооруженные силы украины, херсонская область, запорожье
спецслужба, СВО, Спецоперация, Россия, Евгений Балицкий, Украина.ру, Росавиация, Вооруженные силы Украины, Херсонская область, Запорожье

Сводка СВО за ночь: 249 БПЛА сбито, блэкаут в Херсонской области

08:02 14.06.2026
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 249 украинских дронов над несколькими регионами. Введены временные ограничения в аэропорту Костромы, а Херсонская область осталась без света из-за технологических нарушений. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Костромы. Об этом сообщили в Росавиации;
🟥 ПВО за ночь сбила 249 украинских беспилотников над регионами России, передает Минобороны РФ:
🟥 ВС РФ нанесли удары по целям ВСУ в оккупированном Запорожье, ДНР, Сумах, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях;
🟥 В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область украинские БПЛА уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется;
🟥 Обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Информация о повреждениях уточняется;
🟥 Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает губернатор Михаил Евраев.
🟥 Херсонская область была полностью обесточена из-за технологических нарушений в энергосистеме Запорожской области, сообщает "Херсонэнерго".
В данный момент в районе Мелитополя сохраняется высокая активность украинских дронов, работает ПВО. Об этом сообщает губернатор Евгений Балицкий.
14 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что российские ВКС нанесли точный удар по херсонскому заводу "Заряд", который работает на нужды украинского ВПК. Использовались бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
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