https://ukraina.ru/20260614/svodka-svo-za-noch-249-bpla-sbito-blekaut-v-khersonskoy-oblasti-1080177497.html
Сводка СВО за ночь: 249 БПЛА сбито, блэкаут в Херсонской области
Сводка СВО за ночь: 249 БПЛА сбито, блэкаут в Херсонской области - 14.06.2026 Украина.ру
Сводка СВО за ночь: 249 БПЛА сбито, блэкаут в Херсонской области
За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 249 украинских дронов над несколькими регионами. Введены временные ограничения в аэропорту Костромы, а Херсонская область осталась без света из-за технологических нарушений. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-14T08:02
2026-06-14T08:02
2026-06-14T08:02
спецслужба
сво
спецоперация
россия
евгений балицкий
украина.ру
росавиация
вооруженные силы украины
херсонская область
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078477093_0:300:3071:2027_1920x0_80_0_0_b9c2ff378e58ef2d881f143bf6468a91.jpg
🟥 Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Костромы. Об этом сообщили в Росавиации;🟥 ПВО за ночь сбила 249 украинских беспилотников над регионами России, передает Минобороны РФ:🟥 ВС РФ нанесли удары по целям ВСУ в оккупированном Запорожье, ДНР, Сумах, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях;🟥 В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область украинские БПЛА уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется;🟥 Обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Информация о повреждениях уточняется;🟥 Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает губернатор Михаил Евраев.🟥 Херсонская область была полностью обесточена из-за технологических нарушений в энергосистеме Запорожской области, сообщает "Херсонэнерго".В данный момент в районе Мелитополя сохраняется высокая активность украинских дронов, работает ПВО. Об этом сообщает губернатор Евгений Балицкий.14 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что российские ВКС нанесли точный удар по херсонскому заводу "Заряд", который работает на нужды украинского ВПК. Использовались бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
херсонская область
запорожье
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078477093_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_bebdfb57dd535e47cc9218a548143226.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецслужба, сво, спецоперация, россия, евгений балицкий, украина.ру, росавиация, вооруженные силы украины, херсонская область, запорожье
спецслужба, СВО, Спецоперация, Россия, Евгений Балицкий, Украина.ру, Росавиация, Вооруженные силы Украины, Херсонская область, Запорожье
Сводка СВО за ночь: 249 БПЛА сбито, блэкаут в Херсонской области
За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 249 украинских дронов над несколькими регионами. Введены временные ограничения в аэропорту Костромы, а Херсонская область осталась без света из-за технологических нарушений. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Костромы. Об этом сообщили в Росавиации;
🟥 ПВО за ночь сбила 249 украинских беспилотников над регионами России, передает Минобороны РФ:
🟥 ВС РФ нанесли удары по целям ВСУ в оккупированном Запорожье, ДНР, Сумах, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях;
🟥 В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область украинские БПЛА уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется;
🟥 Обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Информация о повреждениях уточняется;
🟥 Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает губернатор Михаил Евраев.
🟥 Херсонская область была полностью обесточена из-за технологических нарушений в энергосистеме Запорожской области, сообщает "Херсонэнерго".
В данный момент в районе Мелитополя сохраняется высокая активность украинских дронов, работает ПВО. Об этом сообщает губернатор Евгений Балицкий.
14 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что российские ВКС нанесли точный удар по херсонскому заводу "Заряд"
, который работает на нужды украинского ВПК. Использовались бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру