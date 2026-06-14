"Ломают все": Алехин рассказал, как ТОСы выжигают командные пункты ВСУ и точки запуска БПЛА - 14.06.2026 Украина.ру
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"Ломают все": Алехин рассказал, как ТОСы выжигают командные пункты ВСУ и точки запуска БПЛА
"Ломают все": Алехин рассказал, как ТОСы выжигают командные пункты ВСУ и точки запуска БПЛА - 14.06.2026 Украина.ру
"Ломают все": Алехин рассказал, как ТОСы выжигают командные пункты ВСУ и точки запуска БПЛА
На Харьковском направлении, по словам Алёхина, "Солнцепеки" применяют по полной программе, а также активно используют ФАБы и КАБы. Тяжёлые огнемётные системы защищают от дронов за счёт маскировки и частой смены позиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2026-06-14T06:00
2026-06-14T06:00
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Журналист поинтересовался, какие именно тяжёлые огнемётные системы применяются на Харьковском направлении — традиционные "Солнцепеки" или новые образцы вроде "Тосочки" и "Дракона"."Насчет "Дракона" не скажу. А "Солнцепеки" применяют по полной программе. ФАБы и КАБы тоже активно используем. Я когда на дачу езжу в сторону Курска, самолеты так гудят, что мама не горюй. Оттуда летят бомбить", — заявил Алёхин.На вопрос о том, как "Солнцепеки" прикрывают от дронов, учитывая их небольшую дальность стрельбы, эксперт ответил, что это происходит за счет маскировки и частой смены позиций. "Он же не стоит на месте. Он в течение дня два-три раза меняет позиции. В чистое поле никто их не выгоняет. Так у нас раньше только с "Панцирями" делали. Пару раз прилетело, потом ставить перестали", — ответил эксперт на вопрос о защите "Солнцепеков" от дронов ВСУ.Алёхин добавил, что "Солнцепеки" "ломают все", в основном нанося удары по командным пунктам ВСУ — например, по замаскированному командному пункту полка, а также уничтожают пункты управления БПЛА."Ну как бьют? Выжигают", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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"Ломают все": Алехин рассказал, как ТОСы выжигают командные пункты ВСУ и точки запуска БПЛА

06:00 14.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День первый
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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На Харьковском направлении, по словам Алёхина, "Солнцепеки" применяют по полной программе, а также активно используют ФАБы и КАБы. Тяжёлые огнемётные системы защищают от дронов за счёт маскировки и частой смены позиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Журналист поинтересовался, какие именно тяжёлые огнемётные системы применяются на Харьковском направлении — традиционные "Солнцепеки" или новые образцы вроде "Тосочки" и "Дракона".
"Насчет "Дракона" не скажу. А "Солнцепеки" применяют по полной программе. ФАБы и КАБы тоже активно используем. Я когда на дачу езжу в сторону Курска, самолеты так гудят, что мама не горюй. Оттуда летят бомбить", — заявил Алёхин.
На вопрос о том, как "Солнцепеки" прикрывают от дронов, учитывая их небольшую дальность стрельбы, эксперт ответил, что это происходит за счет маскировки и частой смены позиций.
"Он же не стоит на месте. Он в течение дня два-три раза меняет позиции. В чистое поле никто их не выгоняет. Так у нас раньше только с "Панцирями" делали. Пару раз прилетело, потом ставить перестали", — ответил эксперт на вопрос о защите "Солнцепеков" от дронов ВСУ.
Алёхин добавил, что "Солнцепеки" "ломают все", в основном нанося удары по командным пунктам ВСУ — например, по замаскированному командному пункту полка, а также уничтожают пункты управления БПЛА.
"Ну как бьют? Выжигают", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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