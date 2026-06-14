https://ukraina.ru/20260614/lomayut-vse-alekhin-rasskazal-kak-tosy-vyzhigayut-komandnye-punkty-vsu-i-tochki-zapuska-bpla-1080176221.html

"Ломают все": Алехин рассказал, как ТОСы выжигают командные пункты ВСУ и точки запуска БПЛА

"Ломают все": Алехин рассказал, как ТОСы выжигают командные пункты ВСУ и точки запуска БПЛА - 14.06.2026 Украина.ру

"Ломают все": Алехин рассказал, как ТОСы выжигают командные пункты ВСУ и точки запуска БПЛА

На Харьковском направлении, по словам Алёхина, "Солнцепеки" применяют по полной программе, а также активно используют ФАБы и КАБы. Тяжёлые огнемётные системы защищают от дронов за счёт маскировки и частой смены позиций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-06-14T06:00

2026-06-14T06:00

2026-06-14T06:00

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Журналист поинтересовался, какие именно тяжёлые огнемётные системы применяются на Харьковском направлении — традиционные "Солнцепеки" или новые образцы вроде "Тосочки" и "Дракона"."Насчет "Дракона" не скажу. А "Солнцепеки" применяют по полной программе. ФАБы и КАБы тоже активно используем. Я когда на дачу езжу в сторону Курска, самолеты так гудят, что мама не горюй. Оттуда летят бомбить", — заявил Алёхин.На вопрос о том, как "Солнцепеки" прикрывают от дронов, учитывая их небольшую дальность стрельбы, эксперт ответил, что это происходит за счет маскировки и частой смены позиций. "Он же не стоит на месте. Он в течение дня два-три раза меняет позиции. В чистое поле никто их не выгоняет. Так у нас раньше только с "Панцирями" делали. Пару раз прилетело, потом ставить перестали", — ответил эксперт на вопрос о защите "Солнцепеков" от дронов ВСУ.Алёхин добавил, что "Солнцепеки" "ломают все", в основном нанося удары по командным пунктам ВСУ — например, по замаскированному командному пункту полка, а также уничтожают пункты управления БПЛА."Ну как бьют? Выжигают", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.

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