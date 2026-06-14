https://ukraina.ru/20260614/nachalo-shturma-kazachey-lopani-ekspert-pro-novyy-uchastok-nastupleniya-v-kharkovskoy-oblasti-1080176815.html

Начало штурма Казачьей Лопани: эксперт про новый участок наступления в Харьковской области

Начало штурма Казачьей Лопани: эксперт про новый участок наступления в Харьковской области - 14.06.2026 Украина.ру

Начало штурма Казачьей Лопани: эксперт про новый участок наступления в Харьковской области

Подготовка к наступлению на Казачью Лопань велась на фоне обстрелов приграничья со стороны ВСУ. Противник использовал лесистую местность для укрепления обороны, понимая, что рано или поздно российские войска начнут штурм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2026-06-14T05:15

2026-06-14T05:15

2026-06-14T05:15

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Российские войска открыли новый участок наступления в Харьковской области. Освободив Шевченко и Граны, подразделения группировки "Север" начали штурм Казачьей Лопани — ключевого логистического узла ВСУ. Контроль над этим районом расширит буферную зону вдоль российской границы и создаст условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника.Журналист спросил о подготовительной работе, которую российские войска вели два месяца для открытия нового участка наступления на Казачью Лопань."Я бы тут не стал привязываться к датам. Просто обстановка на северо-востоке Харьковской области за последние полтора года недостаточно освещалась в СМИ. Только с конца 2025 года она стала попадать во фронтовые сводки. Но это не означает, что там все стояло на месте", — заявил Алёхин.По словам эксперта, всё это время ВСУ со стороны Казачьей Лопани обстреливали Белгородское приграничье с помощью дронов, ракет, ствольной артиллерии и РСЗО. Алёхин пояснил, что на этом участке местность представляет собой лесную зону, перемежающуюся балками, ставками, оврагами и полями, что позволяло противнику задействовать диверсионные группы и одновременно укреплять оборону."Он понимал, что рано или поздно наши войска будут что-то делать с Казачьей Лопанью", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Алехин: Россия сумела начать наступление на Сумы и Харьков за счет ручного управления войсками" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.

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