https://ukraina.ru/20260614/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-konflikt-s-polyakami-vo-lvove-i-s-donetskimi--v-zakarpate-1080171128.html

Западная Украина за минувшую неделю: конфликт с поляками во Львове, и с "донецкими" – в Закарпатье

Западная Украина за минувшую неделю: конфликт с поляками во Львове, и с "донецкими" – в Закарпатье - 14.06.2026 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: конфликт с поляками во Львове, и с "донецкими" – в Закарпатье

В городок Перечин на границе со Словакией переезжает очередной завод из Краматорска, выполняющий военные заказы. Местные недовольны, потому что их город может стать мишенью. Кроме того, приезжие, в отличие от закарпатцев, забронированы от мобилизации

2026-06-14T06:10

2026-06-14T06:10

2026-06-14T06:10

эксклюзив

краматорск

польша

львов

западная украина

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Конфликт с Польшей ударил по всем обществам нацменьшинств во ЛьвовеКонфликт Украины с Польшей, усилившийся после предоставления одному из подразделений ВСУ имени "героев УПА*", получил неожиданное продолжение во Львове. Здесь областной совет решил выселить из коммунального помещения общество польской культуры. А чтобы это не выглядело как антипольская акция, выбросить на улицу хотели и другие организации национальных и этнических меньшинств. Однако поляков защитила Варшава, что спасло от выселения общества лемков и гуцулов.Управление имуществом общей собственности Львовского облсовета в конце мая 2026 года обратилось к обществам национальных и этнических меньшинств с требованием освободить помещение в доме на площади Рынок, 17, в центре Львова, которое они используют более 30 лет. Речь шла об Обществе польской культуры Львовщины, немецкой культуры Deutsches Heim, чешской культуры "Чешская беседа", а также организациях русинских этнических меньшинств – "Гуцульщина", "Лемковщина", "Надсанье" и "Холмщина" (три последних, кстати, объединяют потомков переселенцев с территорий нынешней Польши, которые украинские националисты считают своими).Копию письма управления имуществом Львовского областного совета в адрес Общества польской культуры Львовщины обнародовал 8 июня депутат, экс-председатель Львовского облсовета Александр Ганущин. В нем говорится, что управление требует вернуть арендованное имущество (помещение площадью 111,5 кв. м), а именно в семидневный срок прибыть к балансодержателю, коммунальному предприятию "Недвижимость и имущество", для подписания актов приема-передачи арендованных нежилых помещений.Руководитель управления имуществом общей собственности Львовского облсовета Андрей Билоус подтвердил, что такое письмо действительно было направлено, и оно якобы связано с истечением срока договора аренды. Польское общество арендует помещение по льготной цене – 1 гривна за квадратный метр в месяц. "Балансодержатель КП "Недвижимость и имущество" проинформировал нас и польское общество, что ему нужно это помещение для собственных нужд. Это основание, чтобы разорвать договорные отношения", – заявил чиновник.Однако после реакции польской общественности и властей Львовский облсовет решил не выселять Общество польской культуры. "Учитывая обращение польского общества, общественности, рассматриваем вариант продления договора. Будем садиться и думать, как это правильно сделать – новый договор заключать, или этот продолжать на время военного положения", – отметил Билоус. По его словам, решение изменили, учитывая общественную реакцию и "чтобы не возмущать ситуацию".По мнению руководителя Общества польской культуры Эмиля Леговича, Львовский облсовет изменил свое решение о выселении только после вмешательства представителей польской власти. По его словам, о ситуации были проинформированы польский премьер, министр иностранных дел, парламент Польши, а также глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов**."Час тому я получил информацию от КП "Недвижимость и имущество", что нам продлевают аренду на год. Генконсул мне позвонил и сказал, чтобы я написал письмо исполняющему обязанности председателя облсовета Юрию Холоду, чтобы продлить договор", – рассказал Легович львовским журналистам 8 июня. Он считает, что инициаторы решения о выселении преследовали цель "создать недоразумение между поляками и украинцами"."Они поступили очень подло. Без всякого предупреждения, замечаний пришли и опечатали дверь, написали, что есть семь дней – и шуруй Вася. Это был шок. Они сделали это 29 мая (в этот день польский президент Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды Польши, ордена Белого Орла – ред.). Сейчас ситуация вроде бы нормализуется, но вонь пошла. Информация разошлась моментально. Уже и Сенат, и Сейм – все об этом знают", – добавил Легович.Руководитель польского общества убежден, что "кто-то положил глаз на это здание". В помещениях по пл. Рынок, по словам Леговича, проходят собрания, занимаются хористы, проходят частные занятия по польскому языку и еженедельные встречи членов общества. До начала СВО во Львовской области было более 17 тысяч представителей общества, из которых более 7 тысяч во Львове. "Сейчас война. Сколько уехали, а сколько осталось – тяжело говорить", – заметил он.При этом поляки фактически спасли от выселения из здания на площади Рынок остальные культурные общества. По словам руководителя управления имуществом Львовского облсовета, с ними также "упорядочат договорные отношения".Следует отметить, что в Польше действуют десятки лемковских обществ, имеющих поддержку на местном, региональном и национальном уровне. С 1983 года в Польше проходит фестиваль "Лемковская ватра", а на лемковском (одна из версий русинского) языке можно сдавать экзамены на аттестат зрелости.Переезд завода из Донбасса в Закарпатье вызвал протестыВладельцы Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ) из Краматорска в Донбассе активизировали перевозку оборудования предприятия в Перечин Закарпатской области, куда уже переехала половина сотрудников НКМЗ. Местные жители недовольны, потому что завод выполняет военные заказы, то есть Перечин может оказаться под ударом, написало 11 июня британское издание The Economist. При этом на ресурсах Новокраматорского машиностроительного завода нет информации о релокации предприятия в Закарпатье и о полном закрытии производства в Краматорске."НКМЗ, флагман краматорского машиностроительного сектора, только что объявил о своём закрытии и увольняет или переводит своих работников", – говорится в статье. Машиностроительный завод из Краматорска окончательно переезжает в город Перечин, расположенный вблизи границы со Словакией. Ранее здесь жили около 7 тысяч человек, а теперь к ним добавились переселенцы с Востока – люди и целые предприятия. Продукция НКМЗ – тяжелое машиностроение: металлургическое, горнорудное и шахтное оборудование, а также прессы, подъемные краны и т.д. О том, что завод с 2022 года выполняет военные заказы, британское издание не упомянуло.В Перечине на постоянной основе работает бывший заместитель мэра Краматорска Сергей Смирнов, руководящий строительством нового промышленного парка. Согласно данным The Economist, в Перечин уже переехало 3500 работников НКМЗ – примерно половина коллектива. Первые работники прибыли ещё в 2023 году.В течение четырех лет в Перечине построили огромный промышленный парк, и между горами разбросали "сине-белые заводы, покрытые гофрированным железом". Кроме того, здесь построили дорогу, детские сады, школы, техникум, оживилось движение грузовиков. Релокация происходит за счет владельцев предприятий, а часть расходов покрывают киевские власти, говорится в статье The Economist. При этом большое внимание уделяют сохранению инженеров, работников, и именно поэтому строят инфраструктуру, пояснил журналистам Смирнов.Издание пообщалось также с жителями Перечина. Большинство из них выразили недовольство приездом восточных предприятий, поскольку боятся превратиться в мишень для российских ударов. Кроме того, закарпатцам не нравится, что работники заводов забронированы, а они нет, и что под заводы отдают поля лаванды. Но есть и те, кто радуется изменениям и появлению новых рабочих мест: например, местная продавщица стала маляром на заводе, и это ей больше нравится, чем предыдущая работа, пишет The Economist.Де-факто Новокраматорский машиностроительный завод принадлежит Георгию Скударю, ставшему директором предприятия еще в 1988 году, а позже он выкупил его. Формально Скударю сейчас принадлежит пакет в 8,97% акций ПАО "НКМЗ", пакетами в 33,586% и 33,63% акций владеют Галина Савенко и Елена Яковлева (по данным СМИ – дочери Скударя). Председатель наблюдательного совета и вице-президент ПАО "НКМЗ" – Дмитрий Скударь, внук Георгия Скударя. В июле 2022 года Верховная Рада приняла постановление о национализации имущества НКМЗ, однако оно не было воплощено в жизнь. 83-летний Георгий Скударь, который сам трижды был депутатом парламента (в последний раз в 2007-2012 годах от Партии регионов), ситуацию вокруг предприятия не комментирует.НКМЗ – не первое предприятие из Краматорска, которое переехало в Перечин. В начале июня этого года было сообщено, что в этот закарпатский город переносит свою деятельность Краматорский завод тяжелого станкостроения (КЗТС). Завод выпускает широкий ассортимент станков, в частности станки для обработки труб большого диаметра, автоматические линии для обработки вагонных осей.Среди основных заказчиков этого завода на Украине – производитель ветроэнергетических установок "Фурлендер Виндтехнолоджи", ранее выпускавший продукцию на площадке КЗТС. "Фурлендер Виндтехнолоджи" было создано в Краматорске во времена президентства Виктора Януковича, его основали финансово-промышленные группы Максима Ефимова (депутат-мажоритарщик Верховной Рады от Краматорска в 2014-2023 годах) и братьев Эдуарда и Рафаэля Мкртчанов. Ефимову также принадлежит доля в КЗТС, а по информации киевской редакции издания Forbes, этот бизнесмен и политик также лоббировал постановление о национализации НКМЗ.Само предприятие "Фурлендер Виндтехнолоджи" стало "пионером" переезда краматорских заводов на Закарпатье: в 2022 году оно получило от властей Перечина 16,5 га земли для создания индустриального парка "Френдли Виндтехнолоджи", который в августе 2023 года был включен в соответствующий правительственный реестр (это дает налоговые льготы). Гигантские ветряки, которые "Фурлендер Виндтехнолоджи" устанавливает на заповедных карпатских полонинах, вызывают регулярные протесты местных жителей и киевских экологов.В настоящее время донецкие бизнесмены являются настоящими властями в Перечине, мэр которого Иван Погориляк выполняет все пожелания пришельцев с Востока. В прошлом году им передали участок в центре поселка, где ныне строят частную школу. Льготы на обучение там обещают только детям военных, родителям других учеников придется платить – как это происходит в релоцированном в Перечин Первом Краматорском лицее.В июле прошлого года "Фурлендер Виндтехнолоджи" построило в Перечине жилой комплекс на 126 квартир, которые сдаёт в аренду своим работникам. Тогда же было объявлено о начале строительства своеобразного "Нового Краматорска" – жилищного комплекса на 7 тысяч жителей (это больше, чем население Перечина на начало 2022 года). Мэр города пообещал, что это жилье будет доступно не только для переселенцев, но и для закарпатцев, однако какое количество квартир получат местные власти от застройщика – неизвестно.В 2023 году между индустриальным парком "Френдли Виндтехнолоджи" и отдельными жителями Перечина разразился земельный конфликт – закарпатцы обвинили переселенцев из Донбасса в захвате их земельных паёв. Тогда спор удалось разрешить непублично, однако перенос в Перечин производства НКМЗ может вызвать открытые протесты экологического характера.Дело в том, что в небольшом закарпатском городке никогда не было тяжелой промышленности, и там привыкли к чистому воздуху и воде. Если же в индустриальный парк в городе переедет металлургическое производство из Краматорска, о чистой природе придется забыть. Очевидно, эти угрозы понимают в Закарпатской областной военной администрации, где информацию о переезде НКМЗ в Перечин до сих пор не прокомментировали.*Организация с таким названием запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, краматорск, польша, львов, западная украина