Финны намерены отобрать у россиян недвижимость
Финляндия может задним числом пересмотреть уже заключенные сделки россиян с недвижимостью. Об этом 16 апреля в интервью российским информационным агентствам заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов
Дипломат напомнил, что в последние годы Хельсинки последовательно ужесточал правила покупки недвижимости для россиян, а в 2025 году ввел полный запрет на такие сделки под предлогом "национальной безопасности". По его словам, эти шаги представляют собой "откровенную дискриминацию по гражданству", противоречащую нормам международного права, но в Финляндии на это уже не обращают внимания.По словам Кузнецова, судя по заявлениям министра обороны Антти Хяккянена, Хельсинки планирует идти дальше. Военные, указал посол, хотели бы получить возможность пересматривать уже заключенные сделки задним числом.О чем еще сообщил посол: НАТО отрабатывает в Финляндии конфликт с Россией - посол
Финляндия может задним числом пересмотреть уже заключенные сделки россиян с недвижимостью. Об этом 16 апреля в интервью российским информационным агентствам заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов
Дипломат напомнил, что в последние годы Хельсинки последовательно ужесточал правила покупки недвижимости для россиян, а в 2025 году ввел полный запрет на такие сделки под предлогом "национальной безопасности".
По его словам, эти шаги представляют собой "откровенную дискриминацию по гражданству", противоречащую нормам международного права, но в Финляндии на это уже не обращают внимания.
По словам Кузнецова, судя по заявлениям министра обороны Антти Хяккянена, Хельсинки планирует идти дальше. Военные, указал посол, хотели бы получить возможность пересматривать уже заключенные сделки задним числом.
