НАТО отрабатывает в Финляндии конфликт с Россией - посол
НАТО отрабатывает в Финляндии конфликт с Россией - посол

08:59 16.04.2026 (обновлено: 09:13 16.04.2026)
 
НАТО отрабатывает конфликт с Россией на территории Финляндии, сообщил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов
"Набирает обороты масштаб и количество военных учений на территории Финляндии с участием крупных формирований стран НАТО и с отработкой различных провокационных сценариев вооруженного конфликта с Россией", — сказал он.
По его словам, в стране продолжается целенаправленное нагнетание военной истерии. Все ресурсы местной пропаганды брошены на демонизацию России, на формирование ее образа как главного врага, отметил Кузнецов.
Посол добавил, что продвижение соответствующих нарративов стало неотъемлемой частью местной политической и журналистской риторики, а приверженность им - своеобразным индикатором "патриотизма".
На днях помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что страны Прибалтики и Финляндия являются соучастниками атак украинских беспилотников на российские порты в Ленинградской области. По его словам, предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета дронов означает прямое участие НАТО в атаках по России со всеми выводами и последствиями.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
