Не только Орбан: в ЕС присмотрелись к нежелающим поддерживать Киев

Противники диктата евробюрократии и спонсирования киевского режима в Евросоюзе остались, хотя их ряды покинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет издание Politico

2026-04-15T12:26

Издание обратило внимание на расстановку сил в ЕС после поражения партии Орбана на парламентских выборах в Венгрии. "Уход Орбана не означает, что фон дер Ляйен или Киев могут вздохнуть с облегчением. В Европейском совете, где собираются все 27 лидеров для принятия решений, по-прежнему есть несколько союзников Орбана и несколько потенциальных новых помех", — сказано в публикации.Среди единомышленников Орбана названы действующие и бывшие главы государств ЕС, сохранившие политическое влияние. К таковым отнесены премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чешский премьер Андрей Бабиш и итальянский Джорджа Мелони, бывший глава правительства Словении Янез Янша, бывший болгарский президент Румен Радев.В частности, Фицо не только поддерживал Орбана по вопросу спонсирования и кредитования киевского режима. Он также противился антироссийским санкциям. Другие упомянутые в публикации политики ЕС правого спектра тоже замечены в разной степени саботировании генеральной линии Брюсселя.По итогам состоявшихся 12 апреля парламентских выборов в Венгрии оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила 136 из 199 мандатов. Она сформировала конституционное большинство и подтвердила часть позиций, ранее заявленных правившей партией по украинскому и другим принципиальным вопросам. Среди них - диалог с Россией и продолжение закупок российской нефти по заблокированному Киевом нефтепроводу "Дружба".Ранее на эту тему: Киев остался без 90 млрд, Словения хочет выйти из НАТО, Иран выставил огромный счет США. Итоги 14 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

