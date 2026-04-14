Пушков оценил влияние блокады США Ормузского пролива на рынок нефти
Блокада американцами Ормузского пролива ещё больше взвинтит цены на нефть, считает член конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Об этом вечером 13 апреля он написал в своём телеграм-канале
Конфликт вокруг Ирана подрывает глобальный рынок нефти, подчеркнул Пушков. По данным Financial Times, Саудовская Аравия в марте сократила добычу на 23%, ОАЭ — на 45% Ирак — на 61%. Всего же в этом месяце в странах ОПЕК добыча нефти сократилась на 27%, что "связано прежде всего с блокировкой Ормузского пролива, являющейся прямым следствием войны"."Американская блокада, если будет эффективной, перекроет поступления на рынки ещё и 1,5 миллионов баррелей иранской нефти в день, что только усугубит ситуацию и еще больше взвинтит цены. Сегодня она составила 103,48 доллара за баррель, что примерно на 40% превышает довоенную цену", — написал сенатор.Центральное командование ВС США (CENTCOM), исполняя поручение президента США Дональда Трампа, последовавшее после провала переговоров Вашингтона и Тегерана, вечером 13 апреля приступило к блокаде Ормузского пролива.Ранее Пушков отмечал, что атака против Ирана с воздуха не привела США к достижению ни одной из целей, поставленных ранее - Пушков оценил ход конфликта и перспективы сухопутной операции США в Иране.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Пушков оценил влияние блокады США Ормузского пролива на рынок нефти

01:40 14.04.2026 (обновлено: 01:42 14.04.2026)
 
Блокада американцами Ормузского пролива ещё больше взвинтит цены на нефть, считает член конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Об этом вечером 13 апреля он написал в своём телеграм-канале
Конфликт вокруг Ирана подрывает глобальный рынок нефти, подчеркнул Пушков. По данным Financial Times, Саудовская Аравия в марте сократила добычу на 23%, ОАЭ — на 45% Ирак — на 61%. Всего же в этом месяце в странах ОПЕК добыча нефти сократилась на 27%, что "связано прежде всего с блокировкой Ормузского пролива, являющейся прямым следствием войны".
"Американская блокада, если будет эффективной, перекроет поступления на рынки ещё и 1,5 миллионов баррелей иранской нефти в день, что только усугубит ситуацию и еще больше взвинтит цены. Сегодня она составила 103,48 доллара за баррель, что примерно на 40% превышает довоенную цену", — написал сенатор.
Центральное командование ВС США (CENTCOM), исполняя поручение президента США Дональда Трампа, последовавшее после провала переговоров Вашингтона и Тегерана, вечером 13 апреля приступило к блокаде Ормузского пролива.
Ранее Пушков отмечал, что атака против Ирана с воздуха не привела США к достижению ни одной из целей, поставленных ранее - Пушков оценил ход конфликта и перспективы сухопутной операции США в Иране.
