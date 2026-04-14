На фронт поступят бронежилеты с максимальной защитой от осколков

Концерн "Калашников" направит на апробацию бронежилет с повышенной противоосколочной защитой собственной разработки. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе концерна

2026-04-14T15:27

"Научно-производственная фирма "Техником" (ООО "НПФ "Техником", концерн "Калашников") разработала новый бронежилет "Гранит-3М" с увеличенной площадью противоосколочной защиты груди, спины, плеч и боков, что достигнуто за счет оригинального анатомического кроя, расширения плечевой и спинной секций. В ближайшее время изделие направят на апробацию для выявления и устранения возможных недостатков", - сказано в сообщении.Противоосколочные экраны соединены внахлест, что исключает появление в бронежилете баллистических щелей. Боковые экраны - максимально высокие. Сейчас конструкторы разрабатывают к бронежилету специальный противоосколочный шейно-плечевой модуль.Еще о военных разработках: Миру представят лучшие БПЛА России

