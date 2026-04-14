Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260414/na-front-postupyat-bronezhilety-s-maksimalnoy-zaschitoy-ot-oskolkov-1077881763.html
На фронт поступят бронежилеты с максимальной защитой от осколков
Концерн "Калашников" направит на апробацию бронежилет с повышенной противоосколочной защитой собственной разработки. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе концерна
2026-04-14T15:27
новости
калашников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049892630_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_c9a7222b6a9898927de3ad5ef1dedb29.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049892630_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_94e9dd18c5f3978275ecd202456e377e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, калашников
15:27 14.04.2026
 
© РИА Новости . Андрей Никонов / Перейти в фотобанкИзготовление бронежилетов в Перми
© РИА Новости . Андрей Никонов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Концерн "Калашников" направит на апробацию бронежилет с повышенной противоосколочной защитой собственной разработки. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе концерна
"Научно-производственная фирма "Техником" (ООО "НПФ "Техником", концерн "Калашников") разработала новый бронежилет "Гранит-3М" с увеличенной площадью противоосколочной защиты груди, спины, плеч и боков, что достигнуто за счет оригинального анатомического кроя, расширения плечевой и спинной секций. В ближайшее время изделие направят на апробацию для выявления и устранения возможных недостатков", - сказано в сообщении.
Противоосколочные экраны соединены внахлест, что исключает появление в бронежилете баллистических щелей. Боковые экраны - максимально высокие. Сейчас конструкторы разрабатывают к бронежилету специальный противоосколочный шейно-плечевой модуль.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКалашников
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
