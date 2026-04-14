Минобороны России получит доступ к ЗАГС: чем это поможет армии

Минобороны России получит доступ к ЗАГС: чем это поможет армии - 14.04.2026 Украина.ру

Минобороны России получит доступ к ЗАГС: чем это поможет армии

На пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий Минобороны России право получать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, передает 14 апреля РИА "Новости".

2026-04-14T19:45

2026-04-14T19:45

2026-04-14T19:45

Документ предусматривает доступ к информации, содержащейся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), в электронном виде.Инициатива позволит ускорить предоставление социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу ВС России, уволенным с военной службы и их семьям. Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы.Как отмечали разработчики, оптимизация доступа к этим данным необходима для эффективного обеспечения обязательств государства перед участниками спецоперации и другими категориями военнослужащих.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что вопросы законодательного обеспечения проведения спецоперации на Украине остаются в числе приоритетов депутатов.О ситуации на фронте: Военный эксперт Юрий Кнутов о боях под Добропольем: главком ВСУ Сырский бросил в бой свой личный резерв

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, вячеслав володин, госдума, минобороны