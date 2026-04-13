Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260413/skolko-nas-budut-lupit-pora-davat-zhestokiy-otpor-perendzhiev-o-zaschite-regionov-ot-bpla-1077818582.html
"Сколько нас будут лупить? Пора давать жестокий отпор": Перенджиев о защите регионов от БПЛА
Новороссийск показал, что мы не научились выстраивать инфраструктуру защиты городов. РЭБ и ПВО мало — нужны дроны-перехватчики, пулеметы и мобильные группы. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Журналист спросил эксперта прокомментировать недавнюю атаку на Новороссийск. Он отметил, что, по некоторым данным, там удалось наладить взаимодействие стационарной ПВО и мобильных огневых групп, за счет чего сбивают много БПЛА."Я бы не был столь оптимистичен. Пример Новороссийска как раз показывает, что у нас не научились еще выстраивать инфраструктуру защиты городов от нападения беспилотников. Тут недостаточно упования на РЭБ и ПВО", — ответил эксперт.Перенджиев объяснил, что нужно делать: во-первых, нужен рой дронов-перехватчиков; во-вторых, вдоль моря нужно расставить стационарные объекты ПВО с пулеметами и антидроновыми ружьями; в-третьих, нужны мобильные огневые группы.По словам политолога, Новороссийск нуждается в этой системе. "Сколько нас будут лупить? Пора уже давать жестокий отпор. При этом тут недостаточно одних военных или пограничников. В этом должны принимать участие Росгвардия, полиция и ЧОПы. У всех должны быть свои посты и своя зона ответственности", — подчеркнул Перенджиев.Он также высказался о необходимости народного ополчения по образцу Белгорода. "У нас есть, кому защищаться. Главное — этих людей найти, обучить и вооружить. Причем я думаю, что одних добровольцев тут будет недостаточно. Тут понадобится задействовать административный ресурс", — подытожил собеседник издания.
"Сколько нас будут лупить? Пора давать жестокий отпор": Перенджиев о защите регионов от БПЛА

05:50 13.04.2026
 
© РИА Новости . Юрий Березнюк / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости . Юрий Березнюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Новороссийск показал, что мы не научились выстраивать инфраструктуру защиты городов. РЭБ и ПВО мало — нужны дроны-перехватчики, пулеметы и мобильные группы. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Журналист спросил эксперта прокомментировать недавнюю атаку на Новороссийск. Он отметил, что, по некоторым данным, там удалось наладить взаимодействие стационарной ПВО и мобильных огневых групп, за счет чего сбивают много БПЛА.
"Я бы не был столь оптимистичен. Пример Новороссийска как раз показывает, что у нас не научились еще выстраивать инфраструктуру защиты городов от нападения беспилотников. Тут недостаточно упования на РЭБ и ПВО", — ответил эксперт.
Перенджиев объяснил, что нужно делать: во-первых, нужен рой дронов-перехватчиков; во-вторых, вдоль моря нужно расставить стационарные объекты ПВО с пулеметами и антидроновыми ружьями; в-третьих, нужны мобильные огневые группы.
По словам политолога, Новороссийск нуждается в этой системе. "Сколько нас будут лупить? Пора уже давать жестокий отпор. При этом тут недостаточно одних военных или пограничников. В этом должны принимать участие Росгвардия, полиция и ЧОПы. У всех должны быть свои посты и своя зона ответственности", — подчеркнул Перенджиев.
Он также высказался о необходимости народного ополчения по образцу Белгорода. "У нас есть, кому защищаться. Главное — этих людей найти, обучить и вооружить. Причем я думаю, что одних добровольцев тут будет недостаточно. Тут понадобится задействовать административный ресурс", — подытожил собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиНовороссийскБелгородСШААлександр ПеренджиевУкраина.руСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОпрогнозы СВОСпецоперацияБПЛАзащитавооруженияатакаатака БПЛА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
