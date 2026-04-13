"Сколько нас будут лупить? Пора давать жестокий отпор": Перенджиев о защите регионов от БПЛА

Новороссийск показал, что мы не научились выстраивать инфраструктуру защиты городов. РЭБ и ПВО мало — нужны дроны-перехватчики, пулеметы и мобильные группы. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-04-13T05:50

Журналист спросил эксперта прокомментировать недавнюю атаку на Новороссийск. Он отметил, что, по некоторым данным, там удалось наладить взаимодействие стационарной ПВО и мобильных огневых групп, за счет чего сбивают много БПЛА."Я бы не был столь оптимистичен. Пример Новороссийска как раз показывает, что у нас не научились еще выстраивать инфраструктуру защиты городов от нападения беспилотников. Тут недостаточно упования на РЭБ и ПВО", — ответил эксперт.Перенджиев объяснил, что нужно делать: во-первых, нужен рой дронов-перехватчиков; во-вторых, вдоль моря нужно расставить стационарные объекты ПВО с пулеметами и антидроновыми ружьями; в-третьих, нужны мобильные огневые группы.По словам политолога, Новороссийск нуждается в этой системе. "Сколько нас будут лупить? Пора уже давать жестокий отпор. При этом тут недостаточно одних военных или пограничников. В этом должны принимать участие Росгвардия, полиция и ЧОПы. У всех должны быть свои посты и своя зона ответственности", — подчеркнул Перенджиев.Он также высказался о необходимости народного ополчения по образцу Белгорода. "У нас есть, кому защищаться. Главное — этих людей найти, обучить и вооружить. Причем я думаю, что одних добровольцев тут будет недостаточно. Тут понадобится задействовать административный ресурс", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.О том, как бойцы отмечают Пасху и пекут куличи неподалеку от линии фронта — в материале Игоря Гомольского "Хорошему пекарю FPV не помеха": как в прифронте пасхальные куличи выпекают" на сайте Украина.ру.

