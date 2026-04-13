Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовки

2026-04-13T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, незадолго до перемирия на Ближнем Востоке американцы предприняли целую спецоперацию по спасению своего пилота в Иране, которая привела к ощутимым потерям в технике и в людях. Насколько подобные действия важны с точки зрения пропаганды? Была ли в этом военная целесообразность?- Трудно сказать. В свое время с точки зрения пропаганды это работало эффективно. "Американцы ничего не жалеют ради спасения своих пилотов". Теперь на это реагируют иначе: "Американцы двух пилотов угробили, чтобы одного спасти. А, может, и больше".К примеру, во Вьетнаме вопрос заключался в том, чтобы пилоты, которые взлетали с авианосцев, были уверены, что их будут искать. Когда США вели войну с Японией, идея была примерно такой же. Вокруг океан. Поисковая операция нужна, чтобы найти летчика раньше, чем его съедят акулы. И чтобы его вообще нашли в этом океане.Когда вы занимаетесь поиском пилотов в зоне боевых действий, это тоже полезно. Летчик – это квалифицированный специалист. Его жалко бросать. Но надо учитывать, что вы можете понести потери среди других квалифицированных специалистов, поэтому надо соотносить цену и качество этих поисковых работ. Пока идея о том, что пилотов надо спасать, в США превалирует. Хотя лично мне непонятно, почему пилотов фронтовой авиации обязательно спасать надо, а пилотов транспортников или самолетов-ДРЛО можно не спасать. Несмотря на то, что эти летающие радары – штучные изделия. И пилоты к ним тоже штучные.Понятно, что стратегический бомбардировщик могут сбить за 5000 километров от дома. Там спасти летчиков нереально. Но сейчас и фронтовая авиация достаточно далеко летает. И сбить ее могут где угодно. Более того, не всегда спасательная операция целесообразна и может быть эффективной. Но ее все равно проводят. И сейчас это стало общим местом для всех армий. Может быть, эту традицию пересмотрят. Некоторые полезные традиции сейчас тоже исчезают.Война – это дело циничное. Там всегда соотносят цену и качество. Иногда даже сто человек можно угробить ради спасения одного, если это какой-то эксклюзивный специалист. Тех же пилотов сложно находить в большом количестве и сложно учить. Ради них даже спецназ можно не жалеть. А если выяснится, что набрать людей в летчики гораздо проще, чем в спецназ, то размен будет невыгоден. Начнет работать принцип: "Новый самолет. Новый пилот. Полетели дальше".В этом отношении даже во время Второй мировой войны действовали разные школы с разной эффективностью. Американцы на Тихом океане, которые делали ставку на квалификацию, победили японцев, которые выпускали летчиков числом побольше и ценой подешевле. А на нашем фронте СССР, у которого были краткосрочные курсы пилотов, выиграл у Рейха, который делал ставку на серьезное обучение и большой налет курсантами часов.Одним словом, везде по-разному.- При этом в современной войне нельзя оспорить, что на первое место выходят дешевые дроны. Основная поставка комплектующим к ним идет из Китая. Укрепилось ли благодаря этому положение КНР на мировой арене?- Дроны играют важную роль ровно до тех пор, пока не был нанесен первый ядерный удар. А уж тем более, пока не был нанесен первый десяток ядерных ударов. После этого большая часть дронов вряд ли сможет взлететь. Нам придется возвращаться даже не к современным технологиям боевым действий, предполагающим большое количество электронных прибамбасов, а к технологиям 1950х-1960х годов, когда техника ездит с помощью палки, веревочной петли и какой-то матери."Сложные системы не нужны, а с простыми как-нибудь справимся. Чем проще система, тем лучше". В условиях, когда будет вынесена вся промышленность, а внешнеэкономические связи разорваны, вам даже не на чем будет флот в океан послать. И если у кого-то в Сибири сохранятся танки Т-34, они тоже в ход пойдут.Поэтому нельзя говорить о том, что современная война будет только вот такой. Любая война похожа на все остальные, но она уникальна. Она ведется определенными силами с определенными целями на определенном ТВД. И, в зависимости от ваших целей, война ведется по-разному.Если вам нужны ресурсы, вы стараетесь сохранять местную экономику и население, потому что хотите это присоединить и пользоваться.Если вы ведете религиозную или расовую войну, то она ведется на уничтожение. Тогда вам ничего не жалко. Вы стараетесь разрушить все, до чего можете дотянуться. Даже если вы не можете победить, то вы стараетесь сделать эту территорию непригодной для жизни, чтобы там люди умирали даже после вашего ухода.То же самое и с механизмами ведения войны.Обратите внимание, что дроны начали применяться слабыми против сильных. Они тоже действуют по принципу "Большое количество примитивных изделий против более эффективных систем". Но это хорошо до поры до времени. Если ваш оппонент сможет применить все имеющиеся у него средства, применение беспилотных аппаратов потеряет свою эффективность.И потом, ваш оппонент всегда ищет противоядие против ваших дешевых изделий. Появляются "мангалы". Дороги затягиваются сетками. Совершенствуется РЭБ. И как только вы находите средство, которое делает дрон таким же эффективным средством, как артиллерийский снаряд, господство дронов в воздухе, на земле и под водой уходит в прошлое.Повторюсь, супероружия не существует. Появляются новые системы. Кто-то находит способ их оригинального применения. Это позволяет полностью или частично установить господство на поле боя на какое-то время. А потом против них снова находится противоядие.- МИД РФ сделал спецпредупреждение странам Прибалтики на случай, если они снова будут открывать свое воздушное пространство для украинских дронов, которые собираются атаковать нашу территорию. Что такое спецпредупреждение? Чем оно отличается от озабоченности?- Честно говоря, сам не знаю, чем отличается спецпредупреждение от обычного предупреждения.Предупреждение – это когда вы говорите: "Если так будет продолжаться, вам будет плохо". Обычно о таких вещах не сообщают. В данном случае сообщили. Таким образом продемонстрировали, что это серьезнее, чем они могут подумать. В каком плане? Пока вы публично не озвучили то, что кому-то сказали за кулисами, вы можете отступить. А если вы что-то сделали достоянием гласности, но ничего не сделали, вы теряете определенную долю морального авторитета и внутри страны, и за ее пределами.Это вроде бы ничего страшного. Но капля камень точит. Рано или поздно выясняется, что вы не только без авторитета, но и без штанов.То есть здесь важен не факт предупреждения, а факт предания огласке. Это свидетельствует о большей серьезности намерений. А дальше посмотрим. В конце концов, можно же не сообщать, что украинские дроны перелетели через Прибалтику.Во всяком случае, факт такой огласки затруднит информационную кампанию против России. Прибалты уже не смогут сказать: "Через нас летали, летают и будут летать". Потому что тогда действительно может прилететь с другой стороны.- Российское правительство не поддержало запрет на зарубежную недвижимость для депутатов и чиновников. В разное время разные парламентские фракции пытались протянуть соответствующий закон, но у них ничего не получилось. Влияет ли наличие собственности за рубежом у первых лиц государства на решения, которые они принимают в интересах своего государства? Есть ли в современном мире смысл в подобных запретах?- У кого-то нет зарубежной собственности, но он мечтает установить господство США. У кого-то есть зарубежная собственность, но он принимает решения в интересах своей страны. Так всегда было и будет.Правительству надо сказать спасибо. Депутаты накануне выборов, напринимали кучу решений, которые стали народ нервировать, ищут способ попиариться. Да, эта идея популярная. Да, можно запретить. Скажем, в некоторых государствах военным запрещено участвовать в политике, чтобы они не привносили в политику свои привычки к силовому решению проблем и чтобы не было опасности военного переворота. Хотя военные перевороты происходят и там, где военные от политики очень далеки. А у нас действующие и отставные военные участвуют в политике, но ничего страшного от этого не произошло.Что самое опасное в этих инициативах, которые запрещают первым лицам что-либо делать?Во-первых, они сокращают количество людей, которые идут на соответствующие должности. "Вы приходите ко мне, чтобы я вами эффективно управлял. Но у меня есть недвижимость за рубежом. Мне ее продавать надо? Не хочу. Я во власть не рвусь. Пусть вами другие управляют".Во-вторых, еще газета "Правда" писала, что американские управленцы после завершения своей работы получают хорошие должности в фирме, интересы которой они лоббировали. Если вы лоббируете чьи-то интересы за рубежом, вы можете отработать на государственной службе, а потом получить за это недвижимость за рубежом. Никто же не запрещает бывшему министру владеть собственностью за рубежом. Мы будем расширять этот запрет на всех бывших чиновников и депутатов? А как же их дети, внуки, жены, друзья и любовницы? На них эту недвижимость можно оформить. Тогда давайте всей стране запретим покупать какой-нибудь сарайчик в Турции, чтобы там отдыхать.В этом случае все, кто выступает за подобные запреты, начнут спрашивать: "А нас-то за что? Мы же хотели, как лучше". А не надо хотеть как лучше. Если все и так нормально, не надо улучшать.- На этих выходных мы отпраздновали 65 лет со дня полета Юрия Гагарина. Можно ли сказать, что с тех пор человечество затормозилось в освоении космоса? И есть ли смысл его осваивать, если на Земле еще столько проблем не решено?- Когда люди впервые стали выходить в открытый океан, они это делали, чтобы рыбу ловить. Они не задумывались над тем, надо это или не надо. Сели на бревно и поплыли. С космосом было примерно то же самое. Запустили первый спутник. Взлетел, пропищал – уже хорошо. Хотя, казалось бы, летает себе кусок железа и летает. Запустили человека в космос, он пару витков вокруг Земли сделал, приземлился – уже хорошо.Со временем появились идеи, что космос можно использовать в экономических целях. Это пытаются делать. Когда-то неуспешно, когда-то успешно. Причем сейчас уже предлагают создавать базы на луне, чтобы добывать там полезные ископаемые.Скептики говорят: "Ребята, эти полезные ископаемые обойдутся вам в строительство новой луны". Оптимисты им возражают: "Давайте сначала их найдем. Потом уже будет думать, как доставлять их на Землю. Если будет большой спрос, и удешевится добыча, мы за счет объема отобьем затраты на транспортировку".В этом смысле они правы. Вначале все стоит бешено дорого, а потом удешевляется. Когда-то пряности стоили на вес золота, а сейчас их в любой квартире больше, чем в королевских дворцах 15-16 веков. Поэтому рано или поздно возникнет необходимость транспортировать большие объемы полезных ископаемых из космоса.Кстати, уже сейчас отрабатывается технология выращивания элементов, которые на Земле или отсутствуют, или их исчезающе мало, а в космосе их можно производить в больших объемах.Эксперименты идут. Они подтверждают, что космос может быть освоен как дополнительное промышленное пространство. Да, гарантий никто дать не может. Но когда первый человек поплыл на бревне в открытый океан ловить рыбу, никто не давал ему гарантий, что он вернется и что там рыбы больше, чем в прибрежной бухте.Человек – существо любознательное. Если он куда-то не успел залезть, то обязательно залезет. А если он куда-то залез, то постарается с толком использовать.

Роман Гнатюк

интервью, сша, россия, космос, дроны, украина, прибалтика, ядерное оружие, дипломатия, экономика