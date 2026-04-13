Российские "Герани" ударили по целям на Украине. Новости СВО - 13.04.2026
Российские "Герани" ударили по целям на Украине. Новости СВО
Взрывы гремят в Чернигове и Одессе на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 13 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-13T09:24
2026-04-13T09:37
Российские "Герани" ударили по целям на Украине. Новости СВО

09:24 13.04.2026 (обновлено: 09:37 13.04.2026)
 
Взрывы гремят в Чернигове и Одессе на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 13 апреля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Российские дроны "Герань" нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шостке Сумской области.
🟥 Также "Герани" ударили по целям в Черниговской и Днепропетровской областях.
🟥 Дрон "Молния" уничтожил объект врага в Сумах.
🟥 В Чугуеве Харьковской области российские военные нанесли удары по инфраструктуре противника.
🟥 БПЛА ВС РФ поразили объекты ВСУ в Кировограде.
🟥 Помимо этого были нанесены удары по временно оккупированному Запорожью.
🟥 На правом берегу Днепропетровска после прилета поднимается густой дым.
🟥 Российские войска продвинулись в Харьковской и Донецкой областях, пишет украинский паблик DeepState. Армия РФ продвинулась в районе Ветеринарного и Петропавловки в Харьковской области, а также возле Иванополья в Донецкой области.
🟥 Мирная жительница пострадала в городе Грайворон Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась", - написал Гладков на платформе Max.
На месте атаки повреждены окна и фасады двух частных домов и надворной постройки.
🟥 Боец "Орлана" ранен при отражении атаки вражеского БПЛА в Грайвороне Белгородской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
