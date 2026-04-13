Проевропейская "Тиса" будет контролировать парламент: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предварительные результаты парламентских выборов понятными и болезненными для его партии. Об этом 12 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-04-13T00:23

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны", — сказал Орбан, выступая перед сторонниками.Оппозиционная партия "Тиса" после обработки 81,49 процента голосов получает в венгерском парламенте 137 мест из 199. Возглавляемый Орбаном правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия будет иметь только 55 мест, еще семь получает крайне правая "Наша Родина".Сам лидер "Тисы" Петер Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии.Премьер-министр уже поздравил партию "Тиса" с победой. По его словам, "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись выборы, в ходе которых в парламент страны избирались 199 депутатов. К 19:30 мск явка граждан составила рекордные 77,8 процента, превысив итоги 2022 года.Голосование в законодательный орган Венгрии проходило на фоне агрессивных попыток Киева и Евросоюза помешать партии Орбана остаться у власти. Возглавляемая Петером Мадьяром основная оппозиционная партия "Тиса" нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.На этом фоне американские СМИ отмечают, что такие результаты вряд ли порадуют президента США Дональда Трампа, который ранее открыто симпатизировал Виктору Орбану и поддерживал его курс.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

