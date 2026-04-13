Проевропейская "Тиса" будет контролировать парламент: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии - 13.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260413/proevropeyskaya-tisa-budet-kontrolirovat-parlament-orban-priznal-porazhenie-na-vyborakh-v-vengrii-1077818758.html
Проевропейская "Тиса" будет контролировать парламент: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
Проевропейская "Тиса" будет контролировать парламент: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии - 13.04.2026 Украина.ру
Проевропейская "Тиса" будет контролировать парламент: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предварительные результаты парламентских выборов понятными и болезненными для его партии. Об этом 12 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-04-13T00:23
2026-04-13T00:24
украина.ру
новости
венгрия
виктор орбан
ес
киев
украина
нато
выборы
парламентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077818097_0:115:1350:874_1920x0_80_0_0_7134f12484518231079b70c41d22309f.jpg
"Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны", — сказал Орбан, выступая перед сторонниками.Оппозиционная партия "Тиса" после обработки 81,49 процента голосов получает в венгерском парламенте 137 мест из 199. Возглавляемый Орбаном правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия будет иметь только 55 мест, еще семь получает крайне правая "Наша Родина".Сам лидер "Тисы" Петер Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии.Премьер-министр уже поздравил партию "Тиса" с победой. По его словам, "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись выборы, в ходе которых в парламент страны избирались 199 депутатов. К 19:30 мск явка граждан составила рекордные 77,8 процента, превысив итоги 2022 года.Голосование в законодательный орган Венгрии проходило на фоне агрессивных попыток Киева и Евросоюза помешать партии Орбана остаться у власти. Возглавляемая Петером Мадьяром основная оппозиционная партия "Тиса" нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.На этом фоне американские СМИ отмечают, что такие результаты вряд ли порадуют президента США Дональда Трампа, который ранее открыто симпатизировал Виктору Орбану и поддерживал его курс.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
венгрия
киев
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077818097_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_aa3091fc9c7c37cf1882f99816b4b6c4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, венгрия, виктор орбан, ес, киев, украина, нато, выборы, парламентские выборы, сша, евросоюз, оппозиция
Украина.ру, Новости, Венгрия, Виктор Орбан, ЕС, Киев, Украина, НАТО, выборы, парламентские выборы, США, Евросоюз, оппозиция

Проевропейская "Тиса" будет контролировать парламент: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

00:23 13.04.2026 (обновлено: 00:24 13.04.2026)
 
© ФотоПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предварительные результаты парламентских выборов понятными и болезненными для его партии. Об этом 12 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны", — сказал Орбан, выступая перед сторонниками.
Оппозиционная партия "Тиса" после обработки 81,49 процента голосов получает в венгерском парламенте 137 мест из 199. Возглавляемый Орбаном правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия будет иметь только 55 мест, еще семь получает крайне правая "Наша Родина".
Сам лидер "Тисы" Петер Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии.
Премьер-министр уже поздравил партию "Тиса" с победой. По его словам, "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.
В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись выборы, в ходе которых в парламент страны избирались 199 депутатов. К 19:30 мск явка граждан составила рекордные 77,8 процента, превысив итоги 2022 года.
Голосование в законодательный орган Венгрии проходило на фоне агрессивных попыток Киева и Евросоюза помешать партии Орбана остаться у власти. Возглавляемая Петером Мадьяром основная оппозиционная партия "Тиса" нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.
На этом фоне американские СМИ отмечают, что такие результаты вряд ли порадуют президента США Дональда Трампа, который ранее открыто симпатизировал Виктору Орбану и поддерживал его курс.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиВенгрияВиктор ОрбанЕСКиевУкраинаНАТОвыборыпарламентские выборыСШАЕвросоюзоппозиция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
