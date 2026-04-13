Проевропейская "Тиса" будет контролировать парламент: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
Проевропейская "Тиса" будет контролировать парламент: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии - 13.04.2026 Украина.ру
Проевропейская "Тиса" будет контролировать парламент: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предварительные результаты парламентских выборов понятными и болезненными для его партии. Об этом 12 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-04-13T00:23
2026-04-13T00:23
2026-04-13T00:24
"Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны", — сказал Орбан, выступая перед сторонниками.Оппозиционная партия "Тиса" после обработки 81,49 процента голосов получает в венгерском парламенте 137 мест из 199. Возглавляемый Орбаном правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия будет иметь только 55 мест, еще семь получает крайне правая "Наша Родина".Сам лидер "Тисы" Петер Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии.Премьер-министр уже поздравил партию "Тиса" с победой. По его словам, "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись выборы, в ходе которых в парламент страны избирались 199 депутатов. К 19:30 мск явка граждан составила рекордные 77,8 процента, превысив итоги 2022 года.Голосование в законодательный орган Венгрии проходило на фоне агрессивных попыток Киева и Евросоюза помешать партии Орбана остаться у власти. Возглавляемая Петером Мадьяром основная оппозиционная партия "Тиса" нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.На этом фоне американские СМИ отмечают, что такие результаты вряд ли порадуют президента США Дональда Трампа, который ранее открыто симпатизировал Виктору Орбану и поддерживал его курс.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина.ру, новости, венгрия, виктор орбан, ес, киев, украина, нато, выборы, парламентские выборы, сша, евросоюз, оппозиция
Украина.ру, Новости, Венгрия, Виктор Орбан, ЕС, Киев, Украина, НАТО, выборы, парламентские выборы, США, Евросоюз, оппозиция
Проевропейская "Тиса" будет контролировать парламент: Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
00:23 13.04.2026 (обновлено: 00:24 13.04.2026)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предварительные результаты парламентских выборов понятными и болезненными для его партии. Об этом 12 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны", — сказал Орбан, выступая перед сторонниками.
Оппозиционная партия "Тиса" после обработки 81,49 процента голосов получает в венгерском парламенте 137 мест из 199. Возглавляемый Орбаном правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия будет иметь только 55 мест, еще семь получает крайне правая "Наша Родина".
Сам лидер "Тисы" Петер Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии.
Премьер-министр уже поздравил партию "Тиса" с победой. По его словам, "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.
В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоялись выборы, в ходе которых в парламент страны избирались 199 депутатов. К 19:30 мск явка граждан составила рекордные 77,8 процента, превысив итоги 2022 года.
Голосование в законодательный орган Венгрии проходило на фоне агрессивных попыток Киева и Евросоюза помешать партии Орбана остаться у власти. Возглавляемая Петером Мадьяром основная оппозиционная партия "Тиса" нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.
На этом фоне американские СМИ отмечают, что такие результаты вряд ли порадуют президента США Дональда Трампа, который ранее открыто симпатизировал Виктору Орбану и поддерживал его курс.
